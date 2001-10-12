Отзывы о фильме
Встречайте Джо Блейка и Терри Коллинза — самых удачливых грабителей банков в истории Америки! Неотразимый мачо Джо и фантастический ипохондрик Терри, вечно жалующийся на воображаемые недуги, без единого выстрела, на одном великом своем обаянии и очаровательном нахальстве взяли больше банков, чем кто-либо. Казалось, удача никогда не оставит этих вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но вот волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт Уилер, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!
|15 ноября 2001
|Россия
|16+
|21 марта 2002
|Австралия
|2 ноября 2001
|Австрия
|13 декабря 2001
|Аргентина
|26 декабря 2001
|Бельгия
|8 февраля 2002
|Болгария
|7 декабря 2001
|Бразилия
|30 ноября 2001
|Великобритания
|21 марта 2002
|Венгрия
|1 ноября 2001
|Германия
|21 февраля 2002
|Гонконг
|5 апреля 2002
|Греция
|9 ноября 2001
|Дания
|10 января 2002
|Израиль
|30 ноября 2001
|Ирландия
|7 декабря 2001
|Исландия
|4 января 2002
|Испания
|23 ноября 2001
|Италия
|15 ноября 2001
|Казахстан
|25 декабря 2001
|Колумбия
|24 сентября 2002
|Кувейт
|18 января 2002
|Литва
|4 января 2002
|Мексика
|13 декабря 2001
|Нидерланды
|7 марта 2002
|Новая Зеландия
|30 ноября 2001
|Норвегия
|25 декабря 2001
|Перу
|9 августа 2002
|Польша
|4 января 2002
|Португалия
|12 октября 2001
|США
|25 октября 2001
|Сингапур
|25 января 2002
|Тайвань
|14 декабря 2001
|Турция
|15 ноября 2001
|Украина
|17 апреля 2002
|Филиппины
|30 ноября 2001
|Финляндия
|16 января 2002
|Франция
|31 января 2002
|Чехия
|22 ноября 2001
|Швейцария
|30 ноября 2001
|Швеция
|28 декабря 2001
|Эстония
|22 марта 2002
|ЮАР
|29 марта 2002
|Южная Корея
|29 декабря 2001
|Япония