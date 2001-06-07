Пароль "Рыба-меч", 2001

В 1985 году секретная правительственная служба замораживает операцию под кодовым названием "Рыба-меч". Оставшиеся на счетах неизрасходованные средства в размере 400 миллионов долларов за пятнадцать лет превращаются в 9 с половиной миллиардов. Антитеррористическое подразделение "Черная клетка", возглавляемое Гэбриэлом Широм, намерено присвоить эти деньги себе, чтобы использовать их в деле борьбы с международным терроризмом, но счет защищен сверхстойким шифром. Для взлома такого кода Гэбриэлу нужен сверхквалифицированный хакер, и тут ему как раз подворачивается под руку Стэнли Джобсон, недавно отсидевший срок за то, что взломал серверы ФБР.

В результате ареста Стэнли лишился всего — его больше не берут на работу, связанную с компьютерами, и при разводе его жена забрала с собой Холли, их дочь. Гэбриэл со своей партнершей Джинджер обещает, что в случае успеха Стэнли получит официальное опекунство над Холли, и тот не может отказаться. Однако, взявшись за реализацию этой рискованной операции, Стэнли вдруг понимает, что он лишь пешка в большой игре...