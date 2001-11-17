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Frailty

Порок, 2001

2001 / США / Германия / Италия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В офисе ФБР в Далласе появляется человек, представившийся Фентоном Мейксом и просящий открыто поговорить с Уэсли Дойлом, человеком, ответственным за дело о серийном убийце «Руки Бога». Фентон объясняет Дойлу, что его брат Адам был тем самым убийцей, которого так и не нашли, и с этого момента он начинает рассказывать свою долгую и печальную историю, которая откроет темные секреты своего детства, особенно прошлого его отца, ставшего ключевым персонажем во этой истории.

  • Билл Пэкстон использовал одну и ту же банку из-под пива на протяжении всех съемок фильма, потому что реквизиторы смогли найти только одну банку из-под пива Хамма, которая была выпущена в 1979 году. Звук ее открытия был добавлен за кадром.
  • На рукоятке топора, используемого персонажем Пэкстона, вырезано имя «ОТИС». Он нашел это имя в Пасадене, когда искал съемочные локации. Актер встретил бездомного и предложил дать ему денег. Тот не хотел подачек, поэтому Пэкстон предложил купить имя этого человека для своего будущего фильма. Бездомного звали Отис.
  • Оригинальное название фильма – «Хрупкость». Сценарист Брент Хэнли сказал: «Это слово у меня ассоциируется с хрупкостью человеческого восприятия, хрупкостью нравственности, хрупкостью представления о правильном и неправильном».

Агент ФБР Уэсли Дойл возглавляет следствие по делу техасского серийного убийцы, известного как "Рука Божия". Однажды ночью к Дойлу пришел молодой человек по имени Фентон Микс и заявил, что хорошо знает убийцу. Это его младший брат Адам. Но все его преступления – лишь небольшая часть длинной и сложной истории. Она началась, когда Фентон и Эдам были детьми. После смерти их матери отец стал утверждать, что ему явился ангел и велел убивать "демонов" - нормальных с виду людей, несущих миру зло. Адам с восторгом воспринял откровения отца и поклялся вместе с ним выполнить "божественную" миссию. Фентон попытался отговорить брата, но понял, что злодейство и невинность могут быть совсем не тем, чем кажутся...

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 17 ноября 2001
Премьера в мире 17 ноября 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Режиссер
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Пауэрс Бут
Джереми Самптер
Люк Эскью
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Порок 2 постера
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