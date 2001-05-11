Репликант, 2001

Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же - истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности, по заданию которой ученые, используя один-единственный волос убийцы, найденный на месте преступления, создали его генетического двойника - репликанта. Специалисты полагают, что клон, благодаря генетической памяти, способен вывести их на след оригинала. Провести операцию поручают полицейскому Джейку, который долго и безуспешно преследовал маньяка и даже стал его личным врагом. Сможет ли Джейк с помощью своего подопечного - репликанта - найти и обезвредить опасного преступника или же «голос крови» победит и в городе появится еще один близнец-убийца?...