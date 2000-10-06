Знакомство с родителями, 2000

Обладатель замечательной фамилии, санитар Грег Трахер, отправляется за город, чтобы познакомится с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грег собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но, к несчастью, Грэг — парень невезучий, и любые благие начинания, в его исполнении, превращаются в сущий кошмар.

Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джордж Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи!