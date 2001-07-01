Сделав ужасное открытие в подвале старой заброшенной церкви, Триш и ее брат Дэрри едут домой. Но обычное ежедневное путешествие на машине оборачивается ужасающей гонкой, приз в которой — их жизни.

Тинейджеров преследует неуничтожимая сила, охотящаяся на них с азартом хитрого хищника, обнаруживая в названии старой песенки «Jeepers Creepers» бездны нового смысла самого ужасного свойства.