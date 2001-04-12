Оповещения от Киноафиши
Постер фильма По ту сторону неба
Киноафиша Фильмы По ту сторону неба

По ту сторону неба

The Other Side of Heaven 18+
О фильме

Простой деревенский парень Джон Гроберг пересекает океан и становится миссионером на далеких и экзотических Тонганских островах. За спиной он оставляет семью и настоящую любовь его жизни Джин, чьи письма поддерживают его дух в трудные времена. Джону предстоит преодолеть языковой барьер, психологические преграды и глубокие подозрения, чтобы завоевать доверие и любовь тонганского народа, которому он пришел служить. За три года, что он проведет на островах, он приобретет друзей и мудрость. Эта одиссея изменит его жизнь навсегда...

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 12 апреля 2001
Дата выхода
14 декабря 2001 Россия 12+
1 декабря 2009 Германия
14 декабря 2001 Казахстан
12 апреля 2001 США
14 декабря 2001 Украина
MPAA PG
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $4 760 014
Производство 3Mark Entertainment, Molen/Garbett Productions
Другие названия
The Other Side of Heaven, Al otro lado del cielo, Dincolo de ceruri, Druga strona nieba, Eye of the Storm, Kolipoki, L'altro lato del paradiso, Meztelen mennyország, O Outro Lado do Céu, Odvrácená strana nebe, Odvrátená strana neba, Saari, Στην άλλη όχθη του Παραδείσου, Глаз бури, Другата страна на рая, 幸せになるための恋の手紙
Режиссер
Митч Дэвис
В ролях
Кристофер Горам
Кристофер Горам
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Джо Фолау
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 16 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
John Groberg Существует связь между небом и землёй. Найти эту связь — значит придать смысл всему, даже смерти. Потерять эту связь — значит лишить смыслом всё, включая жизнь.
