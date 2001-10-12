Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бандиты
Постер фильма Бандиты
Постер фильма Бандиты
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Бандиты

Бандиты

Bandits 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Встречайте Джо Блейка и Терри Коллинза — самых удачливых грабителей банков в истории Америки! Неотразимый мачо Джо и фантастический ипохондрик Терри, вечно жалующийся на воображаемые недуги, без единого выстрела, на одном великом своем обаянии и очаровательном нахальстве взяли больше банков, чем кто-либо. Казалось, удача никогда не оставит этих вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но вот волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт Уилер, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 12 октября 2001
Дата выхода
15 ноября 2001 Россия 16+
21 марта 2002 Австралия
2 ноября 2001 Австрия
13 декабря 2001 Аргентина
26 декабря 2001 Бельгия
8 февраля 2002 Болгария
7 декабря 2001 Бразилия
30 ноября 2001 Великобритания
21 марта 2002 Венгрия
1 ноября 2001 Германия
21 февраля 2002 Гонконг
5 апреля 2002 Греция
9 ноября 2001 Дания
10 января 2002 Израиль
30 ноября 2001 Ирландия
7 декабря 2001 Исландия
4 января 2002 Испания
23 ноября 2001 Италия
15 ноября 2001 Казахстан
25 декабря 2001 Колумбия
24 сентября 2002 Кувейт
18 января 2002 Литва
4 января 2002 Мексика
13 декабря 2001 Нидерланды
7 марта 2002 Новая Зеландия
30 ноября 2001 Норвегия
25 декабря 2001 Перу
9 августа 2002 Польша
4 января 2002 Португалия
12 октября 2001 США
25 октября 2001 Сингапур
25 января 2002 Тайвань
14 декабря 2001 Турция
15 ноября 2001 Украина
17 апреля 2002 Филиппины
30 ноября 2001 Финляндия
16 января 2002 Франция
31 января 2002 Чехия
22 ноября 2001 Швейцария
30 ноября 2001 Швеция
28 декабря 2001 Эстония
22 марта 2002 ЮАР
29 марта 2002 Южная Корея
29 декабря 2001 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $67 631 903
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Hyde Park Entertainment, Empire Pictures
Другие названия
Bandits, Banditi, Vida bandida, Banditen!, Бандити, Bandidos, Bandiidid, Banditai, Banditák, Banditi!, Bandits - Gentlemen braqueurs, Bandits - pankkirosvot, Bandits (Bandidos), Băng Cướp Bất Đắc Dĩ, Haydut, Oi lopodytes, Outlaws, Outlaws: A Love Story, Włamanie na śniadanie, Οι λωποδύτες, Бандиты, バンディッツ, 大盗宿一宵, 完美盗贼, 終極土匪, 终极土匪
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Трой Гэрити
Трой Гэрити
Брайан Ф. О’Бирн
Брайан Ф. О’Бирн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бандиты
Вечный мир 6.3
Вечный мир (2000)
История о нас 6.0
История о нас (1999)
Мой будущий тесть — аферист 5.1
Мой будущий тесть — аферист (2013)
Поливуд 6.1
Поливуд (2009)
Фермер - астронавт 6.9
Фермер - астронавт (2007)
16 кварталов 7.2
16 кварталов (2006)
Заложник 6.8
Заложник (2005)
Девять ярдов 2 5.9
Девять ярдов 2 (2004)
Большие неприятности 6.5
Большие неприятности (2002)
Война Харта 6.3
Война Харта (2002)
Шарлотта Грей 6.4
Шарлотта Грей (2001)
Девять ярдов 7.3
Девять ярдов (2000)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бандиты - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бандиты

Похожие фильмы онлайн

16 кварталов
 
Заложник
 
Девять ярдов 2
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[Терри у окна для заказа, когда подъезжает полиция]
Policeman Где Дотти?
Terry Кто?
Policeman Девушка в окошке.
Terry А, да, Дотти. Конечно. Она... больна.
Policeman Чем именно?
Terry Вагинитом. У неё аномальные выделения. Знаете, типичные симптомы — густая жидкость, обычно связанная с... ну... вагинитом.
[полиция уезжает, выглядя неловко]
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше