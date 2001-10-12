Встречайте Джо Блейка и Терри Коллинза — самых удачливых грабителей банков в истории Америки! Неотразимый мачо Джо и фантастический ипохондрик Терри, вечно жалующийся на воображаемые недуги, без единого выстрела, на одном великом своем обаянии и очаровательном нахальстве взяли больше банков, чем кто-либо. Казалось, удача никогда не оставит этих вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но вот волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт Уилер, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!