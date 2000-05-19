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Динозавр Динозавр
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Dinosaur

Динозавр, 2000

2000 / США
8.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время нападения хищников на стаю игуанодонов одно из их яиц оказывается у группы лемуров. Они заботятся о яйце и выхаживают рожденное из него маленькое существо, которое они называют Аладаром. Когда однажды метеориты начинают падать на Землю, Аладар и его семья вынуждены покинуть свою родину. Вдали от дома и как никогда близко к опасности, они встречаются с огромной группой динозавров во главе с Кроном и Брутоном. Все вместе герои пытаются добраться до нового места гнездования, но это будет нелегко: старые враги Аладара тоже направляются туда…

  • Чтобы отделить этот фильм от похожей картины «Земля до начала времен», создатели планировали снять его вообще без диалогов, но Майкл Эйснер, глава Disney, настоял на том, чтобы они отказались от экспериментов и сделали обычный семейный фильм. 
  • Все фоны в фильме на самом деле являются настоящими наложенными фотографиями некоторых экзотических и тропических мест планеты, таких как национальный парк Канайма в Венесуэле, а также достопримечательностей Таити и Гавайев.
  • Стая велоцирапторов, преследующих стадо, изначально должна была носить перья на шеях, чтобы напоминать стаю коренных американцев, атакующих крытые повозки, но от этой идеи отказались, потому что анимировать перья оказалось слишком сложно.

В 2000 году технология совершила еще один шаг вперед. На этот раз шагнула огромная нога древней рептилии, воссозданной на большом экране при помощи компьютера и наложенной на реально существующие пейзажи и ландшафты. Великолепная работа аниматоров, художников и дизайнеров, помноженная на невероятный бюджет в 130 миллионов долларов принесли фильму огромный успех. По сути, весь фильм от начала и до конца представляет собой один огромный спецэффект, захватывающий дух и не отпускающий ни на минуту. Прекрасный звук, удостоенный награды "Золотая катушка" Национальной Ассоциации Звукооператоров США.

8.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 29 апреля 2001
Премьера в мире 19 мая 2000
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Каскад
Бюджет $127 500 000
Режиссер
Эрик Лейтон
В ролях
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
Альфре Вудард
Макс Казелла
Макс Казелла
Сэмьюэл И. Райт
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Игорь Смирнов 15 мая 2020, 16:31
Это такое дерьмо ни о чем. Вор в законе - хлюпик и неумеха. Панкратов вообще играет дебила. Олешко это просто идиот
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