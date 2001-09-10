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Постер фильма Грабеж
6.8
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6.8

Грабеж

, 2001
Heist
США, Канада / боевик, триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Грабеж
6.8

О фильме

У Джо Мура есть все — красивая молодая жена, деньги, которые ему должны, и работа, которую он любит. Он — вор. Его работа накрывается медным тазом тогда, когда его застукивают при помощи охранной камеры. Его соперник, Бергман шантажирует его, требуя простить долг, а его жена уходит к новичку — другу Бергмана. Мур, его партнер, Бобби Блан и их связной Пинки Пинкус вынуждены собрать команду, которая сделает ограбление по заказу Бергмана, и которое станет последним в карьере Мура. Сдаст ли Бергман Мура полиции? Вернется ли к Муру жена? Выйдут ли сухими из воды Блан и Пинкус? Кому можно верить, а кто предаст? Не будет ли кто-нибудь солгав однажды, лгать в очередной раз? И наконец, кто будет смеяться последним?

В ролях

Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Джо Мур
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Mickey Bergman
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Bobby 'Bob' Blane
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Jimmy Silk
Рикки Джей
Don 'Pinky' Pincus
Пэтти ЛюПон
Пэтти ЛюПон
Betty Croft
Ребекка Пиджон
Fran Moore
Alan Bilzerian
Fast Food Customer
Richard L. Friedman
Counterman
Robert Lussier
Fast Food Cook
Режиссер Дэвид Мэмет
Сценарист Дэвид Мэмет
Композитор Теодор Шапиро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 10 сентября 2001
Дата выхода
10 сентября 2001 Россия 16+
14 февраля 2002 Австралия M
23 ноября 2001 Великобритания
31 января 2002 Германия
10 сентября 2001 Казахстан
11 апреля 2002 Нидерланды
9 ноября 2001 США
10 сентября 2001 Украина
12 января 2002 Франция
28 ноября 2002 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $39 000 000
Сборы в мире $28 510 652
Производство Morgan Creek Entertainment, Franchise Pictures, Indelible Pictures
Другие названия
Heist, Asalto, Heist - Der letzte Coup, Kuppet, Az arany markában, Braquages, El último golpe, Heist - Sista stöten, Il colpo, Jaf armat, L'últim cop, Le vol, O Assalto, O Golpe, Pljacka, Professional, Ryöstö, Sista stöten, Skok, Sukčiai, To kolpo, Un plan perfecto, Vurgun, Το κόλπο, Грабёж, Обир, Пограбування, ザ・プロフェッショナル, 各怀鬼胎, 各懷鬼胎, 强取豪夺, 智激贼略, Heist - Il colpo

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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