Тренировочный день, 2001

Полицейский Джек Хойт переводится в отдел по борьбе с наркотиками и становится напарником опытного детектива Алонзо Харриса. В первый же рабочий день Хойт понимает, что Харрис в борьбе с преступностью далеко не всегда использует законные методы. Коррумпированный коп сразу же начинает проверять новичка на прочность и ставить его перед нелегким выбором, затягивая в мир со своей системой ценностей, выйти из которого будет гораздо сложнее, чем войти.
Молодой полицейский-новичок Джейк Хойт поступает на работу в элитное подразделение по борьбе с наркотиками лос-анджелесской полиции. Джейк попадает под начало полицейского-ветерана Алонцо Харриса, погрязшего в коррупции и преступлениях. В итоге в первый же рабочий день идеалистически настроенный Хойт сталкивается с моральной дилеммой — либо играть по правилам своего старшего наставника, либо восстать против него.