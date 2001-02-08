Доктор Лектер работает куратором в музее Италии. Кларис Старлинг становится ведущим агентом ФБР, но проваливает крупную операцию. Тогда встает вопрос о ее отстранении, но Кларисса получает отсрочку, потому что Мейсон Верджер, один из прошлых жертв доктора Ганнибала, хочет отомстить ему и использовать Старлинг, чтобы выманить Лектера. Когда Лектер отправляет Клариссе записку, она узнает, что он в Италии, но коррумпированный полицейский, который хочет получить награду от Верджера, добирается до доктора первым. Верджер решает подставить Старлинг, что заставляет Лектера вернуться в США, и гонка за Лектером начинается…
По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль.
С помощью миллионера Мейсона Верджера, ставшего очередной жертвой безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае прожорливых кабанов, Клариса выходит на след неуловимого маньяка и вскоре узнает о том, что за ним уже охотится инспектор флорентийской полиции Риналдо Пацци, рассчитывающий получить за его поимку щедрое вознаграждение.
Но примитивные ловушки — слабая преграда для голодного каннибала, который все ближе подбирается к Кларисе, чтобы пригласить свою фаворитку на самую страшную трапезу в ее жизни…
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