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Постер фильма Джиперс Криперс
6.6
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6.6

Джиперс Криперс

, 2001
Jeepers Creepers
США, Германия / детектив, ужасы / 18+
Постер фильма Джиперс Криперс
6.6

О фильме

Сделав ужасное открытие в подвале старой заброшенной церкви, Триш и ее брат Дэрри едут домой. Но обычное ежедневное путешествие на машине оборачивается ужасающей гонкой, приз в которой — их жизни.

Тинейджеров преследует неуничтожимая сила, охотящаяся на них с азартом хитрого хищника, обнаруживая в названии старой песенки «Jeepers Creepers» бездны нового смысла самого ужасного свойства.

В ролях

Джина Филипс
Джина Филипс
Trish
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Darry
Джонатан Брек
Джонатан Брек
The Creeper
Патриция Белчер
Патриция Белчер
Jezelle Gay Hartman
Айлин Бреннан
The Cat Lady
Брэндон Смит
Sergeant Davis Tubbs
Пегги Шеффилд
Waitress Beverly
Jeffrey William Evans
Manager
Patrick Cherry
Binky
Jon Beshara
Trooper Gideon
Режиссер Виктор Сальва
Сценарист Виктор Сальва
Композитор Беннетт Сэлвэй
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 июля 2001
Дата выхода
18 октября 2001 Россия 16+
17 января 2002 Австралия
10 января 2002 Аргентина
30 января 2002 Бельгия
9 ноября 2001 Бразилия
19 октября 2001 Великобритания
31 октября 2002 Венгрия
3 января 2002 Германия
11 октября 2001 Гонконг
19 октября 2002 Греция
27 декабря 2001 Израиль
19 апреля 2002 Индия
19 октября 2001 Ирландия
23 ноября 2001 Исландия
9 ноября 2001 Испания
23 августа 2002 Италия
18 октября 2001 Казахстан
1 июля 2001 Канада
21 августа 2002 Кувейт
25 января 2002 Мексика
10 января 2002 Нидерланды
18 января 2002 Норвегия
31 января 2002 Перу
9 августа 2002 Польша
10 мая 2002 Португалия
1 ноября 2002 Румыния
31 августа 2001 США
1 декабря 2001 Сингапур
21 июня 2002 Тайвань
30 августа 2002 Турция
18 октября 2001 Украина
8 ноября 2001 Филиппины
3 июля 2002 Франция
13 декабря 2001 Чехия
28 июня 2002 Швеция
9 февраля 2002 Япония
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $59 371 303
Производство United Artists, American Zoetrope, Cinerenta-Cinebeta
Другие названия
Jeepers Creepers, El demonio, Morts de peur, Джиперс Криперс, 23 Primaveras, Aki bújt, aki nem, Džīpers Krīpers, El Mensajero de Satanás, Here Comes the Boogeyman, Jeepers Creepers - Es ist angerichtet, Jeepers Creepers - Il canto del diavolo, Jeepers Creepers : Le Chant du diable, Jeepers creepers: El terror existe, Jipers Kripers, Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi, Olhos Famintos, Siaubas baubas, Smakosz, Strašno strašilo, Tenebre, Джиперс Кріперс, Крийпър, ジーパーズ・クリーパーズ, 毛骨悚然, Dzhypers Kripers, El demonio: Camino al terror, جیپرز کریپرز, Dzhipers Kripers, Jeepers Creepers 1, مترسک ترسناک

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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саундтрек фильма Джиперс Криперс

Цитаты

Trish [Дарри хочет спуститься по трубе, ведущей в дом страданий Крипера] Знаешь, в страшных фильмах бывает момент, когда кто-то делает что-то очень глупое, и все его за это ненавидят? Вот он.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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