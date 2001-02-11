Портной из Панамы, 2000

Cекретный агент британской разведки Энди Оснард, во многом проштрафившийся, получает последнее, самое скучное задание - отправиться в Панаму и следить за Каналом, дабы он не попал "не в те руки". Уже в самолете он выделил из всего списка проживающих в Панаме англичан для себя помощника, мистера Хэрри Пендела, самого престижного местного портного. А что нужно сделать, чтобы вернули прежние интересную работу и соответствующие привелегии, да и денег немного прикарманить? Надо раскрыть крупный заговор. В данном случае заговор по захвату Канала борцами Сопротивления...