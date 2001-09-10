У Джо Мура есть все — красивая молодая жена, деньги, которые ему должны, и работа, которую он любит. Он — вор. Его работа накрывается медным тазом тогда, когда его застукивают при помощи охранной камеры. Его соперник, Бергман шантажирует его, требуя простить долг, а его жена уходит к новичку — другу Бергмана. Мур, его партнер, Бобби Блан и их связной Пинки Пинкус вынуждены собрать команду, которая сделает ограбление по заказу Бергмана, и которое станет последним в карьере Мура. Сдаст ли Бергман Мура полиции? Вернется ли к Муру жена? Выйдут ли сухими из воды Блан и Пинкус? Кому можно верить, а кто предаст? Не будет ли кто-нибудь солгав однажды, лгать в очередной раз? И наконец, кто будет смеяться последним?