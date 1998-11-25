Приключения Флика, 1998

Ежегодно огромная колония муравьев вынуждена платить дань едой группе грозных кузнечиков. Все меняется, когда эксцентричный муравей-изобретатель по имени Флик случайно опрокидывает гору подношений, после чего лидер кузнечиков Хоппер приказывает собирать все заново. Несмотря на то что друзья не верят ему и отчаянно пытаются спасти колонию, Флик добровольно отправляется в большой мир, чтобы найти группу воинственных жуков, которые защитят муравьев. Но вместо этого он находит группу цирковых артистов. Когда кузнечики возвращаются и берут остров под свой контроль, Флик должен проявить себя настоящим героем, чтобы остановить их.
Флик отличался от всех остальных муравьев, которые покорно платили дань гадким злодеям – саранче. Он был склонен к изобретательству, усовершенствованию, справедливости и демократии, несмотря на монархический государственный строй муравейника. Он устраивает так, что очередная дань продуктами питания не попадает к саранче, и в ответ жестокий главарь требует к осени двойного количества. Этого собрать муравьи на своем небольшом острове уже физически не в состоянии. Тогда Флик отправляется на поиски спасителей и приводит целую труппу насекомых-циркачей, которые думали, что их наняли для цирковых представлений. Когда же они узнают, что драться с саранчой придется по-настоящему, то...