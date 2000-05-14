Реквием по мечте, 2000

Главные герои фильма – Сара Голдфарб, ее сын Гарольд и его подружка Мэрион – мечтают и строят грандиозные планы на будущее, но рутина и сиюминутные порывы берут верх над грезами о чем-то большем. Сара отчаянно хочет стать участницей телевизионного шоу, но прежде чем попасть на экран, решает привести себя в форму и мало-помалу подсаживается на таблетки для похудения. Гарольд, который и прежде, бывало, баловался наркотиками, все чаще нуждается в новой дозе, в очередном побеге от реальности. Мэрион, мечтавшая о собственном модном магазине, вынуждена отдать все накопленные деньги Гарольду и его дружкам. Мечты так и остаются мечтами – точнее, видением в наркотическом бреду.