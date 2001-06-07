Пароль "Рыба-меч", 2001

Когда группа хакеров закрывает свою фиктивную корпорацию под кодовым названием “Рыба-меч” в 1986 году, они зарабатывают на этом деле 400 миллионов долларов, которые остаются без дела. За пятнадцать лет сложные проценты увеличили капитал до фантастических 9 миллиардов долларов. Тайное контртеррористическое подразделение под названием Black Cell, возглавляемое двуличным и учтивым Габриэлем Широм, хочет, чтобы деньги помогли им профинансировать их войну против международного терроризма, но весь счет заперт за супершифром. Шир находит бывшего хакера Стэнли Джобсона, который хочет вернуть свою дочь, но не может позволить себе судебные издержки. Вскоре герой получает предложение, от которого не отказываются…
В 1985 году секретная правительственная служба замораживает операцию под кодовым названием "Рыба-меч". Оставшиеся на счетах неизрасходованные средства в размере 400 миллионов долларов за пятнадцать лет превращаются в 9 с половиной миллиардов. Антитеррористическое подразделение "Черная клетка", возглавляемое Гэбриэлом Широм, намерено присвоить эти деньги себе, чтобы использовать их в деле борьбы с международным терроризмом, но счет защищен сверхстойким шифром. Для взлома такого кода Гэбриэлу нужен сверхквалифицированный хакер, и тут ему как раз подворачивается под руку Стэнли Джобсон, недавно отсидевший срок за то, что взломал серверы ФБР.
В результате ареста Стэнли лишился всего — его больше не берут на работу, связанную с компьютерами, и при разводе его жена забрала с собой Холли, их дочь. Гэбриэл со своей партнершей Джинджер обещает, что в случае успеха Стэнли получит официальное опекунство над Холли, и тот не может отказаться. Однако, взявшись за реализацию этой рискованной операции, Стэнли вдруг понимает, что он лишь пешка в большой игре...