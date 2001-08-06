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Американский пирог 2 Американский пирог 2
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Американский пирог 2, 2001

2001 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

С момента легендарной вечеринки у Стифлера прошел год, главные герои закончили первый курс колледжа и планируют провести летние каникулы на берегу озера в арендованном доме. Джим ждет приезда Нади и учится правильно вести себя с девушками при помощи Мишель. Кевин хочет вернуть Вики, у которой новый ухажер. Финч грезит лишь мамой Стифлера, а сам Стифлер мечтает переспать с двумя лесбиянками. Все герои постепенно начинают понимать, что секс в жизни - это не самое главное.

  • В сценарии фигурировал папа Стифлера, которого должен был играть Билл Пэкстон, но актер покинул проект из-за несовпадения рабочих графиков. Его заменил Крис Пенн, но на тестовых показах реакция на его персонажа была отрицательной и сцены с участием Пенна вырезали. 
  • Шон Уильям Скотт импровизировал многие из своих реплик, это можно заметить по реакции его коллег-актеров в некоторых сценах. Например, когда он спрашивает Джессику о том, со сколькими женщинами она спала в этом году, удивленная реакция Наташи Лайонн подлинна. 
  • В сценарии фильма было много отсылок к Мичиганскому университету, в котором учился сценарист фильма Адам Херц. Однако университет не одобрил использование своего названия в фильме и Херцу пришлось удалить все отсылки к нему.

Наши герои снова вместе! Повзрослевшие и набравшиеся опыта после первого года в колледже, парни собираются вместе, чтобы провести незабываемое лето, полное веселья и удовольствий. После внезапного звонка Нади, которая вернулась в Америку (в том числе и для того, чтобы повидаться с ним), Джим продолжает свой поиск сексуальной независимости, в котором ему снова помогает флейтистка Мишель, с которой он познакомился на выпускном балу. Тем временем Кев и Вики вдруг оказываются в неловкой ситуации после своего разрыва в прошлом году, Оз пытается не потерять Хизер, уехавшую учиться во Францию, а озабоченный Стифлер затаил злобу на Финча, который теперь практикует тантрические упражнения...

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 15 ноября 2001
Премьера онлайн 2 мая 2022
Премьера в мире 6 августа 2001
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Джеймс Б. Роджерс
В ролях
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Тара Рид
Тара Рид
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Американский пирог 2
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Переводчик
Переводчик
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