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Meet the Parents

Знакомство с родителями, 2000

2000 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Медбрат-еврей Грег планирует попросить свою девушку Пэм выйти за него замуж. Однако он узнает, что ее строгий отец Джек ожидает, что Грег попросит у него руки его дочери, прежде чем она сама сможет согласиться. Так начинается их визит в ад, когда герои отправляются на встречу с мамой и папой Пэм, причем последний оказывается бывшим сотрудником ЦРУ с детектором лжи в подвале. Так совпало, что сестра Пэм выходит замуж за молодого врача, и Грег смотрится невыгодно на его фоне. Из-за нервов герой постоянно ошибается, и знакомство с родителями идет наперекосяк…

  • Фамилия главного героя – Факер. Американская рейтинговая ассоциация не разрешила создателям использовать эту фамилию в титрах, если они не найдут настоящего человека с такой фамилией. Как ни странно, такие люди нашлись. 
  • Роберт Де Ниро хотел, чтобы «мистер Джинкс» появлялся в большем количестве сцен, потому что очень полюбил кота. Судя по свидетельствам других актеров, Де Ниро также постоянно играл с котом в перерывах между съемками.
  • Во время съемок Бен Стиллер прилетел в Лос-Анджелес, чтобы сделать предложение Кристине Тейлор. Она думала, что он все еще занят на съемках в Нью-Йорке, и актер удивил ее дома дорожкой из свечей и лепестков роз.

Обладатель замечательной фамилии, санитар Грег Трахер, отправляется за город, чтобы познакомится с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грег собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но, к несчастью, Грэг — парень невезучий, и любые благие начинания, в его исполнении, превращаются в сущий кошмар.

Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джордж Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи!

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 10 января 2001
Премьера онлайн 18 декабря 2019
Премьера в мире 6 октября 2000
Возраст 12+
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Тери Поло
Тери Поло
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Николь ДеХафф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знакомство с родителями 3 постера
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Знакомство с родителями

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