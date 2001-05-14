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Постер фильма Стены Челси
5.0
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5.0

Стены Челси

, 2001
Chelsea Walls
США / драма / 18+
Постер фильма Стены Челси
5.0

О фильме

Отель Челси когда-то был популярен среди нью-йоркских знаменитостей, таких как Марк Твен, Томас Вульф и Джими Хендрикс - все они знакомы с его длинными корридорами. Но не смотря на то, что металлический фасад здания давно заржавел, в отель приходят новые мечтатели, с надеждой, что духи прошлого вдохновят их на создание новых талантливых произведений. Например, Грейс и Одри, два молодых поэта, постоянно ищущих вдохновение в мире искусства и любви, или Бад, писатель в нижней зале, притворяется, что его жена и любовница - так необходимые ему музы. Росс и Терри - музыканты, приехавшие из Миннесоты, чтобы окунуться во всепоглощающий мир музыки. Они преследуют одну и ту же цель и объединяются вместе, соединенные мечтой, своим уединением и назревшим планом...

В ролях

Бьянка Хантер
Lorna Doone
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Audrey
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Bud
Ума Турман
Ума Турман
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Стив Зан
Стив Зан
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
Кевин Корригэн
Crutches
Пас де ла Уэрта
Пас де ла Уэрта
Girl
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Frank
Мэттью Дель Негро
Мэттью Дель Негро
Rookie Cop
Гиллермон Диас
Kid
Режиссер Итан Хоук
Сценарист Николь Бердетт, Артюр Рембо, Дилан Томас
Композитор Джефф Твиду
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 14 мая 2001
Дата выхода
21 сентября 2001 Россия 18+
21 сентября 2001 Казахстан
19 апреля 2002 США
21 сентября 2001 Украина
MPAA R
Бюджет $100 000
Сборы в мире $60 902
Производство Chelsea Walls Inc., IFC Productions, InDigEnt (Independent Digital Entertainment)
Другие названия
Chelsea Walls, Chelsea Hotel, Dramas e Sonhos, Hotel Chelsea, Last Word on Paradise, Muzã pentru artisti, Стените на Челси, Стены Челси, チェルシーホテル, 切爾西大牆

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb

Отзывы о фильме

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