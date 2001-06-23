Кошки и собаки, в которых мы привыкли видеть лишь пушистых любимцев, вступают в свирепую беспощадную войну: мистер Тинклс, безжалостный персидский котяра, составляет хитроумный заговор, цель которого, ни много, ни мало — мировое господство! Его главная цель — профессор Броуди, работающий над вакциной, которая позволит навсегда избавить людей от аллергии на собачью шерсть. Тинклс накладывает свои лапы на изобретение профессора, превращая его в полную противоположность — субстанцию, которая должна быть распространена по всему миру и вызвать у человечества чудовищную аллергию на собак. Единственный, о ком позабыл Тинклс — маленький щенок Лу, которого только что взяли в семейство Броуди и который слыхом не слыхивал о секретной собачьей службе и секретной миссии по охране профессора и его близких от котов. Вместе с Бутчем и другими собаками-агентами, Лу отчаянно пытается воспрепятствовать Тинклсу и его подручным завладеть миром...