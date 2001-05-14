Отель Челси когда-то был популярен среди нью-йоркских знаменитостей, таких как Марк Твен, Томас Вульф и Джими Хендрикс - все они знакомы с его длинными корридорами. Но не смотря на то, что металлический фасад здания давно заржавел, в отель приходят новые мечтатели, с надеждой, что духи прошлого вдохновят их на создание новых талантливых произведений. Например, Грейс и Одри, два молодых поэта, постоянно ищущих вдохновение в мире искусства и любви, или Бад, писатель в нижней зале, притворяется, что его жена и любовница - так необходимые ему музы. Росс и Терри - музыканты, приехавшие из Миннесоты, чтобы окунуться во всепоглощающий мир музыки. Они преследуют одну и ту же цель и объединяются вместе, соединенные мечтой, своим уединением и назревшим планом...