Россия, 90-е годы. Программист Мышкин возвращается на родину после лечения в швейцарском сумасшедшем доме. В дороге он знакомится с новым русским Рогожиным, который влюблен в некую Настасью Филипповну. После услышанного рассказа о Настасье, ее образ покоряет Мышкина и он тоже влюбляется в девушку, которую даже не знает. Оба героя начинают бороться за сердце красавицы со сложной судьбой.
Действие фильма разворачивается в девяностых годах 20-го века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филипповне. Одаренный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет его страсти…
|6 июня 2001
|Россия
|16+
|17 мая 2001
|Казахстан
|11 ноября 2001
|США
|17 мая 2001
|Украина