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Постер фильма Эволюция
6.6
Киноафиша Фильмы Эволюция
6.6

Эволюция

, 2001
Evolution
США / комедия, фантастика / 18+
Постер фильма Эволюция
6.6

О фильме

Каньон Глен, Аризона, наши дни. Готовясь к экзамену в школе пожарных, Уэйн проводит ночь в пустыне и становится свидетелем падения метеорита. На следующий день учитель биологии доктор Айра Кейн и учитель геологии Гарри Блок пробираются в пещеру, к месту падения. Они берут пробу странной голубой жидкости, вытекшей из метеорита.

Позднее, изучая жидкость под микроскопом, Айра Кейн с удивлением обнаруживает мириады живых одноклеточных организмов, которые начинают с бешеной скоростью развиваться прямо у него на глазах! Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но оборачивается настоящим кошмаром для всего человечества. Эволюция продолжает набирать обороты: на Землю возвращаются динозавры, и появляются ранее невиданные формы жизни…

В ролях

Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Айра Кейн
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Allison
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Гарри Блок
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Wayne
Тед Левайн
Тед Левайн
Gen. Woodman
Майкл Бауэр
Danny
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Governor Lewis
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Flemming
Итан Сапли
Итан Сапли
Deke
Пэт Килбэйн
Officer Johnson
Режиссер Айвэн Райтман
Сценарист Дон Джейкоби, Дэвид Даймонд, Дэвид Вайсман
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 июня 2001
Дата выхода
9 августа 2001 Россия 12+
12 июля 2001 Австралия
12 июля 2001 Аргентина
25 июля 2001 Бельгия
12 июля 2001 Болгария
13 июля 2001 Бразилия
22 июня 2001 Великобритания
19 июля 2001 Венгрия
13 июля 2001 Венесуэла
27 июля 2001 Гватемала
19 июля 2001 Германия
28 июня 2001 Гонконг
29 июня 2001 Греция
6 июля 2001 Дания
5 сентября 2001 Египет
12 июля 2001 Израиль
22 июня 2001 Ирландия
6 июля 2001 Исландия
29 июня 2001 Испания
6 июля 2001 Италия
9 августа 2001 Казахстан
12 июля 2001 Колумбия
7 ноября 2001 Кувейт
21 июня 2001 Малайзия
13 июля 2001 Мексика
5 июля 2001 Нидерланды
12 июля 2001 Новая Зеландия
13 июля 2001 Норвегия
6 июля 2001 Панама
16 августа 2001 Перу
20 июля 2001 Польша
29 июня 2001 Португалия
8 июня 2001 США
28 июня 2001 Сингапур
20 июля 2001 Турция
9 августа 2001 Украина
20 июня 2001 Филиппины
27 июля 2001 Финляндия
18 июля 2001 Франция
12 июля 2001 Чехия
18 июля 2001 Швеция
13 июля 2001 Эстония
14 июля 2001 Южная Корея
3 ноября 2001 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $98 376 292
Производство Columbia Pictures, DreamWorks Pictures, The Montecito Picture Company
Другие названия
Evolution, Evolución, Evolução, Évolution, Evoliucija, Evoluce, Evolucija, Evolució, Evolúció, Evoluție, Evolutsioon, Evoluutio, Evrim, Ewolucja, Exelixi, Εξέλιξη, Еволуција, Еволюция, Еволюція, Эволюция, エボリューション, 進化特區, 地球再發育, 超速度进化, Evolyutsiya, Exélixi, 进化, 進化危機

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Эволюция

Цитаты

[Доктор Полсон собирается вытащить инопланетного жука через задний проход Гарри]
Медсестра Тейт Я принесу смазку...
Доктор Полсон На смазку нет времени!
Гарри Блок Всегда есть время на смазку!

Отзывы о фильме

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