По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль.

С помощью миллионера Мейсона Верджера, ставшего очередной жертвой безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае прожорливых кабанов, Клариса выходит на след неуловимого маньяка и вскоре узнает о том, что за ним уже охотится инспектор флорентийской полиции Риналдо Пацци, рассчитывающий получить за его поимку щедрое вознаграждение.

Но примитивные ловушки — слабая преграда для голодного каннибала, который все ближе подбирается к Кларисе, чтобы пригласить свою фаворитку на самую страшную трапезу в ее жизни…