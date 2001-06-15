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Киноафиша Фильмы Афера

Афера

Afera 18+
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О фильме

Закрученный криминальный детектив «Афера» повествует о блестящем плане, который внезапно дает трещину. Андрей Давыдов задумывает хитроумный план, идея которого заключается в распространении информации через СМИ об угрозе экологической катастрофы в ряде регионов России. По задумке, проблемой определенно заинтересуются западные товарищи, которые непременно захотят вмешаться. Но необходимо не пускать их в страну до определенного дня, на который и делаются все ставки. В этот самый день американским ученым предоставляется информация о радиоактивном излучении, но с преднамеренной ошибкой. Ученые, естественно, ошибку выявляют, в результате чего оказывается, что зона поражения не в России, а аккурат над основными промышленными зонами США. Естественно, начнется паника и, как следствие, тотальный обвал фондовых рынков. И вот тут-то в игру вступает Давыдов и его покровители, зарабатывая на обвале миллиарды долларов. Бизнесмен вкладывает в операцию все свое состояние, но, как обычно, в деле оказываются замешаны совершенно нежелательные люди из администрации президента, загадочные резиденты таинственной организации и новая любовь. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 июня 2001
Дата выхода
15 июня 2001 Россия 16+
Производство Alchemy-Film
Другие названия
Afera, The Scam, Афера
Режиссер
Евгений Лаврентьев
В ролях
Анна Арланова
Анна Арланова
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Мария Голубкина
Мария Голубкина
Павел Сборщиков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
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Афера
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