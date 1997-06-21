Геркулес, 1997

Правитель подземного царства Аид сверг потомка богов с Олимпа, и теперь, чтобы вернуться на священную гору, Геркулес должен совершить подвиг и стать настоящим героем. Вместе с волшебным конем Пегасом он сражается с Титанами и чудовищами вечной тьмы. Но самое серьезное испытание ждет героя в царстве теней, где Повелитель мрака спрятал его возлюбленную. Там, в вековой тишине подземелья, Геркулесу не помогут боги с далекого Олимпа, ведь только доброе сердце и настоящая любовь способны победить силы зла!