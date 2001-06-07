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Swordfish

Пароль "Рыба-меч", 2001

2001 / США / Австралия
7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Когда группа хакеров закрывает свою фиктивную корпорацию под кодовым названием “Рыба-меч” в 1986 году, они зарабатывают на этом деле 400 миллионов долларов, которые остаются без дела. За пятнадцать лет сложные проценты увеличили капитал до фантастических 9 миллиардов долларов. Тайное контртеррористическое подразделение под названием Black Cell, возглавляемое двуличным и учтивым Габриэлем Широм, хочет, чтобы деньги помогли им профинансировать их войну против международного терроризма, но весь счет заперт за супершифром. Шир находит бывшего хакера Стэнли Джобсона, который хочет вернуть свою дочь, но не может позволить себе судебные издержки. Вскоре герой получает предложение, от которого не отказываются…

  • Винни Джонс собирался самостоятельно выполнить один из трюков, но Джон Траволта остановил его, и вместо него это сделал каскадер. Трос порвался, и каскадер упал на бетонный пол с двадцати метров, переломав себе позвоночник.
  • Сцена драматического взрыва в самом начале фильма была запечатлена с помощью 135 синхронизированных между собой фотоаппаратов.
  • Холли Берри согласилась на сцену с обнаженной грудью, потому что хотела преодолеть свой страх сниматься в откровенных сценах. В этом же году она снялась в откровенном фильме «Бал монстров», за смелую игру в котором актриса получила «Оскар».

В 1985 году секретная правительственная служба замораживает операцию под кодовым названием "Рыба-меч". Оставшиеся на счетах неизрасходованные средства в размере 400 миллионов долларов за пятнадцать лет превращаются в 9 с половиной миллиардов. Антитеррористическое подразделение "Черная клетка", возглавляемое Гэбриэлом Широм, намерено присвоить эти деньги себе, чтобы использовать их в деле борьбы с международным терроризмом, но счет защищен сверхстойким шифром. Для взлома такого кода Гэбриэлу нужен сверхквалифицированный хакер, и тут ему как раз подворачивается под руку Стэнли Джобсон, недавно отсидевший срок за то, что взломал серверы ФБР.

В результате ареста Стэнли лишился всего — его больше не берут на работу, связанную с компьютерами, и при разводе его жена забрала с собой Холли, их дочь. Гэбриэл со своей партнершей Джинджер обещает, что в случае успеха Стэнли получит официальное опекунство над Холли, и тот не может отказаться. Однако, взявшись за реализацию этой рискованной операции, Стэнли вдруг понимает, что он лишь пешка в большой игре...

7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 4 октября 2001
Премьера в мире 7 июня 2001
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Доминик Сена
Доминик Сена
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Хью Джекман
Хью Джекман
Холли Берри
Холли Берри
Дон Чидл
Дон Чидл
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пароль 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:43
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Пароль "Рыба-меч"
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