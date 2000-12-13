Чего хотят женщины, 2000

Ник Маршалл — настоящий мачо. Выросший в окружении актрис кордебалета и воспитанный сутенерами, он относится к женщинам, как к полуфабрикату для секса. Но внезапно его устроенная жизнь дает трещину — место креативного директора рекламного агентства, на которое он претендовал, назначается Дарси МакГуайер, утверждающая, что время мужской рекламы прошло. Ник всячески пытается подсидеть непрошенную гостью, но внезапно его жизнь круто меняется. Благодаря случайно обретенному дару слышать мысли и желания женщин он из невыносимого типа становится неотразимым кавалером, отличным сослуживцем и прекрасным отцом.