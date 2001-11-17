Порок, 2001

В офисе ФБР в Далласе появляется человек, представившийся Фентоном Мейксом и просящий открыто поговорить с Уэсли Дойлом, человеком, ответственным за дело о серийном убийце «Руки Бога». Фентон объясняет Дойлу, что его брат Адам был тем самым убийцей, которого так и не нашли, и с этого момента он начинает рассказывать свою долгую и печальную историю, которая откроет темные секреты своего детства, особенно прошлого его отца, ставшего ключевым персонажем во этой истории.
Агент ФБР Уэсли Дойл возглавляет следствие по делу техасского серийного убийцы, известного как "Рука Божия". Однажды ночью к Дойлу пришел молодой человек по имени Фентон Микс и заявил, что хорошо знает убийцу. Это его младший брат Адам. Но все его преступления – лишь небольшая часть длинной и сложной истории. Она началась, когда Фентон и Эдам были детьми. После смерти их матери отец стал утверждать, что ему явился ангел и велел убивать "демонов" - нормальных с виду людей, несущих миру зло. Адам с восторгом воспринял откровения отца и поклялся вместе с ним выполнить "божественную" миссию. Фентон попытался отговорить брата, но понял, что злодейство и невинность могут быть совсем не тем, чем кажутся...