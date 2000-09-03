Reinaldo Arenas Иду по улицам, которые рушатся из-за разваливающихся канализаций. Мимо зданий, через которые прыгаешь, чтобы не попасть под обвал. Мимо мрачных лиц, которые оценивают и выносят приговор. Мимо закрытых магазинов, закрытых рынков, закрытых кинотеатров, закрытых парков, закрытых кафе. Иногда видишь пыльные вывески, оправдания: «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ», «ЗАКРЫТО НА ПОЧИНКУ». Какой ремонт? Когда эти так называемые ремонты закончатся? Когда наконец начнутся? Закрыто... закрыто... закрыто... всё закрыто. Я прихожу, снимаю бесчисленные навесные замки и бегу по временным лестницам. Вот она, ждёт меня. Снимаю покрывало и смотрю на её пыльный, холодный облик. Стираю пыль и глажу её. Рукой аккуратно протираю спинку, основание и бока. Перед ней я чувствую отчаяние и счастье. Провожу пальцами по клавиатуре, и вдруг всё начинает работать. С музыкальным звоном начинается музыка, постепенно, потом быстрее; теперь на полной скорости. Стены, деревья, улицы, соборы, лица и пляжи. Клетки, мини-клетки, огромные клетки. Звёздные ночи, босые ноги, сосны, облака. Сотни, тысячи, миллионы попугаев. Табуретка, вьющееся растение, все отвечают на мой зов, все приходят ко мне. Стены отступают, крыша исчезает, и ты плывёшь совершенно естественно. Плывёшь, вырванный с корнем, унесённый, поднятый высоко. Перенесённый, увековеченный, спасённый. Благодаря этому тонкому, непрерывному ритму, этой музыке, этому бесконечному та-та-та.