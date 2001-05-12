Шрэк, 2001

Исполнители главных ролей ни разу не встречались во время создания фильма. Все они зачитывают свои реплики по отдельности. Позже Джон Литгоу признался, что, хотя ему нравилось играть лорда Фаркуада, он был немного разочарован тем, что никогда не работал напрямую с Майком Майерсом, Кэмерон Диаз или Эдди Мерфи.

Эдди Мерфи говорит, что вся серия «Шрека» – одна из его лучших актерских работ. Премия BAFTA за лучшее озвучание персонажа, которую он получил, стала первой премией такого рода.

Майк Майерс изначально озвучил Шрека своим естественным голосом. Затем он попробовал канадский акцент, однако после почувствовал, что чего-то не хватает в его исполнении, и перезаписал все свои строки, используя шотландский акцент, основываясь на голосе, которым его мать читала ему сказки на ночь в детстве. Решение озвучить Шрека шотландским акцентом обошлось в дополнительные 4 миллиона долларов, так как Майерсу потребовалось двадцать сеансов, чтобы завершить озвучание. Зато после Шрек получил собственную звезду на голливудской Аллее славы.

Сцена, в которой принцесса Фиона рыгает, была случайно записана уже после сеанса озвучания, когда Кэмерон Диаз отрыгнула после того, как выпила кока-колу. Эдди Мерфи импровизировал ответ Осла Шреку: «Она такая же мерзкая, как и ты!»

Перед релизом фильма юристы студии DreamWorks находились в боевой готовности, поскольку руководство компании ожидало иск от Disney Pictures за откровенное высмеивание большинства фильмов компании и ее тематических парков.

Майк Майерс находился в Нью-Йорке, когда создатели фильма поняли, что забыли записать ставшую иконой реплику «Что ты делаешь в моем болоте?!». Продюсер картины Джеффри Катценберг первым рейсом прилетел в Нью-Йорк и заставил Майерса прочитать строчку на диктофон на заднем сиденье своего лимузина.

А чтобы отыскать реальные рефренсы для этого самого болота, художественный руководитель фильма Дуглас Роджерс посетил магнолиевую плантацию в Чарльстоне, Южная Каролина. В итоге там за ним погнался разъяренный аллигатор.

Стивен Спилберг собирался продюсировать фильм в 1991 году, когда он возглавлял Amblin Entertainment. Тогда фильм планировалось нарисовать от руки, и в нем должны были сыграть Билл Мюррей в роли Шрека и Стив Мартин в роли Осла.

Производство компьютерной анимации началось 31 октября 1996 года и заняло более четырех с половиной лет. Благодаря этому аниматоры смогли добавить в мультфильм отсылки на другие фильмы, которые даже не были сняты, когда начиналась его разработка, например, на «Матрицу» сестер Вачовски. Для производства этой сцены, в которой происходит битва Фионы с Робин Гудом и его Веселыми человечками, Кэмерон Диаз сама записывала свои движения и приемы кунг-фу, так как она прошла обучение кунг-фу во время создания фильма МакДжи «Ангелы Чарли».

Сцены принятия Шреком грязевого душа и купания в грязи были двумя самыми сложными задачами аниматоров. Некоторые из них даже сами искупались в грязи, чтобы понять, как она ведет себя, стекая с человеческого тела. Все сцены с огнем также включают в себя очень сложные анимации движения языков пламени.