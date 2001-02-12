Ничто в нашем мире не совершенно. Оказывается, и в Небесной Канцелярии допускают досадные просчеты. Посудите сами: молодой, подающий надежды чернокожий комик-импровизаторЛэнс Бартон, внезапно погибает и попадает в рай. И уже на небесах выясняется, что произошла роковая ошибка. Лэнс должен был благополучно дожить до седин и умереть еще лет через сорок. Что делать? Импозантный менеджер райских кущ, мистер Кинг,предлагает Бартону вернуться обратно на Землю, дабы достойно провести положенный срок. Но в этот самый момент земная оболочка Бартона оказывается непригодной, и душу Лэнса вселяют в тело жадного, злобного и, что самое главное, белого старика. И вряд ли кто-нибудь смог бы позавидовать бедолаге Лэнсу, если бы старик не оказался одним из самых богатых людей Америки! С момента переселения души жизнь вредного дедушки изменилась. Теперь пожилой и степенный миллиардер хохочет без умолку, слушает гангстерский рэп, обедает в злачных бутербродных и приударяет за молоденькими черными девушками.