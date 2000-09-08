Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Наблюдатель
Постер фильма Наблюдатель
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Наблюдатель

Наблюдатель

The Watcher 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Восемь лет агент ФБР Джоел Кэмпбелл выслеживал серийного убийцу. Однако не в силах больше постигать извращенную логику маньяка, травмированный физически и морально, после долгих лет тщетных поисков он оставляет службу и переезжает в другой город. Там Кэмпбелл надеется обрести покой и зажить по-новому.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 9 марта 2001
Премьера в мире 8 сентября 2000
Дата выхода
12 апреля 2001 Россия 18+
18 января 2001 Германия
27 октября 2000 Испания
12 апреля 2001 Казахстан
18 мая 2001 Литва
18 января 2001 Нидерланды
8 сентября 2000 США
3 ноября 2000 Таиланд
12 апреля 2001 Украина
8 ноября 2000 Франция
25 января 2001 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $47 267 829
Производство Lewitt / Eberts Productions, Choi Niami Productions, Driven Productions
Другие названия
The Watcher, El observador, 24 Horas Para Matar, A leskelődő, Asasinul din vis, Driven, İzleyici, Jälgija, O Observador, O paratiritis, Obserwator, Posmatrač, Regard dangereux, Sleduje ťa vrah, Sleduje tě vrah!, Sliedič, Stebėtojas, The watcher (Juego asesino), Ο παρατηρητής, Наблюдатель, Под наблюдение, Спостерігач, المراقب المجهول, ザ・ウォッチャー, 兇手正在看著你
Режиссер
Джо Чарбэник
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Мариса Томей
Мариса Томей
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Крис Эллис
Крис Эллис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Наблюдатель
Дрифтвуд 5.5
Дрифтвуд (1997)
Репродукция 5.8
Репродукция (2017)
Белый шум 2: Сияние 6.4
Белый шум 2: Сияние (2007)
Охотник на убийц 5.8
Охотник на убийц (2004)
Хардбол 6.4
Хардбол (2001)
Дар 6.9
Дар (2000)
Дублеры 7.3
Дублеры (2000)
Я и Уилл 5.1
Я и Уилл (1999)
Новогодняя история 5.7
Новогодняя история (1998)
Цепная реакция 5.7
Цепная реакция (1996)
Чувствуя Миннесоту 5.7
Чувствуя Миннесоту (1996)
Джонни Мнемоник 6.1
Джонни Мнемоник (1995)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
5.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Наблюдатель - смотреть в онлайн-кинотеатре

Наблюдатель

Похожие фильмы онлайн

Репродукция
 
Белый шум 2: Сияние
 
Охотник на убийц
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Joel Campbell Это никогда не бывает так просто. Ты заходишь в дверь, а они не сидят там с приветливой улыбкой на лице. Лучшее, что ты можешь — надеяться, что они ошибутся, и быть там, когда это случится.
Dr. Polly Beilman А потом обвинять себя в убийствах?
Joel Campbell О, нет. Я виню му#ака, который их совершил.
Слушать
саундтрек фильма Наблюдатель
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше