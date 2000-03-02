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Chocolat

Шоколад, 2000

2000 / Великобритания / США
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30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Молодая женщина Виенн Роше вместе с маленькой дочкой Анук часто переезжает, никогда подолгу не задерживаясь на одном месте. Ее новым домом становится провинциальный французский городок, где Виенн решает открыть кондитерскую, чтобы порадовать местных жителей необычным шоколадом по старинному рецепту. Открытие заведения совпадает с началом Великого поста, и героиня сразу же наживает себе врага в лице мэра города графа Поля де Рейна, поборника строгости и воздержания.

  • Сценарий основан на одноименном романе писательницы Джоанн Харрис, изданном в 1999 году.
  • Съемки картины прошли с мая по август 2000 года. Большую часть сцен снимали в городе Флавиньи-сюр-Озрен в Бургундии. Эпизоды у реки были сняты на реке Дордонь в городе Бейнаке в Перигоре.
  • Для того чтобы подготовиться к роли хозяйки шоколатерии, Жюльетт Бинош посещала шоколадный магазин в Париже.
  • Все сцены Джуди Денч снимались в Англии.
  • На роль Каролин Клермо создатели приглашали Гвинет Пэлтроу, но актриса отказалась от участия в проекте.
  • Роль Джозефины Мюскат исполнила жена режиссера фильма Лассе Халльстрема Лена Олин. Годом ранее Олин уже работала с Джонни Деппом на съемках фильма “Девятые врата” Романа Полански (1999).

Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому искушению. Просто Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. И они сбываются! Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, понимает свои собственные...

8.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2000
Премьера в России 22 марта 2001
Премьера онлайн 1 августа 2021
Премьера в мире 2 марта 2000
Возраст 12+
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Альфред Молина
Альфред Молина
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Джуди Денч
Джуди Денч
Антонио Хиль-Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Шоколад
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В разработке находится многосерийная адаптация фильма «Шоколад» Телеверсия ленты с Жюльет Бинош и Джонни Деппом будет франкоязычной.
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29 ноября 2022 17:16
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