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Чего хотят женщины Чего хотят женщины
Киноафиша Фильмы Чего хотят женщины
What Women Want

Чего хотят женщины, 2000

2000 / США
8.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Ник Маршалл — настоящий мачо. Выросший в окружении актрис кордебалета и воспитанный сутенерами, он относится к женщинам, как к полуфабрикату для секса. Но внезапно его устроенная жизнь дает трещину — место креативного директора рекламного агентства, на которое он претендовал, назначается Дарси МакГуайер, утверждающая, что время мужской рекламы прошло. Ник всячески пытается подсидеть непрошенную гостью, но внезапно его жизнь круто меняется. Благодаря случайно обретенному дару слышать мысли и желания женщин он из невыносимого типа становится неотразимым кавалером, отличным сослуживцем и прекрасным отцом.

8.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 19 марта 2001
Премьера в мире 13 декабря 2000
Возраст 16+
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Хелен Хант
Хелен Хант
Мариза Томей
Эшли Джонсон
Лорен Холли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чего хотят женщины 2 постера
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Чего хотят женщины
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саундтрек фильма Чего хотят женщины
Кадры из фильма Все кадры
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