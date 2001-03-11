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Привет, Малыш!
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Привет, Малыш!, 2001

2001 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

За воротами психушки оказался 40-лет-мужчина с развитием 10-ти летнего ребенка по прозвищу Малыш. В кармане у него билет на поезд, в руках чемодан. Но далеко уехать ему не удается. На вокзале при посадке на поезд он сразу же попадает в переделку и лишается чемодана.

При этом ему еще достается и от милиции. Двое подростков, брат и сестра — Кит и Аленка, оставшиеся без дома и без родителей, живущие в стареньком заброшенном железнодорожном вагоне, пускают его к себе переночевать. Малыш искренне привязывается к ним и начинает принимать активное участие в их нелегкой привольной беспризорной жизни.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 11 марта 2001
Премьера в мире 11 марта 2001
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Макеранец
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Иван Краско
Иван Краско
Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
Сергей Гамов
Александр Цыбульский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Привет, Малыш! 1 постер
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