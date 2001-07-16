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Парк Юрского периода 3 Парк Юрского периода 3
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Парк Юрского периода 3, 2001

2001 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

По приглашению магната Пола Керби и его жены Аманды ученый Алан Грант, посвятивший свою жизнь и карьеру изучению динозавров, отправляется на Исла-Сорна, где разворачивались трагические события предыдущей части фильма. Почти что сразу после посадки самолета Гранта и его сопровождающих атакует спинозавр, который наносит непоправимый вред самолету, и группа оказывается запертой на острове, кишашем смертоносными рептилиями.

  • На роль Купера, которая в итоге досталась Джону Дилу, создатели рассматривали кандидатуры Стеллана Скарсгарда, Стива Бушеми и Тони Шэлуба. Сам персонаж отчасти основан на герое из игры “Dino Crisis” (1999).
  • Изначально режиссер ленты Джо Джонстон очень хотел поработать над сиквелом, но Стивен Спилберг решил снимать “Парк Юрского периода 2” сам, пообещав Джонстону режиссерское кресло на съемках третьей части.
  • Первые рабочие версии сценария были сфокусированы на серии убийств на материке, причиной которых был сбежавший с острова птеранодон. Подготовка съемочных площадок, костюмов и прочего реквизита уже шла полным ходом, когда за пять недель до старта съемок Джо Джонстон забраковал эту идею и взял за основу вариант со спасательной миссией, предложенный Дэвидом Кеппом.

Герой Сэма Нила, палеонтолог Алан Грант, принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально знаменитым островом Сорна на специально нанятом самолете. Мог ли доктор Грант предполагать, что страшная, непредвиденная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми плотоядными существами из прошлого?! Более того, с момента ужасных событий картины «Парк Юрского периода» динозавры стали хитрее, сильнее и несоизмеримо опасней. Начинается новая, стремительная и жуткая гонка на выживание, в сравнении с которой все прошлые похождения доктора Гранта — лишь детские игрушки!

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 24 августа 2001
Премьера в мире 16 июля 2001
Возраст 12+
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Теа Леони
Теа Леони
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Тревор Морган
Все актеры и съемочная группа
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