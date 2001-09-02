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Training Day

Тренировочный день, 2001

2001 / США / Австралия
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полицейский Джек Хойт переводится в отдел по борьбе с наркотиками и становится напарником опытного детектива Алонзо Харриса. В первый же рабочий день Хойт понимает, что Харрис в борьбе с преступностью далеко не всегда использует законные методы. Коррумпированный коп сразу же начинает проверять новичка на прочность и ставить его перед нелегким выбором, затягивая в мир со своей системой ценностей, выйти из которого будет гораздо сложнее, чем войти.

  • Во время сцены, когда Джейк играет в карты с латиноамериканскими гангстерами, режиссер Антуан Фукуа дал определенные инструкции актерам, играющим гангстеров, не сказав об этом Итану Хоуку. Это было сделано, чтобы еще больше запутать его и усилить напряжение в сцене. 
  • Дензел Вашингтон часто говорил, что детектив Алонзо Харрис - его любимый из сыгранных им персонажей.
  • Реплика “У Кинг-Конга на меня нихрена нет!” - импровизация Дэнзела Вашингтона. 
  • Тоби Магуайр всерьез рассматривался на роль офицера Джейка Хойта. Он даже консультировался у сотрудников отдела по борьбе с наркотиками в Лос-Анджелесе и набрал вес для роли. Но когда у Итана Хоука, актера, которого Фукуа хотел видеть в этой роли изначально, появилась возможность сыграть, кандидатуру Магуайра отклонили.

Молодой полицейский-новичок Джейк Хойт поступает на работу в элитное подразделение по борьбе с наркотиками лос-анджелесской полиции. Джейк попадает под начало полицейского-ветерана Алонцо Харриса, погрязшего в коррупции и преступлениях. В итоге в первый же рабочий день идеалистически настроенный Хойт сталкивается с моральной дилеммой — либо играть по правилам своего старшего наставника, либо восстать против него.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 29 ноября 2001
Премьера в мире 2 сентября 2001
Возраст 16+
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Итан Хоук
Итан Хоук
Ева Мендес
Ева Мендес
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Харрис Юлин
Все актеры и съемочная группа
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