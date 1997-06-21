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Геркулес Геркулес
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Hercules

Геркулес, 1997

1997 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Правитель подземного царства Аид сверг потомка богов с Олимпа, и теперь, чтобы вернуться на священную гору, Геркулес должен совершить подвиг и стать настоящим героем. Вместе с волшебным конем Пегасом он сражается с Титанами и чудовищами вечной тьмы. Но самое серьезное испытание ждет героя в царстве теней, где Повелитель мрака спрятал его возлюбленную. Там, в вековой тишине подземелья, Геркулесу не помогут боги с далекого Олимпа, ведь только доброе сердце и настоящая любовь способны победить силы зла!

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 2 июня 2001
Премьера в мире 21 июня 1997
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Рон Клементс
Рон Клементс
В ролях
Тейт Донован
Тейт Донован
Джошуа Китон
Роджер Барт
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Все актеры и съемочная группа
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Геркулес
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