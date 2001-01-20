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Интим
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Intimacy

Интим, 2001

2001 / Великобритания / Германия / Испания
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Наши дни. Грязный квартал Лондона. Она приходит к Нему каждую неделю по средам, поздно вечером только ради секса — быстрого, отчаянного и безнадежного.

Оба уже не так молоды. Они занимаются этим, почти не разговаривая, в течении целого часа, а иногда и более. Потом Она уходит, не обещая, что придет опять в следующую среду, да Он и не спрашивает Ее об этом.

Однако в тот же час ровно через неделю Она приходит снова и, не заходя в дом, сразу направляется в полуподвал, где Он, просто бросил на пол затасканный ковер и пару одеял.

Но однажды в среду Она не приходит в условленный час, и Он задается вопросом, что Он вообще знает о своей безмолвной партнерше? Кто Она? Чем занимается? Где живет? Есть ли у Нее семья? И когда через неделю Она все-таки появляется, он начинает незаметно следовать за Ней…

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 29 июня 2001
Премьера в мире 20 января 2001
Возраст 18+
Режиссер
Патрис Шеро
Патрис Шеро
В ролях
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Керри Фокс
Керри Фокс
Сюзанна Харкер
Сюзанна Харкер
Аластер Гэлбрейт
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Интим 2 постера
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