Динозавр, 2000

Во время нападения хищников на стаю игуанодонов одно из их яиц оказывается у группы лемуров. Они заботятся о яйце и выхаживают рожденное из него маленькое существо, которое они называют Аладаром. Когда однажды метеориты начинают падать на Землю, Аладар и его семья вынуждены покинуть свою родину. Вдали от дома и как никогда близко к опасности, они встречаются с огромной группой динозавров во главе с Кроном и Брутоном. Все вместе герои пытаются добраться до нового места гнездования, но это будет нелегко: старые враги Аладара тоже направляются туда…
В 2000 году технология совершила еще один шаг вперед. На этот раз шагнула огромная нога древней рептилии, воссозданной на большом экране при помощи компьютера и наложенной на реально существующие пейзажи и ландшафты. Великолепная работа аниматоров, художников и дизайнеров, помноженная на невероятный бюджет в 130 миллионов долларов принесли фильму огромный успех. По сути, весь фильм от начала и до конца представляет собой один огромный спецэффект, захватывающий дух и не отпускающий ни на минуту. Прекрасный звук, удостоенный награды "Золотая катушка" Национальной Ассоциации Звукооператоров США.