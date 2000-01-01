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Особенности национальной охоты в зимний период Особенности национальной охоты в зимний период
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Osobennosti natsionalnoy okhoty v zimniy period

Особенности национальной охоты в зимний период, 2000

2000 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полюбившиеся зрителям герои – егерь Кузьмич, генерал Иволгин, следователь Лева Соловейчик и милиционер Семенов – собираются вместе на 13-м кордоне. Старые друзья собираются как следует отдохнуть, но планам героев мешает внезапно нагрянувшая проверка. Как назло, инспекторы экологического ведомства – колоритная дама Ольга Валерьевна и ее помощник Пятаков – не слишком-то любят охоту и застолье. Кузьмичу и его приятелям приходится изрядно потрудиться, чтобы и после проверки сухими из воды выйти, и хорошенько развлечься.

  • Является продолжением фильмов «Особенности национальной охоты» (1995) и «Особенности национальной рыбалки» (1998). Режиссером и сценаристом всех «Особенностей…» стал Александр Рогожкин. 
  • В интервью Александр Рогожкин признавался, что не собирался снимать трилогию. Однако после феноменального успеха первой части откликнулся на предложение канала ОРТ и создал еще два фильма. 
  • Виктор Бычков (егерь Кузьмич) в общей сложности сыграл в 15 картинах Александра Рогожкина. Помимо «Особенностей…», это фильмы «Ради нескольких строчек» (1985), «Чекист» (1992), «Кукушка» (2002). 
  • Андрей Федорцов, Виктор Бычков, Семен Стругачев, Ирина Основина, Иван Краско, Андрей Краско, Михаил Пореченков в разные годы снимались в сериале «Убойная сила» (2000-2005). Некоторые серии были сняты Александром Рогожкиным.

В провинции Фуцзян жил один человек по имени Ху Чжоу, и был он величайшим охотником. Не было ему равных во всей Поднебесной. Любого зверя или птицу мог изловить. Передал он свои знания людям, но никого не мог назвать своим учеником…

А на 13-м кордоне у Кузьмича все было спокойно. Пока не пожаловали к нему гости. С проверкой.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 13 июля 2001
Премьера в мире 1 января 2000
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Особенности национальной охоты»: все части по порядку Фильм «Особенности национальной охоты» – это философская комедия о глубокой и загадочной русской душе, влюбившая в себя миллионы телезрителей. Но мало кто знает, что в серию о Кузьмиче, Михалыче и Леве Соловейчике на данный момент входят целых шесть разных фильмов. Для тех, кто хочет посмотреть всю франшизу целиком, Киноафиша подготовила список всех частей «Особенностей национальной охоты» по порядку.
Написать
28 декабря 2021 17:54
Где снимали «Особенности национальной охоты»? Редакция Киноафиши подготовила список реальных мест, где снимали фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».
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28 декабря 2021 12:17
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