Гармонии Веркмейстера, 2000

Захолустный венгерский городок оказывается на грани хаоса. Страна погружается в массовые беспорядки, по улицам столицы разгуливают повстанцы, близится катастрофа ужасающих масштабов. Из всех возможных вопросов жители почему-то задаются лишь одним — когда? Толпа на главной площади ждет прибытия загадочного смутьяна по прозвищу Князь, и когда тот наконец появляется — вместе с чучелом гигантского кита, — горожане устраивают восстание… Камера Тарра, внимательная к самым незначительным деталям, фиксирует общество, замершее между цивилизацией и варварством, в шаге от омертвения или апокалипсиса, и на эту фиксацию ей требуется всего 39 кадров. «Тарр принадлежит к кинематографической традиции Луиса Бунюэля и Вернера Херцога — в том смысле, что реалистичный материал он обрабатывает с помощью импрессионистских техник. В лучшие моменты «Гармонии» возносятся на высоту, доступную очень немногим режиссерам» (The Onion). Притча Тарра была показана на кинофестивале в Берлине, где получила награду читателей Berliner Zeitung.