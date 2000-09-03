Взгляд на жизнь кубинского поэта и писателя, Рейнальдо Аренаса (1943-1990), начиная с его детства в провинции Ориент и до его смерти в Нью-Йорке. Будучи на Кубе, он присоединяется к повстанцам Кастро и до 1964 живет в Гаване. Он встречает богатого Пепе, с которым много лет будет вести танец любви и ненависти. Он не скрывает своего гомосексуализма, и за это его не любит правящий режим. Его книги также не нравятся кое-кому наверху, и в результате он попадает на два года в тюрьму, пишет там письма для своих малограмотных сокамерников, и передает тайком на волю рукопись нового романа. Он становится другом Лазаро Гомеса Гаррилеса, с которым и живет в бедности, не имея гражданства, в Манхэттане после тайного отъезда с Кубы. Когда его спрашивают, зачем он продолжает писать, он задорно отвечает: "Из мести!".
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