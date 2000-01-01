Особенности национальной охоты в зимний период, 2000

В провинции Фуцзян жил один человек по имени Ху Чжоу, и был он величайшим охотником. Не было ему равных во всей Поднебесной. Любого зверя или птицу мог изловить. Передал он свои знания людям, но никого не мог назвать своим учеником…



А на 13-м кордоне у Кузьмича все было спокойно. Пока не пожаловали к нему гости. С проверкой.