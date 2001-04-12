Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей