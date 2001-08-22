Не очень приятно, когда твою жизнь в качестве сюжета переносят на киноэкран, да еще при этом не платят деньги. Но с Джеем и молчаливым Бобом этот номер не пройдет.Они отправляются в Голливуд с твердым намерением навести там порядок.

По дороге они встречают практически всех героев предыдущих "нью-джерсийских" историй Кевина Смита — от "Клерков" до "Догмы"...