Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пока не наступит ночь
7.3
Киноафиша Фильмы Пока не наступит ночь
7.3

Пока не наступит ночь

, 2000
Before Night Falls
США / драма, биография / 18+
Постер фильма Пока не наступит ночь
7.3

О фильме

Взгляд на жизнь кубинского поэта и писателя, Рейнальдо Аренаса (1943-1990), начиная с его детства в провинции Ориент и до его смерти в Нью-Йорке. Будучи на Кубе, он присоединяется к повстанцам Кастро и до 1964 живет в Гаване. Он встречает богатого Пепе, с которым много лет будет вести танец любви и ненависти. Он не скрывает своего гомосексуализма, и за это его не любит правящий режим. Его книги также не нравятся кое-кому наверху, и в результате он попадает на два года в тюрьму, пишет там письма для своих малограмотных сокамерников, и передает тайком на волю рукопись нового романа. Он становится другом Лазаро Гомеса Гаррилеса, с которым и живет в бедности, не имея гражданства, в Манхэттане после тайного отъезда с Кубы. Когда его спрашивают, зачем он продолжает писать, он задорно отвечает: "Из мести!".

В ролях

Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Reinaldo Arenas
Оливье Мартинес
Оливье Мартинес
Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
Джонни Депп
Джонни Депп
Lieutenant Victor
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Шон Пенн
Шон Пенн
Olatz López Garmendia
Мать Рейнальдо
Джованни Флоридо
Джованни Флоридо
Young Reinaldo
Loló Navarro
Reinaldo's Grandmother
Batan Silva
Reinaldo's Father
Кармен Беато
Teacher
Cy Schnabel
Smallest School Child
Режиссер Джулиан Шнабель
Сценарист Cunningham O'Keefe, Lázaro Gómez Carriles, Джулиан Шнабель, Рейнальдо Аренас
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 28 июня 2001
Премьера в мире 3 сентября 2000
Дата выхода
25 октября 2001 Россия Интерсинема 18+
6 сентября 2001 Австралия MA 15+
16 марта 2001 Бразилия
29 января 2004 Германия
16 марта 2001 Испания
10 ноября 2001 Италия
25 октября 2001 Казахстан
9 февраля 2001 Канада
20 марта 2001 Мексика
3 сентября 2000 Румыния 15
3 сентября 2000 США
25 октября 2001 Украина
13 июня 2001 Франция
5 июля 2001 Чехия 15+
21 июня 2002 Южная Корея 15
MPAA R
Сборы в мире $8 601 053
Производство El Mar Pictures, Grandview Pictures
Другие названия
Before Night Falls, Antes que anochezca, Antes do Anoitecer, Antes que Anoiteça, Avant la nuit, Avant que tombe la nuit, Bevor es Nacht wird, Enne kui saabub öö, Ennen yötä, Karanlıktan Önce, Kol dar ne naktis, Mielőtt leszáll az éj, Než se setmí, Pre nego što padne noć, Preden se znoci, Prije noći, Prima che sia notte, Prin pesei i nyhta, Viata si epoca lui Reynaldo Arenas, Zanim zapadnie noc, Πριν πέσει η νύχτα, Пока не наступит ночь, Поки не настала ніч, Преди да падне мрак, 在夜幕降臨前, 夜になるまえに, 夜幕降临前

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

Reinaldo Arenas Иду по улицам, которые рушатся из-за разваливающихся канализаций. Мимо зданий, через которые прыгаешь, чтобы не попасть под обвал. Мимо мрачных лиц, которые оценивают и выносят приговор. Мимо закрытых магазинов, закрытых рынков, закрытых кинотеатров, закрытых парков, закрытых кафе. Иногда видишь пыльные вывески, оправдания: «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ», «ЗАКРЫТО НА ПОЧИНКУ». Какой ремонт? Когда эти так называемые ремонты закончатся? Когда наконец начнутся? Закрыто... закрыто... закрыто... всё закрыто. Я прихожу, снимаю бесчисленные навесные замки и бегу по временным лестницам. Вот она, ждёт меня. Снимаю покрывало и смотрю на её пыльный, холодный облик. Стираю пыль и глажу её. Рукой аккуратно протираю спинку, основание и бока. Перед ней я чувствую отчаяние и счастье. Провожу пальцами по клавиатуре, и вдруг всё начинает работать. С музыкальным звоном начинается музыка, постепенно, потом быстрее; теперь на полной скорости. Стены, деревья, улицы, соборы, лица и пляжи. Клетки, мини-клетки, огромные клетки. Звёздные ночи, босые ноги, сосны, облака. Сотни, тысячи, миллионы попугаев. Табуретка, вьющееся растение, все отвечают на мой зов, все приходят ко мне. Стены отступают, крыша исчезает, и ты плывёшь совершенно естественно. Плывёшь, вырванный с корнем, унесённый, поднятый высоко. Перенесённый, увековеченный, спасённый. Благодаря этому тонкому, непрерывному ритму, этой музыке, этому бесконечному та-та-та.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Пока не наступит ночь

Баския
Баския драма, биография
1996, США
7.0
Человек, который плакал
Человек, который плакал драма
2000, Великобритания / Франция
6.0
Распутник
Распутник драма
2004, Великобритания
6.0
Храбрец
Храбрец драма
1997, США
6.0
Раскол короны
Раскол короны драма, исторический
2016, Испания
6.0
Везунчики
Везунчики драма
2013, США
6.0
Поллок
Поллок биография, драма
2000, США
7.0
Жена астронавта
Жена астронавта ужасы, фантастика, триллер
1999, США
6.0
Дон Жуан де Марко
Дон Жуан де Марко драма, комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Клубника и шоколад
Клубника и шоколад драма
1992, Куба
7.0
Ван Гог. На пороге вечности
Ван Гог. На пороге вечности биография
2019, США
6.0
Скафандр и бабочка
Скафандр и бабочка биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше