Кошки и собаки, в которых мы привыкли видеть лишь пушистых любимцев, вступают в свирепую беспощадную войну: мистер Тинклс, безжалостный персидский котяра, составляет хитроумный заговор, цель которого, ни много, ни мало — мировое господство! Его главная цель — профессор Броуди, работающий над вакциной, которая позволит навсегда избавить людей от аллергии на собачью шерсть. Тинклс накладывает свои лапы на изобретение профессора, превращая его в полную противоположность — субстанцию, которая должна быть распространена по всему миру и вызвать у человечества чудовищную аллергию на собак. Единственный, о ком позабыл Тинклс — маленький щенок Лу, которого только что взяли в семейство Броуди и который слыхом не слыхивал о секретной собачьей службе и секретной миссии по охране профессора и его близких от котов. Вместе с Бутчем и другими собаками-агентами, Лу отчаянно пытается воспрепятствовать Тинклсу и его подручным завладеть миром...
|6 сентября 2001
|Россия
|КАРО Премьер
|12+
|20 сентября 2001
|Австралия
|23 июня 2001
|Бразилия
|L
|3 августа 2001
|Великобритания
|25 октября 2001
|Венгрия
|18 июля 2001
|Германия
|24 августа 2001
|Дания
|3 августа 2001
|Ирландия
|18 июля 2001
|Испания
|A
|6 сентября 2001
|Казахстан
|21 сентября 2001
|Литва
|17 августа 2001
|Мексика
|16 ноября 2001
|Румыния
|4 июля 2001
|США
|6 сентября 2001
|Словакия
|7
|7 июля 2001
|Тайвань
|6 сентября 2001
|Украина
|12 октября 2001
|Финляндия
|15 августа 2001
|Франция
|22 ноября 2001
|Чехия
|U
|20 октября 2001
|Япония