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Мулен Руж Мулен Руж
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Moulin Rouge!

Мулен Руж, 2001

2001 / Австрия / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Париж, 1899 год. Он – молодой британский поэт-бунтарь, только-только прибывший во французскую столицу, полный надежд на блестящее творческое будущее. Она – знаменитая на весь город красавица, звезда богемного кабаре “Мулен Руж”. Судьба в лице калеки-художника сводит этих двоих вместе, но взаимные чувства поставят под угрозу жизни обоих, ведь за благосклонность куртизанки многие готовы платить не только наличными, но и чужой кровью.

Фильм База Лурманна представил зрителям яркий и совершенно новый взгляд на мюзиклы. История любви куртизанки Сатин и бедного поэта Кристиана разворачивается под звуки музыки группы Nirvana, Мадонны, Элтона Джона, Дэвида Боуи, группы Queen и многих других культовых поп– и рок-композиций второй половины XX века.

Главных роли исполнили шотландец Юэн МакГрегор и австралийка Николь Кидман, но помимо них в фильме блистают Джон Легуизамо, сыгравший реально существовавшего художника Анри де Тулуз-Лотрека, Ричард Роксбург в роли Герцога и Джим Бродбент, воплотивший на экране хозяина “Мулен Руж” Харольда Зидлера. Картина База Лурманна получила семь номинаций на премию “Оскар”, в том числе как “Лучший фильм”, и “реанимировала” подзабытый в Голливуде жанр киномюзикла, открыв дорогу своему “последователю” – кассовому оскароносному “Чикаго” – и другим картинам.

Юэн МакГрегор и Николь Кидман самостоятельно спели все свои вокальные партии в картине.

Премьерный показ “Мулен Руж” открыл Каннский кинофестиваль 2001 года.

Весь фильм был снят в павильонах филиала киностудии Fox в Австралии.

При работе над “Мулен Руж” режиссер Баз Лурманн вдохновлялся итальянской классической оперой: Лурманн поставил несколько опер на театральной сцене, и его опыт нашел отражение в ярких декорациях, громкой музыке и зрелищных визуальных эффектах в фильме. Также в сюжете можно заметить отсылки к операм “Травиата”, “Богема” и “Орфей и Эвридика” и к оперетте “Парижская жизнь”.

По словам самого режиссера, значительное влияние на картину оказал кинематограф Болливуда.

Изначально планировалось, что главные роли в “Мулен Руж” сыграют Хит Леджер и Кэтрин Зета-Джонс.

Для фильмы было создано более 300 костюмов, над которыми трудились 80 костюмеров.

Осенью 1999 года на репетиции к фильму Николь Кидман повредила два ребра и колено, и съемки пришлось приостановить на две недели. В ряде сцен Кидман снимали только крупным планом, а сама актриса в это время находилась в кресле-каталке.

Песня “Come What May” на самом деле была написана Дэвидом Бервальдом для картины “Ромео + Джульетта” (1996) с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях.

На роль Тулуз-Лотрека рассматривали Роуэна Аткинсона и Алана Камминга.

Художником-постановщиком фильма стала жена База Лурманна Кэтрин Мартин, с которой режиссер работал практически над всеми своими фильмами. В 1996 году Мартин и Лурманн основали свою собственную кинокомпанию Bazmark Inc.

Героиня Николь Кидман носит самое дорогое украшение, когда-либо созданное для съемок, за всю историю кинематографа: ожерелье Stefano Canturi было изготовлено из платины и 1308 бриллиантов общим весом 134 карата, его оценочная стоимость составила один миллион долларов США.

Для того, чтобы ноги Джона Легуизамо (Анри де Тулуз-Лотрек) казались короче, создатели фильма использовали различные уловки. Так, например, в некоторых сценах был задействован дублер среднего роста, который ходил на коленях в специальных скобах для ног и в синих носках, чтобы голени можно было потом удалить с помощью цифровых технологий. В ходе съемок кульминационной сцены Легуизамо пришлось долгое время провести на корточках, что впоследствии обошлось актеру в несколько недель физиотерапии.

В первоначальных набросках к сценарию у Сатин был трехлетний ребенок.

Баз Лурман потратил почти два года на то, чтобы добиться прав на использование всех задуманных им песен.

Кристиан, молодой писатель, обладающий волшебным поэтическим даром, бросает вызов своему отцу-буржуа и отправляется в Париж, где попадает на "дно" богемного общества на Монмартре. В этот мир его вводит пропитанный абсентом художник Тулуз-Лотрек, чья тяжелая творческая жизнь вертится вокруг кабаре "Мулен Руж", мира секса, наркотиков, электричества и шокирующего канкана. Он страстно влюбляется в самую красивую куртизанку Парижа и звезду "Мулен Ружа" Сатин, которую называли "сверкающим бриллиантом", однако эта любовь обречена...

Искрометное, завораживающее, местами психоделическое шоу, соединяющее в себе эстетику французской богемы конца XIX века и самые популярные мелодии века двадцатого.

7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 2 августа 2001
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 мая 2001
Возраст 16+
Режиссер
Баз Лурманн
Баз Лурманн
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Гарри МакДоналд
Все актеры и съемочная группа
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Мулен Руж
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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