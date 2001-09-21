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Постер фильма Мой любимый раздолбай
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Мой любимый раздолбай

, 2011
Россия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Мой любимый раздолбай

О фильме

Горе-пиарщик, ловелас и авантюрист Миша Воробьев — на пороге очередного зигзага судьбы, не сулящего ему ничего хорошего. Из солидной компании уволили, денег нет, а перспективы более чем туманные.

Но к печальному статусу неудачника Миша привыкнуть не успевает: судьба в очередной раз преподносит неожиданный сюрприз в виде довольно необычного предложения от бывшего босса. Оказывается, у того есть сын Сережа — юноша не то, чтобы замкнутый и закомплексованный, но явно не отвечающий представлениям отца об образе "настоящего мужчины". Осознав всю тщетность своих попыток наставить сына "на путь истинный", Павел Петрович находит, как ему кажется, единственно верный выход из положения.

Научить мальчика жизни способен, пожалуй, лишь близкий Сереже по возрасту и искушенный не по годам Михаил. Подумать только — все то в характере и образе жизни бывшего сотрудника, что помешало его карьере в компании Павла Петровича, так кстати обернулось неоценимыми достоинствами в деле воспитания молодого поколения. И заманчивое предложение не заставило себя ждать: Михаилу предстоит за весьма приличное вознаграждение сделать из мальчика "настоящего мужика".

Лучшие девушки, крутые тачки, роскошные яхты, дорогие клубы — дольче вита! И за это еще платят деньги! Ну кто бы не согласился на такую "работу"? И Миша с энтузиазмом принимается за дело не подозревая, чем эта необременительная для него авантюра обернется для всех героев этой истории...

В ролях

Алексей Чадов
Алексей Чадов
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Марк Румянцев
Марк Румянцев
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Роман Шмаков
Режиссер Александр Котт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 21 сентября 2001
Дата выхода
21 сентября 2001 Россия 16+
21 сентября 2001 Казахстан
21 сентября 2001 Украина

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 20/01/2009 - 01:09:07):Мдя.. Алексей Чадов совсем скатился в посредственные мелодрамки на один раз. А ведь талантливый… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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