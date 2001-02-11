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Портной из Панамы Портной из Панамы
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The Tailor of Panama

Портной из Панамы, 2000

2000 / США / Ирландия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Cекретный агент британской разведки Энди Оснард, во многом проштрафившийся, получает последнее, самое скучное задание - отправиться в Панаму и следить за Каналом, дабы он не попал "не в те руки". Уже в самолете он выделил из всего списка проживающих в Панаме англичан для себя помощника, мистера Хэрри Пендела, самого престижного местного портного. А что нужно сделать, чтобы вернули прежние интересную работу и соответствующие привелегии, да и денег немного прикарманить? Надо раскрыть крупный заговор. В данном случае заговор по захвату Канала борцами Сопротивления...

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 11 февраля 2001
Премьера в мире 11 февраля 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $21 000 000
Режиссер
Джон Бурмен
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Хэрри Дитсон
Джон Полито
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Портной из Панамы 2 постера
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