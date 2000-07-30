Бар «Гадкий койот», 2000

Вайолет всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец, мечта привела ее в Нью-Йорк, где Вайолет устроилась на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Койот», где правят бал только красивые и решительные.



В обществе неотразимых красавиц, чьи манеры пугают ханжей и привлекают мужчин, Вайолет должна преодолеть природную застенчивость и услышать собственный голос.