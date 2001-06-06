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Киноафиша Фильмы Игра на вылет

Игра на вылет

Igra na vylet 18+
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О фильме

Захватывающая история о жизни одного российского хоккеиста Павла Шарманова, который в 1990 годы «переквалифицировался» в нефтяного магната. Фильм «Игра на вылет», основанный на книге Юрия Полякова «Небо падших», на VII Российском кинофестивале «Литература и кино» получил приз «Зрительских симпатий». Павел – хоккеист с необузданным нравом. Когда тренер делает ему выговор за проигрыш, он бросает в ответ упрек за задержанные зарплаты игрокам. В результате Павел вылетает из команды. Он едет на север к своему другу в поисках работы. Приятель Коля обеспечивает ему «пропуск» в область нефтедобычи, и Павел очень скоро наживает миллионы. Игра набирает обороты, и азартный спортсмен становится азартным бизнесменом, которому все время хочется чего-то большего. Павел уже не обращает внимания на призыв своего старого друга оставить бизнес. Он нанимает высокооплачиваемую помощницу, которая очень искусно завоевывает его сердце. Вопреки всем советам, Павел связывает с ней свою жизнь, а сама эта жизнь, между тем, висит на волоске…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 июня 2001
Дата выхода
6 июня 2001 Россия 16+
11 ноября 2001 США
Производство Pressing Studio
Другие названия
Igra na vylet, Игра на вылет
Режиссер
Константин Одегов
В ролях
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Константин Одегов
Игорь Воробьев
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Леонид Окунев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
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6 IMDb
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