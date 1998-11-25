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Приключения Флика Приключения Флика
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A Bug's Life

Приключения Флика, 1998

1998 / США
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ежегодно огромная колония муравьев вынуждена платить дань едой группе грозных кузнечиков. Все меняется, когда эксцентричный муравей-изобретатель по имени Флик случайно опрокидывает гору подношений, после чего лидер кузнечиков Хоппер приказывает собирать все заново. Несмотря на то что друзья не верят ему и отчаянно пытаются спасти колонию, Флик добровольно отправляется в большой мир, чтобы найти группу воинственных жуков, которые защитят муравьев. Но вместо этого он находит группу цирковых артистов. Когда кузнечики возвращаются и берут остров под свой контроль, Флик должен проявить себя настоящим героем, чтобы остановить их.

  • В ляпах, показанных в конце фильма, видно, как принцесса Атта смеется во время сцены с Хоппером, разрушая дубль за дублем, пока Хоппер в отчаянии не уходит к своему трейлеру. Это пародия на то, как Джулия Луи-Дрейфус делала то же самое.
  • Домашняя тля королевы по кличке Афи в реальной жизни считалась бы домашним скотом, а не питомцем, поскольку муравьи обычно пасут тлей ради сладкого нектара, который они производят, и, в свою очередь, защищают их от хищников.
  • Соавтор сценария Эндрю Стэнтон создал персонажа Доры, вдохновленный рождением своей дочери. Другой соавтор сценария и режиссер фильма Дэвид Лассетер, отец пятерых сыновей, плохо представлял себе, как написать маленькую девочку, поэтому этой героиней занимался исключительно Стэнтон. 

Флик отличался от всех остальных муравьев, которые покорно платили дань гадким злодеям – саранче. Он был склонен к изобретательству, усовершенствованию, справедливости и демократии, несмотря на монархический государственный строй муравейника. Он устраивает так, что очередная дань продуктами питания не попадает к саранче, и в ответ жестокий главарь требует к осени двойного количества. Этого собрать муравьи на своем небольшом острове уже физически не в состоянии. Тогда Флик отправляется на поиски спасителей и приводит целую труппу насекомых-циркачей, которые думали, что их наняли для цирковых представлений. Когда же они узнают, что драться с саранчой придется по-настоящему, то...

7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 12 мая 2001
Премьера в мире 25 ноября 1998
Возраст 0+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Лассетер
Джон Лассетер
В ролях
Дэйв Фоули
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Все актеры и съемочная группа
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Приключения Флика
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