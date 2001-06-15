Закрученный криминальный детектив «Афера» повествует о блестящем плане, который внезапно дает трещину. Андрей Давыдов задумывает хитроумный план, идея которого заключается в распространении информации через СМИ об угрозе экологической катастрофы в ряде регионов России. По задумке, проблемой определенно заинтересуются западные товарищи, которые непременно захотят вмешаться. Но необходимо не пускать их в страну до определенного дня, на который и делаются все ставки. В этот самый день американским ученым предоставляется информация о радиоактивном излучении, но с преднамеренной ошибкой. Ученые, естественно, ошибку выявляют, в результате чего оказывается, что зона поражения не в России, а аккурат над основными промышленными зонами США. Естественно, начнется паника и, как следствие, тотальный обвал фондовых рынков. И вот тут-то в игру вступает Давыдов и его покровители, зарабатывая на обвале миллиарды долларов. Бизнесмен вкладывает в операцию все свое состояние, но, как обычно, в деле оказываются замешаны совершенно нежелательные люди из администрации президента, загадочные резиденты таинственной организации и новая любовь.