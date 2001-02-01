Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Английский цирюльник Английский цирюльник
Киноафиша Фильмы Английский цирюльник
Blow Dry

Английский цирюльник, 2000

2000 / США / Германия / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мелодичная трескотня бесперебойно работающих ножниц в руках волшебника-парикмахера способна совершить чудо. Искусство и фантазия маэстро преображает простую модель в дивную фею. Одно из уникальных, незаменимых и, увы, недолговечных произведений принесет своему творцу титул лучшего цирюльника и долгожданную славу. Сеть выдающихся салонов красоты сходится на конкурсе с единственным желанием — доказать свое превосходство и завоевать первую награду. Казалось бы, подлости, лицемерию и предательству нет места в этом мире красоты. Но, увы, бешеная конкуренция породила дикую ненависть в сердцах собравшихся. Тщеславие и безжалостная гонка за титулами станут жестким испытанием для крепкой дружбы и настоящей любви.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 февраля 2001
Премьера в мире 1 февраля 2001
Возраст 18+
Режиссер
Пэдди Бретнэк
В ролях
Алан Рикман
Алан Рикман
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Вива
Вива (2015)
7.3333335
Версальский роман
Версальский роман (2014)
7.571429
Великий
Великий (2020)
7.7419353
Реальная любовь
Реальная любовь (2002)
7.62069
Я пошел ко дну
Я пошел ко дну (1997)
6.909091
Ограбление по-английски
Ограбление по-английски (2001)
6.181818
Долгий дом (2018)
0
Папашина армия
Папашина армия (2016)
5.181818
Цунами. Часть 2
Цунами. Часть 2 (2006)
6.9
Цунами. Часть 1
Цунами. Часть 1 (2006)
6.9
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2 (2022)
9.083333
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке (2019)
6.142857
Фильм находится в подборках
Фильмы про парикмахеров Фильмы про парикмахеров
Постер фильма Английский цирюльник 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Английский цирюльник смотреть онлайн

Английский цирюльник

Похожие фильмы онлайн

Версальский роман
 
Великий
 
Цунами. Часть 2
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App