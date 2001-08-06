Американский пирог 2, 2001

Наши герои снова вместе! Повзрослевшие и набравшиеся опыта после первого года в колледже, парни собираются вместе, чтобы провести незабываемое лето, полное веселья и удовольствий. После внезапного звонка Нади, которая вернулась в Америку (в том числе и для того, чтобы повидаться с ним), Джим продолжает свой поиск сексуальной независимости, в котором ему снова помогает флейтистка Мишель, с которой он познакомился на выпускном балу. Тем временем Кев и Вики вдруг оказываются в неловкой ситуации после своего разрыва в прошлом году, Оз пытается не потерять Хизер, уехавшую учиться во Францию, а озабоченный Стифлер затаил злобу на Финча, который теперь практикует тантрические упражнения...