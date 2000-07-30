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Бар «Гадкий койот» Бар «Гадкий койот»
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Coyote Ugly

Бар «Гадкий койот», 2000

2000 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая поэтесса Вайолетт Сэнфорд всю жизнь мечтала, чтобы песни на ее тексты звучали на большой сцене. Следуя зову сердца, героиня отправляется из родного провинциального городка в Нью-Йорк, где ей предстоит не только найти новую работу, новых друзей и новое романтическое увлечение, но и преодолеть страх выступлений ради своего творчества.

  • В основу сценария легла автобиографическая статья «Муза салона «Гадкий койот», написанная Элизабет Гилберт для журнала GQ в 1997 году. В статье Гилберт рассказала о том периоде своей жизни, когда она работала в первом нью-йоркском танцевальном баре Coyote Ugly в Ист-Виллидж.
  • Первый бар Coyote Ugly был открыт выпускницей нью-йоркского университета Лилианой Ловелл 27 января 1993 в Нью-Йорке. Ловелл отказалась от стажировки на Уолл-стрит и решила стать барменом. Именно этот первый бар и стал местом съемок картины.
  • Прослушивания на роль Вайолет проходили Бритни Спирс и Джуэл Кильчер. Интересовалась участием в фильме и Джессика Симпсон: певица участвовала в нескольких пробах, но в итоге отказалась от проекта из-за того, что создатели ленты не захотели убирать из сценария постельную сцену. По иронии судьбы откровенный эпизод, снятый с Пайпер Перабо (Вайолет) и Адамом Гарсия (Кевин), был вырезан при финальном монтаже.

Вайолет всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец, мечта привела ее в Нью-Йорк, где Вайолет устроилась на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Койот», где правят бал только красивые и решительные.

В обществе неотразимых красавиц, чьи манеры пугают ханжей и привлекают мужчин, Вайолет должна преодолеть природную застенчивость и услышать собственный голос.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 января 2001
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 30 июля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид МакНэлли
В ролях
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Адам Гарсия
Джон Гудман
Джон Гудман
Мария Белло
Мария Белло
Изабелла Мико
Все актеры и съемочная группа
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Бар «Гадкий койот» смотреть онлайн

Бар «Гадкий койот»
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Крикса 25 февраля 2022, 16:18
Забавное кино.\n\n\n\nПочти классика!
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11 голосов
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саундтрек фильма Бар «Гадкий койот»
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