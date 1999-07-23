Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Инспектор Гаджет
4.2 Рейтинг IMDb: 4.2
3 постера
Инспектор Гаджет

Inspector Gadget 18+
О фильме

Неприметный охранник Джон Браун всю жизнь мечтал стать величайшим полицейским в истории. Сама судьба подарила ему этот шанс: после страшного взрыва Джон попадает в секретную научную лабораторию, где ученые превращают непутевого охранника в идеального служителя закона. Он становится инспектором Гаджетом, полицейским ХХI века, в теле которого — 14000 техническим приспособлений на все случаи жизни. Совершенная машина по борьбе с преступностью настигнет любого, где бы он ни спрятался и как бы быстро ни убегал. Но на пути непобедимого супергероя неожиданно встает суперзлодей, который раскрыл тайну секретных технологий и создал идеального преступника, точную копию инспектора Гаджета!

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 19 июля 2000
Премьера в мире 23 июля 1999
Дата выхода
29 апреля 2001 Россия 12+
16 декабря 1999 Австралия PG
23 июля 1999 Бразилия
16 декабря 1999 Великобритания
7 октября 1999 Венгрия
19 октября 1999 Германия
25 декабря 1999 Дания
17 декабря 1999 Ирландия
27 августа 1999 Испания A
29 апреля 2001 Казахстан
23 июля 1999 Румыния AP
23 июля 1999 США
29 апреля 2001 Украина
20 октября 1999 Франция
7 октября 1999 Чехия U
7 августа 1999 Южная Корея 전체관람가
MPAA PG
Бюджет $90 000 000
Сборы в мире $134 403 112
Производство Walt Disney Pictures, Caravan Pictures, Avnet/Kerner Productions
Другие названия
Inspector Gadget, Инспектор Гаджет, Inspecteur Gadget, Inspektor Gadget, Astynomos Sainis, Bigyó felügyelő, Detektiv Gadget, Etsivä Gadget, Gadget, Go! Go! Gadget, GO!GO!ガジェット, G型神探, Inspector Gadget: Extended Cut, Inspectorul Gadget, Inspektør Gadget, Inspektor Gadżet, Inspektor Gajet, Inspektor Gruvi, Inspektor Qacet, Inspektorius Gadzetas, Inspektorius Gudrutis, Inspetor Bugiganga, Müfettiş Gadget, The Real Inspector Gadget, Αστυνόμος Σαΐνης, Инспектор Геџет, Інспектор Ґаджет, इंस्पेक्टर गैजेट
Режиссер
Дэвид Келлогг
В ролях
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Джоэли Фишер
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Энди Дик
Все актеры и съемочная группа
4.2
4.2 IMDb
Цитаты
Inspector Gadget Ты взорвал меня и мою Шеветту. А мне эта тачка очень нравилась.
Dr. Claw А ты мне руку раздавил, а я эту руку очень любил. Так что, Гоу-Гоу, смирись!
