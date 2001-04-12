Отзывы о фильме
Простой деревенский парень Джон Гроберг пересекает океан и становится миссионером на далеких и экзотических Тонганских островах. За спиной он оставляет семью и настоящую любовь его жизни Джин, чьи письма поддерживают его дух в трудные времена. Джону предстоит преодолеть языковой барьер, психологические преграды и глубокие подозрения, чтобы завоевать доверие и любовь тонганского народа, которому он пришел служить. За три года, что он проведет на островах, он приобретет друзей и мудрость. Эта одиссея изменит его жизнь навсегда...
|14 декабря 2001
|Россия
|12+
|1 декабря 2009
|Германия
|14 декабря 2001
|Казахстан
|12 апреля 2001
|США
|14 декабря 2001
|Украина