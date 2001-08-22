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Постер фильма Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
Постер фильма Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар

Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар

Jay And Silent Bob Strike Back 18+
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Факты

О фильме

Лоботрясы Джей и Молчаливый Боб узнают, что стали главными героями нового комикса “Пыхарь и Хроник”. Комикс собираются экранизировать в Голливуде, однако выплачивать друзьям гонорар за использование их образов никто не собирается. Вдобавок, пользователи интернета уже успели смешать еще не вышедший фильм с грязью. Возмущенные любители травки отправляются в Голливуд, чтобы сорвать съемки.

  • Бен Аффлек и Мэтт Дэймон признались, что одной из причин сняться в фильме была необходимость вернуть должок режиссеру. Именно Кевин Смит представил сценарий их фильма “Умница Уилл Хантинг” Харви Вайнштейну в “Miramax”. 
  • Пса Скуби-Ду озвучил актер Марк Хэмилл. 
  • Слово “fuck” звучит в фильме фильма 248 раз.
  • Кевин Смит изначально очень скептически относился к идее сольного фильма про Джея и Молчаливого Боба, считая, что эти персонажи не смогут быть интересны зрителю в течение целого фильма. Положительная реакция на эпизодическое появление героев в фильме “Крик 3” изменила его мнение. 
  • Харли Куинн Смит, дочь Кевина Смита, сыграла маленького Молчаливого Боба.
  • Изначально Кевин Смит хотел пригласить других актеров на роли Бена Аффлека и Мэтта Дэймона для пародии на “Умницу Уилла Хантинга”. Среди возможных кандидатов значились Винс Вон, Джон Фавро, Шон и Марлон Уайансы. В конце концов, Смит предложил актерам сыграть самих себя.

Не очень приятно, когда твою жизнь в качестве сюжета переносят на киноэкран, да еще при этом не платят деньги. Но с Джеем и молчаливым Бобом этот номер не пройдет.Они отправляются в Голливуд с твердым намерением навести там порядок.

По дороге они встречают практически всех героев предыдущих "нью-джерсийских" историй Кевина Смита — от "Клерков" до "Догмы"...

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 22 августа 2001
Дата выхода
4 октября 2001 Россия Вест 16+
31 января 2002 Австралия
19 апреля 2002 Австрия
13 декабря 2001 Аргентина
31 октября 2001 Бельгия
14 декабря 2001 Бразилия
30 ноября 2001 Великобритания
20 декабря 2001 Венгрия
18 апреля 2002 Германия
1 ноября 2001 Израиль
30 ноября 2001 Ирландия
5 октября 2001 Исландия
26 октября 2001 Испания
14 июня 2002 Италия
14 ноября 2001 Казахстан
22 августа 2001 Канада
17 января 2002 Нидерланды
5 июля 2002 Норвегия
4 января 2002 Польша
26 октября 2001 Португалия
24 августа 2001 США
27 сентября 2001 Сингапур
28 июня 2002 Турция
14 ноября 2001 Украина
30 октября 2001 Филиппины
22 сентября 2002 Финляндия
6 ноября 2002 Франция
11 апреля 2002 Чехия
2 мая 2002 Швейцария
3 мая 2002 Швеция
25 января 2002 Эстония
25 января 2002 ЮАР
24 августа 2002 Южная Корея
8 марта 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $33 788 161
Производство Dimension Films, View Askew Productions, Miramax
Другие названия
Jay and Silent Bob Strike Back, Jay y el silencioso Bob, Jay und Silent Bob schlagen zurück, As Aventuras de Jay & Silent Bob, Džej i Tihi Bob uzvraćaju udarac, Džėjus ir Tylenis Bobas puola, Epidromi sto Hollywood, Jay & Bob contre-attaquent, Jay & Silent Bob, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, Jay a mlčenlivý Bob vrací úder, Jay and Silent Bob, Jay e Silent Bob Contra-Atacam, Jay és Néma Bob visszavág, Jay et Bob contre-attaquent, Jay i Cichy Bob kontratakują, Jay i Silent Bob uzvraćaju udarac, Jay ja Silent Bob iskevät takaisin, Jay ja Vaikne Bob annavad vastulöögi, Jay şi Silent Bob contraatacă, Jay Và Silent Bob Phản Công, Jay y Bob el Silencioso contraatacan, Je aur Sailent Bob Ka Palatavaa, Jey va kamgap Bob javob qaytarmoqda, O Império (do Besteirol) Contra-Ataca, Sessiz ve derinden, Stjärnor utan hjärnor, VA5, View Askew 5, Επιδρομή στο Χόλιγουντ, Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар, Джей и мълчаливият Боб отвръщат на удара, Джей та Мовчазний Боб завдають удар у відповідь, ジェイ＆サイレント・ボブ　帝国への逆襲, 白爛賤客
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Кевин Смит
Кевин Смит
Рене Хамфри
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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