Захватывающая история о жизни одного российского хоккеиста Павла Шарманова, который в 1990 годы «переквалифицировался» в нефтяного магната. Фильм «Игра на вылет», основанный на книге Юрия Полякова «Небо падших», на VII Российском кинофестивале «Литература и кино» получил приз «Зрительских симпатий». Павел – хоккеист с необузданным нравом. Когда тренер делает ему выговор за проигрыш, он бросает в ответ упрек за задержанные зарплаты игрокам. В результате Павел вылетает из команды. Он едет на север к своему другу в поисках работы. Приятель Коля обеспечивает ему «пропуск» в область нефтедобычи, и Павел очень скоро наживает миллионы. Игра набирает обороты, и азартный спортсмен становится азартным бизнесменом, которому все время хочется чего-то большего. Павел уже не обращает внимания на призыв своего старого друга оставить бизнес. Он нанимает высокооплачиваемую помощницу, которая очень искусно завоевывает его сердце. Вопреки всем советам, Павел связывает с ней свою жизнь, а сама эта жизнь, между тем, висит на волоске…