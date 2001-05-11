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Репликант, 2001

2001 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же - истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности, по заданию которой ученые, используя один-единственный волос убийцы, найденный на месте преступления, создали его генетического двойника - репликанта. Специалисты полагают, что клон, благодаря генетической памяти, способен вывести их на след оригинала. Провести операцию поручают полицейскому Джейку, который долго и безуспешно преследовал маньяка и даже стал его личным врагом. Сможет ли Джейк с помощью своего подопечного - репликанта - найти и обезвредить опасного преступника или же «голос крови» победит и в городе появится еще один близнец-убийца?...

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 12 июля 2001
Премьера в мире 11 мая 2001
Возраст 16+
Режиссер
Ринго Лэм
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Кэтрин Дент
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Репликант 2 постера
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Репликант
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