Шоколад, 2000

Молодая женщина Виенн Роше вместе с маленькой дочкой Анук часто переезжает, никогда подолгу не задерживаясь на одном месте. Ее новым домом становится провинциальный французский городок, где Виенн решает открыть кондитерскую, чтобы порадовать местных жителей необычным шоколадом по старинному рецепту. Открытие заведения совпадает с началом Великого поста, и героиня сразу же наживает себе врага в лице мэра города графа Поля де Рейна, поборника строгости и воздержания.
Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому искушению. Просто Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. И они сбываются! Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, понимает свои собственные...