Лоботрясы Джей и Молчаливый Боб узнают, что стали главными героями нового комикса “Пыхарь и Хроник”. Комикс собираются экранизировать в Голливуде, однако выплачивать друзьям гонорар за использование их образов никто не собирается. Вдобавок, пользователи интернета уже успели смешать еще не вышедший фильм с грязью. Возмущенные любители травки отправляются в Голливуд, чтобы сорвать съемки.
Не очень приятно, когда твою жизнь в качестве сюжета переносят на киноэкран, да еще при этом не платят деньги. Но с Джеем и молчаливым Бобом этот номер не пройдет.Они отправляются в Голливуд с твердым намерением навести там порядок.
По дороге они встречают практически всех героев предыдущих "нью-джерсийских" историй Кевина Смита — от "Клерков" до "Догмы"...
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