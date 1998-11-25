Приключения Флика, 1998

Флик отличался от всех остальных муравьев, которые покорно платили дань гадким злодеям – саранче. Он был склонен к изобретательству, усовершенствованию, справедливости и демократии, несмотря на монархический государственный строй муравейника. Он устраивает так, что очередная дань продуктами питания не попадает к саранче, и в ответ жестокий главарь требует к осени двойного количества. Этого собрать муравьи на своем небольшом острове уже физически не в состоянии. Тогда Флик отправляется на поиски спасителей и приводит целую труппу насекомых-циркачей, которые думали, что их наняли для цирковых представлений. Когда же они узнают, что драться с саранчой придется по-настоящему, то...