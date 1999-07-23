Отзывы о фильме
Неприметный охранник Джон Браун всю жизнь мечтал стать величайшим полицейским в истории. Сама судьба подарила ему этот шанс: после страшного взрыва Джон попадает в секретную научную лабораторию, где ученые превращают непутевого охранника в идеального служителя закона. Он становится инспектором Гаджетом, полицейским ХХI века, в теле которого — 14000 техническим приспособлений на все случаи жизни. Совершенная машина по борьбе с преступностью настигнет любого, где бы он ни спрятался и как бы быстро ни убегал. Но на пути непобедимого супергероя неожиданно встает суперзлодей, который раскрыл тайну секретных технологий и создал идеального преступника, точную копию инспектора Гаджета!
|29 апреля 2001
|Россия
|12+
|16 декабря 1999
|Австралия
|PG
|23 июля 1999
|Бразилия
|16 декабря 1999
|Великобритания
|7 октября 1999
|Венгрия
|19 октября 1999
|Германия
|25 декабря 1999
|Дания
|17 декабря 1999
|Ирландия
|27 августа 1999
|Испания
|A
|29 апреля 2001
|Казахстан
|23 июля 1999
|Румыния
|AP
|23 июля 1999
|США
|29 апреля 2001
|Украина
|20 октября 1999
|Франция
|7 октября 1999
|Чехия
|U
|7 августа 1999
|Южная Корея
|전체관람가