Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Даун хаус
1 постер
Киноафиша Фильмы Даун хаус

Даун хаус

Daun Haus 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Россия, 90-е годы. Программист Мышкин возвращается на родину после лечения в швейцарском сумасшедшем доме. В дороге он знакомится с новым русским Рогожиным, который влюблен в некую Настасью Филипповну. После услышанного рассказа о Настасье, ее образ покоряет Мышкина и он тоже влюбляется в девушку, которую даже не знает. Оба героя начинают бороться за сердце красавицы со сложной судьбой.

  • Вольная интерпретация романа Фёдора Достоевского “Идиот”, действие которого перенесено в конец ХХ века. Отсюда же - необычное название фильма: даун - человек, страдающий синдромом Дауна, в просторечье - идиот, а “хаус” - модное направление танцевальной музыки конца XX века, которую написал для фильма Dj Грув. 
  • Ольга Будина, которая появилась в эпизодической роли Марии, позже исполнила роль Аглаи Епанчиной в мини-сериале “Идиот”. Таким образом у актрисы на счету 2 экранизации одного произведения Федора Достоевского.
  • Роман Качанов рассказал, что идея экранизировать “Идиота” возникла, когда он монтировал свою предыдущую картину, комедию “ДМБ”. 
  • Иван Охлобыстин, сыгравший Рогожина, выступил также соавтором сценария.
  • Для исполнения роли в фильме Федору Бондарчуку пришлось похудеть на пять килограммов.

Действие фильма разворачивается в девяностых годах 20-го века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филипповне. Одаренный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет его страсти…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 мая 2001
Дата выхода
6 июня 2001 Россия 16+
17 мая 2001 Казахстан
11 ноября 2001 США
17 мая 2001 Украина
Другие названия
Daun Haus, Down House, Daun Hausas, Даун Хаус
Режиссер
Роман Качанов мл
Роман Качанов мл
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Анна Букловская
Елена Котельникова
Елена Котельникова
Артемий Троицкий
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Даун хаус
ДМБ 7.8
ДМБ (2000)
Жмурки 7.2
Жмурки (2005)
Идиот 7.2
Идиот (1951)
Гена-Бетон. Псевдоним для героя 5.8
Гена-Бетон. Псевдоним для героя (2013)
Generation П 6.9
Generation П (2011)
Легенда о Каспаре Хаузере 7.1
Легенда о Каспаре Хаузере (2012)
Орда 6.7
Орда (2012)
День радио 7.4
День радио (2008)
День выборов 7.5
День выборов (2007)
Дикари 6.9
Дикари (2006)
Первые на луне 6.9
Первые на луне (2005)
Арье 5.7
Арье (2005)
Фильм находится в подборках
Фильмы про Москву Фильмы про Москву
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Даун хаус

Похожие фильмы онлайн

Жмурки
 
Generation П
 
Орда
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше