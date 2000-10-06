Знакомство с родителями, 2000

Медбрат-еврей Грег планирует попросить свою девушку Пэм выйти за него замуж. Однако он узнает, что ее строгий отец Джек ожидает, что Грег попросит у него руки его дочери, прежде чем она сама сможет согласиться. Так начинается их визит в ад, когда герои отправляются на встречу с мамой и папой Пэм, причем последний оказывается бывшим сотрудником ЦРУ с детектором лжи в подвале. Так совпало, что сестра Пэм выходит замуж за молодого врача, и Грег смотрится невыгодно на его фоне. Из-за нервов герой постоянно ошибается, и знакомство с родителями идет наперекосяк…
Обладатель замечательной фамилии, санитар Грег Трахер, отправляется за город, чтобы познакомится с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грег собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но, к несчастью, Грэг — парень невезучий, и любые благие начинания, в его исполнении, превращаются в сущий кошмар.
Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джордж Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи!