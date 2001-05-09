Мулен Руж, 2001

Юэн МакГрегор и Николь Кидман самостоятельно спели все свои вокальные партии в картине.

Премьерный показ “Мулен Руж” открыл Каннский кинофестиваль 2001 года.

Весь фильм был снят в павильонах филиала киностудии Fox в Австралии.

При работе над “Мулен Руж” режиссер Баз Лурманн вдохновлялся итальянской классической оперой: Лурманн поставил несколько опер на театральной сцене, и его опыт нашел отражение в ярких декорациях, громкой музыке и зрелищных визуальных эффектах в фильме. Также в сюжете можно заметить отсылки к операм “Травиата”, “Богема” и “Орфей и Эвридика” и к оперетте “Парижская жизнь”.

По словам самого режиссера, значительное влияние на картину оказал кинематограф Болливуда.

Изначально планировалось, что главные роли в “Мулен Руж” сыграют Хит Леджер и Кэтрин Зета-Джонс.

Для фильмы было создано более 300 костюмов, над которыми трудились 80 костюмеров.

Осенью 1999 года на репетиции к фильму Николь Кидман повредила два ребра и колено, и съемки пришлось приостановить на две недели. В ряде сцен Кидман снимали только крупным планом, а сама актриса в это время находилась в кресле-каталке.

Песня “Come What May” на самом деле была написана Дэвидом Бервальдом для картины “Ромео + Джульетта” (1996) с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях.

На роль Тулуз-Лотрека рассматривали Роуэна Аткинсона и Алана Камминга.

Художником-постановщиком фильма стала жена База Лурманна Кэтрин Мартин, с которой режиссер работал практически над всеми своими фильмами. В 1996 году Мартин и Лурманн основали свою собственную кинокомпанию Bazmark Inc.

Героиня Николь Кидман носит самое дорогое украшение, когда-либо созданное для съемок, за всю историю кинематографа: ожерелье Stefano Canturi было изготовлено из платины и 1308 бриллиантов общим весом 134 карата, его оценочная стоимость составила один миллион долларов США.

Для того, чтобы ноги Джона Легуизамо (Анри де Тулуз-Лотрек) казались короче, создатели фильма использовали различные уловки. Так, например, в некоторых сценах был задействован дублер среднего роста, который ходил на коленях в специальных скобах для ног и в синих носках, чтобы голени можно было потом удалить с помощью цифровых технологий. В ходе съемок кульминационной сцены Легуизамо пришлось долгое время провести на корточках, что впоследствии обошлось актеру в несколько недель физиотерапии.

В первоначальных набросках к сценарию у Сатин был трехлетний ребенок.

Баз Лурман потратил почти два года на то, чтобы добиться прав на использование всех задуманных им песен.