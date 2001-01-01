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Львиная доля
Lvinaya dolya
Львиная доля, 2001
2001 / Россия
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
боевик
криминал
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2001
Премьера в России
1 января 2001
Премьера в мире
1 января 2001
Режиссер
Александр Муратов
В ролях
Юрий Беляев
Николай Караченцов
Чулпан Хаматова
Дмитрий Марьянов
Иван Волков
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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