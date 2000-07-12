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Гармонии Веркмейстера
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Werckmeister harmóniák

Гармонии Веркмейстера, 2000

2000 / Венгрия / Италия / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Захолустный венгерский городок оказывается на грани хаоса. Страна погружается в массовые беспорядки, по улицам столицы разгуливают повстанцы, близится катастрофа ужасающих масштабов. Из всех возможных вопросов жители почему-то задаются лишь одним — когда? Толпа на главной площади ждет прибытия загадочного смутьяна по прозвищу Князь, и когда тот наконец появляется — вместе с чучелом гигантского кита, — горожане устраивают восстание… Камера Тарра, внимательная к самым незначительным деталям, фиксирует общество, замершее между цивилизацией и варварством, в шаге от омертвения или апокалипсиса, и на эту фиксацию ей требуется всего 39 кадров. «Тарр принадлежит к кинематографической традиции Луиса Бунюэля и Вернера Херцога — в том смысле, что реалистичный материал он обрабатывает с помощью импрессионистских техник. В лучшие моменты «Гармонии» возносятся на высоту, доступную очень немногим режиссерам» (The Onion). Притча Тарра была показана на кинофестивале в Берлине, где получила награду читателей Berliner Zeitung.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 февраля 2001
Премьера в мире 12 июля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Бела Тарр
В ролях
Ларс Рудольф
Петер Фиц
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Янош Держи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гармонии Веркмейстера 2 постера
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