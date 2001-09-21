Горе-пиарщик, ловелас и авантюрист Миша Воробьев — на пороге очередного зигзага судьбы, не сулящего ему ничего хорошего. Из солидной компании уволили, денег нет, а перспективы более чем туманные.

Но к печальному статусу неудачника Миша привыкнуть не успевает: судьба в очередной раз преподносит неожиданный сюрприз в виде довольно необычного предложения от бывшего босса. Оказывается, у того есть сын Сережа — юноша не то, чтобы замкнутый и закомплексованный, но явно не отвечающий представлениям отца об образе "настоящего мужчины". Осознав всю тщетность своих попыток наставить сына "на путь истинный", Павел Петрович находит, как ему кажется, единственно верный выход из положения.

Научить мальчика жизни способен, пожалуй, лишь близкий Сереже по возрасту и искушенный не по годам Михаил. Подумать только — все то в характере и образе жизни бывшего сотрудника, что помешало его карьере в компании Павла Петровича, так кстати обернулось неоценимыми достоинствами в деле воспитания молодого поколения. И заманчивое предложение не заставило себя ждать: Михаилу предстоит за весьма приличное вознаграждение сделать из мальчика "настоящего мужика".

Лучшие девушки, крутые тачки, роскошные яхты, дорогие клубы — дольче вита! И за это еще платят деньги! Ну кто бы не согласился на такую "работу"? И Миша с энтузиазмом принимается за дело не подозревая, чем эта необременительная для него авантюра обернется для всех героев этой истории...