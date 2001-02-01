Английский цирюльник, 2000

Мелодичная трескотня бесперебойно работающих ножниц в руках волшебника-парикмахера способна совершить чудо. Искусство и фантазия маэстро преображает простую модель в дивную фею. Одно из уникальных, незаменимых и, увы, недолговечных произведений принесет своему творцу титул лучшего цирюльника и долгожданную славу. Сеть выдающихся салонов красоты сходится на конкурсе с единственным желанием — доказать свое превосходство и завоевать первую награду. Казалось бы, подлости, лицемерию и предательству нет места в этом мире красоты. Но, увы, бешеная конкуренция породила дикую ненависть в сердцах собравшихся. Тщеславие и безжалостная гонка за титулами станут жестким испытанием для крепкой дружбы и настоящей любви.