Динозавр, 2000

Во время нападения хищников на стаю игуанодонов одно из их яиц оказывается у группы лемуров. Они заботятся о яйце и выхаживают рожденное из него маленькое существо, которое они называют Аладаром. Когда однажды метеориты начинают падать на Землю, Аладар и его семья вынуждены покинуть свою родину. Вдали от дома и как никогда близко к опасности, они встречаются с огромной группой динозавров во главе с Кроном и Брутоном. Все вместе герои пытаются добраться до нового места гнездования, но это будет нелегко: старые враги Аладара тоже направляются туда…