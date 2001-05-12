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Шрэк Шрэк
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Shrek

Шрэк, 2001

2001 / США
8.4 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма происходит в вымышленном государстве Дюлок, населенном сказочными существами из самых известных европейских преданий и легенд. В вонючем болоте на окраине Дюлока проживает Шрек, огромный асоциальный огр, который больше всего на свете ценит свое уединение.

Вскоре эту единственную радость у него отнимает местный правитель, его Высочество лорд Фаркуад, решивший сделать из болота своеобразное гетто для волшебных существ, которых он презирает и считает угрозой для своей власти. Будучи неуязвимым для крестьянских вил и солдатских мечей, Шрек отправляется выяснять отношения с Фаркуадом, прихватив с собой незатыкаемого Осла, которого он случайно спас от правительственных солдат.

Друзья прибывают в столицу государства прямо к началу рыцарского турнира. Воодушевленный лорд дает своим рыцарям приказ поразить страшного великана, но Шрек с легкостью одолевает их, тем самым став победителем турнира. Теперь он обязан освободить заточенную в башне прекрасную принцессу Фиону и привезти ее к Фаркуаду на выданье, чтобы тот смог стать полноправным королем.

Шрек соглашается, и они с Ослом отправляются в незабываемое путешествие, которое поможет Шреку пересмотреть свой образ жизни, обрести новых друзей и даже встретить любовь всей своей жизни.

Исполнители главных ролей ни разу не встречались во время создания фильма. Все они зачитывают свои реплики по отдельности. Позже Джон Литгоу признался, что, хотя ему нравилось играть лорда Фаркуада, он был немного разочарован тем, что никогда не работал напрямую с Майком Майерсом, Кэмерон Диаз или Эдди Мерфи.

Эдди Мерфи говорит, что вся серия «Шрека» – одна из его лучших актерских работ. Премия BAFTA за лучшее озвучание персонажа, которую он получил, стала первой премией такого рода.

Майк Майерс изначально озвучил Шрека своим естественным голосом. Затем он попробовал канадский акцент, однако после почувствовал, что чего-то не хватает в его исполнении, и перезаписал все свои строки, используя шотландский акцент, основываясь на голосе, которым его мать читала ему сказки на ночь в детстве. Решение озвучить Шрека шотландским акцентом обошлось в дополнительные 4 миллиона долларов, так как Майерсу потребовалось двадцать сеансов, чтобы завершить озвучание. Зато после Шрек получил собственную звезду на голливудской Аллее славы.

Сцена, в которой принцесса Фиона рыгает, была случайно записана уже после сеанса озвучания, когда Кэмерон Диаз отрыгнула после того, как выпила кока-колу. Эдди Мерфи импровизировал ответ Осла Шреку: «Она такая же мерзкая, как и ты!»

Перед релизом фильма юристы студии DreamWorks находились в боевой готовности, поскольку руководство компании ожидало иск от Disney Pictures за откровенное высмеивание большинства фильмов компании и ее тематических парков.

Майк Майерс находился в Нью-Йорке, когда создатели фильма поняли, что забыли записать ставшую иконой реплику «Что ты делаешь в моем болоте?!». Продюсер картины Джеффри Катценберг первым рейсом прилетел в Нью-Йорк и заставил Майерса прочитать строчку на диктофон на заднем сиденье своего лимузина.

А чтобы отыскать реальные рефренсы для этого самого болота, художественный руководитель фильма Дуглас Роджерс посетил магнолиевую плантацию в Чарльстоне, Южная Каролина. В итоге там за ним погнался разъяренный аллигатор.

Стивен Спилберг собирался продюсировать фильм в 1991 году, когда он возглавлял Amblin Entertainment. Тогда фильм планировалось нарисовать от руки, и в нем должны были сыграть Билл Мюррей в роли Шрека и Стив Мартин в роли Осла.

Производство компьютерной анимации началось 31 октября 1996 года и заняло более четырех с половиной лет. Благодаря этому аниматоры смогли добавить в мультфильм отсылки на другие фильмы, которые даже не были сняты, когда начиналась его разработка, например, на «Матрицу» сестер Вачовски. Для производства этой сцены, в которой происходит битва Фионы с Робин Гудом и его Веселыми человечками, Кэмерон Диаз сама записывала свои движения и приемы кунг-фу, так как она прошла обучение кунг-фу во время создания фильма МакДжи «Ангелы Чарли».

Сцены принятия Шреком грязевого душа и купания в грязи были двумя самыми сложными задачами аниматоров. Некоторые из них даже сами искупались в грязи, чтобы понять, как она ведет себя, стекая с человеческого тела. Все сцены с огнем также включают в себя очень сложные анимации движения языков пламени.

Огромный зеленый Шрэк живет вдали от суеты в своем домике в лесу, наслаждаясь жизнью. Но, как это всегда бывает в сказках, все хорошее быстро кончается. Вот и теперь противный коротышка лорд Фаркуад, правитель этих земель, решил выселить куда подальше всех сказочных существ. И, разумеется, в качестве этого "куда подальше" был выбран именно родной лес Шрека, превратившийся в одночасье в лагерь беженцев.

Шрек отправляется на разборку к Фаркуаду, и тот соглашается забрать всю эту шатию обратно, но с одним условием. Шрек должен сперва найти прекрасную юную принцессу Фиону, которая, как предполагает лорд, станет затем его, Фаркуада, женой. К сожалению, Фаркуад забывает предупредить Шрека о том, что сон принцессы охраняет гигантский огнедышащий дракон...

8.4 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 31 октября 2001
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 12 мая 2001
Возраст 6+
Режиссер
Эндрю Адамсон
В ролях
Майк Майерс
Майк Майерс
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Все актеры и съемочная группа
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом Не кривитесь, когда дети предложат в очередной раз пересмотреть их любимые мультфильмы: возможно, вы уловите там много интересных тем или вполне себе взрослых шуток 18+.
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28 июня 2022 18:19
«Игра в кальмара» и «Лига справедливости» стали самыми обсуждаемыми кинопроектами в Twitter по итогам 2021 года В списке также присутствует «Шрэк», который в этом году отметил 20-летний юбилей.
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10 декабря 2021 14:53
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