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Реквием по мечте Реквием по мечте
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Requiem for a Dream

Реквием по мечте, 2000

2000 / США
8.2 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма – Сара Голдфарб, ее сын Гарольд и его подружка Мэрион – мечтают и строят грандиозные планы на будущее, но рутина и сиюминутные порывы берут верх над грезами о чем-то большем. Сара отчаянно хочет стать участницей телевизионного шоу, но прежде чем попасть на экран, решает привести себя в форму и мало-помалу подсаживается на таблетки для похудения. Гарольд, который и прежде, бывало, баловался наркотиками, все чаще нуждается в новой дозе, в очередном побеге от реальности. Мэрион, мечтавшая о собственном модном магазине, вынуждена отдать все накопленные деньги Гарольду и его дружкам. Мечты так и остаются мечтами – точнее, видением в наркотическом бреду.

  • Режиссер фильма Даррен Аронофски перед съемками попросил Джареда Лето и Марлона Уэйанса на месяц отказаться от секса и сахара, чтобы понять непреодолимую тягу героев к наркотикам.
  • В одном из интервью актриса Эллен Берстин призналась, что роль Сары стала ее высшим актерским достижением.
  • Во время подготовки к съемкам Джаред Лето похудел на 11 килограммов и общался с настоящими наркоманами из Бруклина, чтобы лучше понять своего героя.
  • В одной из сцен в эпизодической роли появляется отец Даррена Аронофски.

Одинокая вдова Сара Гольдфарб, мечтая попасть на популярную телеигру, садится на жестокую диету, которая в итоге сводит ее в могилу. Ее милый, но бесхарактерный сын Гарри обретает новую подружку, с которой они мечтают о райском счастье вдали от мира. Свои иллюзии они подпитывают наркотиками, которые в конце концов убивают не только любовь, но и их души.

8.2 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 3 мая 2001
Премьера в мире 14 мая 2000
Возраст 18+
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Джаред Лето
Джаред Лето
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Марлон Уэйнс
Марлон Уэйнс
Все актеры и съемочная группа
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Сара Голдфарб -  пожилая женщина, одиноко живущая в своей квартирке. Ее радости немногочисленны: редкие визиты взрослого сына Гэри и программа по  телевизору, которую она смотрит не переставая - типичное громкоголосое и весьма вульгарное рекламное шоу, где герои якобы одерживают победу над своими вредными привычками. Сара мечтает попасть на это шоу - и однажды ей звонят с приглашением. Вдохновившись, она решает во что бы то ни стало похудеть и начать пить курс чудо-таблеток, чтобы в…
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