Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Восемь лет агент ФБР Джоел Кэмпбелл выслеживал серийного убийцу. Однако не в силах больше постигать извращенную логику маньяка, травмированный физически и морально, после долгих лет тщетных поисков он оставляет службу и переезжает в другой город. Там Кэмпбелл надеется обрести покой и зажить по-новому.
|12 апреля 2001
|Россия
|18+
|18 января 2001
|Германия
|27 октября 2000
|Испания
|12 апреля 2001
|Казахстан
|18 мая 2001
|Литва
|18 января 2001
|Нидерланды
|8 сентября 2000
|США
|3 ноября 2000
|Таиланд
|12 апреля 2001
|Украина
|8 ноября 2000
|Франция
|25 января 2001
|Чехия
|15+