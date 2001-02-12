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Постер фильма Обратно на Землю
5.8
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5.8

Обратно на Землю

, 2001
Down to Earth
США, Австралия, Германия, Канада / комедия, фантастика, мелодрама / 18+
Постер фильма Обратно на Землю
5.8

О фильме

Ничто в нашем мире не совершенно. Оказывается, и в Небесной Канцелярии допускают досадные просчеты. Посудите сами: молодой, подающий надежды чернокожий комик-импровизаторЛэнс Бартон, внезапно погибает и попадает в рай. И уже на небесах выясняется, что произошла роковая ошибка. Лэнс должен был благополучно дожить до седин и умереть еще лет через сорок. Что делать? Импозантный менеджер райских кущ, мистер Кинг,предлагает Бартону вернуться обратно на Землю, дабы достойно провести положенный срок. Но в этот самый момент земная оболочка Бартона оказывается непригодной, и душу Лэнса вселяют в тело жадного, злобного и, что самое главное, белого старика. И вряд ли кто-нибудь смог бы позавидовать бедолаге Лэнсу, если бы старик не оказался одним из самых богатых людей Америки! С момента переселения души жизнь вредного дедушки изменилась. Теперь пожилой и степенный миллиардер хохочет без умолку, слушает гангстерский рэп, обедает в злачных бутербродных и приударяет за молоденькими черными девушками.

В ролях

Крис Рок
Крис Рок
Лэнс Бартон
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Sontee Jenkins
Марк Эдди
Марк Эдди
Cisco
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
King
Юджин Леви
Юджин Леви
Keyes
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Whitney Daniels
Грег Джерманн
Sklar
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Mrs. Wellington
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс
Wanda
Джон Чо
Джон Чо
Phil Quon
Режиссер Крис Вайц, Пол Вайц
Сценарист Элейн Мей, Уоррен Битти, Эли Лерой, Крис Рок, Лэнс Крутер
Композитор Eddie Berkeley, Джамшид Шарифи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия / Германия / Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 8 июня 2001
Премьера в мире 12 февраля 2001
Дата выхода
12 февраля 2001 Россия 12+
8 июня 2001 Великобритания
26 июля 2001 Германия
12 февраля 2001 Казахстан
16 февраля 2001 Нидерланды 16
16 февраля 2001 США
12 февраля 2001 Украина
5 сентября 2001 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $49 000 000
Сборы в мире $71 186 502
Производство 3 Arts Entertainment, Alphaville Films, CHS Productions
Другие названия
Down to Earth, Estrenando Cuerpo, Ap' ta psila sta hamila, Atgal i Zeme, De vuelta a la tierra, Down to Earth (De vuelta a la Tierra), Einmal Himmel und zurück, I Was Made to Love Her, Les deux pieds sur terre, Les pieds sur terre, Mennyé má!, O Céu pode Esperar, Os Anjos Devem Estar Loucos, Ponovo na zemlji, Ritorno dal paradiso, Spadaj na ziemię, Taivaaseen ja takaisin, Απ'τα ψηλά στα χαμηλά, Назад на Землю, Обратно на Землю, Обратно на земята, 來去天堂, 天国からきたチャンピオン 2002

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Lance Barton Мне и так было непросто заполучить эту девушку, будучи богатым белым. А ты представляешь, как трудно будет сделать это, будучи бедным чернокожим?

Отзывы о фильме

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