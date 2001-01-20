Интим, 2001

Наши дни. Грязный квартал Лондона. Она приходит к Нему каждую неделю по средам, поздно вечером только ради секса — быстрого, отчаянного и безнадежного.



Оба уже не так молоды. Они занимаются этим, почти не разговаривая, в течении целого часа, а иногда и более. Потом Она уходит, не обещая, что придет опять в следующую среду, да Он и не спрашивает Ее об этом.



Однако в тот же час ровно через неделю Она приходит снова и, не заходя в дом, сразу направляется в полуподвал, где Он, просто бросил на пол затасканный ковер и пару одеял.



Но однажды в среду Она не приходит в условленный час, и Он задается вопросом, что Он вообще знает о своей безмолвной партнерше? Кто Она? Чем занимается? Где живет? Есть ли у Нее семья? И когда через неделю Она все-таки появляется, он начинает незаметно следовать за Ней…