Сделав ужасное открытие в подвале старой заброшенной церкви, Триш и ее брат Дэрри едут домой. Но обычное ежедневное путешествие на машине оборачивается ужасающей гонкой, приз в которой — их жизни.
Тинейджеров преследует неуничтожимая сила, охотящаяся на них с азартом хитрого хищника, обнаруживая в названии старой песенки «Jeepers Creepers» бездны нового смысла самого ужасного свойства.
|18 октября 2001
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|23 ноября 2001
|Исландия
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|Италия
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|1 июля 2001
|Канада
|21 августа 2002
|Кувейт
|25 января 2002
|Мексика
|10 января 2002
|Нидерланды
|18 января 2002
|Норвегия
|31 января 2002
|Перу
|9 августа 2002
|Польша
|10 мая 2002
|Португалия
|1 ноября 2002
|Румыния
|31 августа 2001
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|1 декабря 2001
|Сингапур
|21 июня 2002
|Тайвань
|30 августа 2002
|Турция
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|Украина
|8 ноября 2001
|Филиппины
|3 июля 2002
|Франция
|13 декабря 2001
|Чехия
|28 июня 2002
|Швеция
|9 февраля 2002
|Япония
В 2001 году Френсис Форд Коппола дал деньги на производство ужастика, который должен был напугать всё и вся и фильм как ни странно… Читать дальше…