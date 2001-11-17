Порок, 2001

Агент ФБР Уэсли Дойл возглавляет следствие по делу техасского серийного убийцы, известного как "Рука Божия". Однажды ночью к Дойлу пришел молодой человек по имени Фентон Микс и заявил, что хорошо знает убийцу. Это его младший брат Адам. Но все его преступления – лишь небольшая часть длинной и сложной истории. Она началась, когда Фентон и Эдам были детьми. После смерти их матери отец стал утверждать, что ему явился ангел и велел убивать "демонов" - нормальных с виду людей, несущих миру зло. Адам с восторгом воспринял откровения отца и поклялся вместе с ним выполнить "божественную" миссию. Фентон попытался отговорить брата, но понял, что злодейство и невинность могут быть совсем не тем, чем кажутся...