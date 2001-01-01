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Львиная доля
Киноафиша Фильмы Львиная доля
Lvinaya dolya

Львиная доля, 2001

2001 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 1 января 2001
Премьера в мире 1 января 2001
Режиссер
Александр Муратов
В ролях
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Иван Волков
Иван Волков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Львиная доля 1 постер
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