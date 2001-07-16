Парк Юрского периода 3, 2001

Герой Сэма Нила, палеонтолог Алан Грант, принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально знаменитым островом Сорна на специально нанятом самолете. Мог ли доктор Грант предполагать, что страшная, непредвиденная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми плотоядными существами из прошлого?! Более того, с момента ужасных событий картины «Парк Юрского периода» динозавры стали хитрее, сильнее и несоизмеримо опасней. Начинается новая, стремительная и жуткая гонка на выживание, в сравнении с которой все прошлые похождения доктора Гранта — лишь детские игрушки!