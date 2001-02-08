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Постер фильма Ганнибал
7.0
Ганнибал - Трейлер
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7.0

Ганнибал

, 2001
Hannibal
США, Великобритания / детектив, криминал, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ганнибал
7.0
Ганнибал - Трейлер
Ганнибал  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Доктор Лектер работает куратором в музее Италии. Кларис Старлинг становится ведущим агентом ФБР, но проваливает крупную операцию. Тогда встает вопрос о ее отстранении, но Кларисса получает отсрочку, потому что Мейсон Верджер, один из прошлых жертв доктора Ганнибала, хочет отомстить ему и использовать Старлинг, чтобы выманить Лектера. Когда Лектер отправляет Клариссе записку, она узнает, что он в Италии, но коррумпированный полицейский, который хочет получить награду от Верджера, добирается до доктора первым. Верджер решает подставить Старлинг, что заставляет Лектера вернуться в США, и гонка за Лектером начинается…

  • Во время сцены, где доктор Ганнибал Лектер в своем кабинете играет на пианино, на столе справа от рамы можно увидеть книгу с изображением Красного Дракона, что отсылает к одной из предыдущих частей квадрологии о его приключениях. 
  • Сэр Энтони Хопкинс, как сообщается, был в ярости и убит горем, когда Джоди Фостер решила не возвращаться к роли Клариссы Старлинг. Он также был крайне разочарован тем, что Джонатан Демме не вернулся к режиссуре фильма.
  • Дино Де Лаурентис посетил Ридли Скотта на съемках фильма «Гладиатор», чтобы предложить ему этот проект. Скотт неправильно понял, о каком Ганнибале идет речь, и отказался, но после уточнения от Лаурентиса он немедленно сказал «Да».

По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль.

С помощью миллионера Мейсона Верджера, ставшего очередной жертвой безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае прожорливых кабанов, Клариса выходит на след неуловимого маньяка и вскоре узнает о том, что за ним уже охотится инспектор флорентийской полиции Риналдо Пацци, рассчитывающий получить за его поимку щедрое вознаграждение.

Но примитивные ловушки — слабая преграда для голодного каннибала, который все ближе подбирается к Кларисе, чтобы пригласить свою фаворитку на самую страшную трапезу в ее жизни…

В ролях

Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Hannibal Lecter
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Кларис Старлинг
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Мейсон Вергер
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Paul Krendler
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Barney
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Pazzi
Франческа Нери
Allegra Pazzi
Желько Иванек
Желько Иванек
Dr. Cordell Doemling
Хэйзел Гудман
Evelda Drumgo
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс
FBI Agent Pearsall
Режиссер Ридли Скотт
Сценарист Дэвид Мэмет, Стивен Зэйллян, Томас Харрис
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 8 февраля 2001
Дата выхода
26 апреля 2001 Россия 18+
8 февраля 2007 Австралия
16 февраля 2001 Австрия
22 февраля 2001 Аргентина
28 февраля 2001 Бельгия
8 февраля 2001 Бразилия
16 февраля 2001 Великобритания
14 июня 2001 Венгрия
14 февраля 2001 Венесуэла
14 февраля 2001 Германия
1 марта 2001 Гонконг
9 марта 2001 Греция
23 февраля 2001 Дания
14 марта 2001 Египет
22 февраля 2001 Израиль
13 апреля 2001 Индия
11 апреля 2001 Индонезия
16 февраля 2001 Ирландия
23 февраля 2001 Исландия
23 февраля 2001 Испания
9 февраля 2001 Италия
26 апреля 2001 Казахстан
9 февраля 2001 Канада
16 февраля 2001 Колумбия
3 марта 2001 Кувейт
8 марта 2001 Ливан
30 марта 2001 Литва
19 апреля 2001 Малайзия
23 февраля 2001 Мексика
22 февраля 2001 Нидерланды
12 апреля 2001 Новая Зеландия
23 февраля 2001 Норвегия
1 мая 2001 Пакистан
16 февраля 2001 Панама
22 февраля 2001 Перу
27 июля 2001 Польша
23 февраля 2001 Португалия
8 февраля 2001 Румыния 18+
8 февраля 2001 США
22 февраля 2001 Сингапур
27 сентября 2001 Словения
16 марта 2001 Таиланд
9 марта 2001 Тайвань
6 апреля 2001 Турция
26 апреля 2001 Украина
23 февраля 2001 Уругвай
14 апреля 2001 Филиппины
23 февраля 2001 Финляндия
28 февраля 2001 Франция
26 апреля 2001 Чехия
21 февраля 2001 Чили
28 февраля 2001 Швейцария
23 февраля 2001 Швеция
1 мая 2001 Шри-Ланка
27 апреля 2001 Эстония
26 апреля 2001 ЮАР
28 апреля 2001 Южная Корея
7 апреля 2001 Япония
MPAA R
Бюджет $87 000 000
Сборы в мире $351 692 268
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal Pictures, Dino De Laurentiis Company
Другие названия
Hannibal, Ганнибал, Ханибал, Gannibal, Hanibalas, Hannibal: Kẻ Ăn Thịt Người, The Silence of the Lambs 2, Χάνιμπαλ, Ганнібал, हैनिबल, ハンニバル, 人魔, 沉默的殺機, El silencio de los corderos Hannibal, 沉默的羔羊續集, 沉默的羔羊2, 한니발

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Ганнибал - Трейлер
Ганнибал Трейлер
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саундтрек фильма Ганнибал

Цитаты

Hannibal Lecter Скажи мне, Кларис, ты бы когда-нибудь сказала мне: «Стой. Если бы ты меня любила, ты бы остановилась»?
Clarice Starling Ни за что на свете.
Hannibal Lecter «Ни за что на свете»... Вот это моя девочка.

Отзывы о фильме

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