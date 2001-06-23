Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 5.2
Кошки против собак

Кошки против собак

Cats & Dogs 18+
О фильме

Кошки и собаки, в которых мы привыкли видеть лишь пушистых любимцев, вступают в свирепую беспощадную войну: мистер Тинклс, безжалостный персидский котяра, составляет хитроумный заговор, цель которого, ни много, ни мало — мировое господство! Его главная цель — профессор Броуди, работающий над вакциной, которая позволит навсегда избавить людей от аллергии на собачью шерсть. Тинклс накладывает свои лапы на изобретение профессора, превращая его в полную противоположность — субстанцию, которая должна быть распространена по всему миру и вызвать у человечества чудовищную аллергию на собак. Единственный, о ком позабыл Тинклс — маленький щенок Лу, которого только что взяли в семейство Броуди и который слыхом не слыхивал о секретной собачьей службе и секретной миссии по охране профессора и его близких от котов. Вместе с Бутчем и другими собаками-агентами, Лу отчаянно пытается воспрепятствовать Тинклсу и его подручным завладеть миром...

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 2 ноября 2001
Премьера в мире 23 июня 2001
Дата выхода
6 сентября 2001 Россия КАРО Премьер 12+
20 сентября 2001 Австралия
23 июня 2001 Бразилия L
3 августа 2001 Великобритания
25 октября 2001 Венгрия
18 июля 2001 Германия
24 августа 2001 Дания
3 августа 2001 Ирландия
18 июля 2001 Испания A
6 сентября 2001 Казахстан
21 сентября 2001 Литва
17 августа 2001 Мексика
16 ноября 2001 Румыния
4 июля 2001 США
6 сентября 2001 Словакия 7
7 июля 2001 Тайвань
6 сентября 2001 Украина
12 октября 2001 Финляндия
15 августа 2001 Франция
22 ноября 2001 Чехия U
20 октября 2001 Япония
MPAA PG
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $200 687 492
Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Другие названия
Cats & Dogs, Como perros y gatos, Som hund och katt, Als kat en hond, Caini si pisici, Cats & Dogs - Wie Hund und Katz', Cats and Dogs, Chats et chiens, Com gats i gossos, Come cani & gatti, Comme chiens et chats, Como Cães e Gatos, Đại Chiến Chó Mèo, Felines and Canines, Fighting Like Cats and Dogs, Hund og kat imellem, Hundar og Kettir, Jako kočky a psi, Kassid ja koerad, Kates ir šunys, Kediler ve Köpekler, Kuin kissat ja koirat, Kutyák és macskák, Like Cats & Dogs, O mačkama i psima, Psy i koty, San to skylo me ti gata, Som hund og katt, Σαν το σκύλο με τη γάτα, Као пас и мачка, Кішки проти собак, Котки и кучета, Кошки против собак, कैट्स और डॉग्स, キャッツ&ドッグス, 貓狗大戰
Режиссер
Ларри Гутерман
В ролях
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
