Особенности национальной охоты в зимний период, 2000

Полюбившиеся зрителям герои – егерь Кузьмич, генерал Иволгин, следователь Лева Соловейчик и милиционер Семенов – собираются вместе на 13-м кордоне. Старые друзья собираются как следует отдохнуть, но планам героев мешает внезапно нагрянувшая проверка. Как назло, инспекторы экологического ведомства – колоритная дама Ольга Валерьевна и ее помощник Пятаков – не слишком-то любят охоту и застолье. Кузьмичу и его приятелям приходится изрядно потрудиться, чтобы и после проверки сухими из воды выйти, и хорошенько развлечься.
В провинции Фуцзян жил один человек по имени Ху Чжоу, и был он величайшим охотником. Не было ему равных во всей Поднебесной. Любого зверя или птицу мог изловить. Передал он свои знания людям, но никого не мог назвать своим учеником…
А на 13-м кордоне у Кузьмича все было спокойно. Пока не пожаловали к нему гости. С проверкой.