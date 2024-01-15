Neena Beber, Sal Carino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино, Dipika Guha, Jen Kirkman, Matthew Shapiro, Isaac Oliver, Nick Thomason
9.3
УэнсдэйWednesday
Тим Бертон, Gail Berman, Jonathan Glickman, Альфред Гоф, Tommy Harper, Kevin Lafferty, Майлз Миллар, David Minkowski, Steve Stark, Кайла Элперт, Todd Williams, Carmen Pepelea, Карла Гонсалес Варгас, Kevin Miserocchi, Andrew Mittman
Начальная школа ЭбботтAbbott Elementary
Рэндолл Айнхорн, Scott Sites, Josh Greene, Брайан Рубенштейн, Patrick Schumacker, Британи Николс, Кинта Брансон, Джордан Темпл
Уилл Феррелл, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
Победитель
Все номинанты
8.5
АндорAndor
Kathleen Kennedy, Тони Гилрой, Kate Hazell, Диего Луна, David Meanti, Тоби Хэйнс, Sanne Wohlenberg, Michelle Rejwan
ШершниYellowjackets
Jeffrey W. Byrd, Kathy Gilroy, Карин Кусама, Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Барт Никерсон, Tayah Geist, Элизабет Энн Фанг, Сара Л. Томсон, Drew Comins, Амени Роща, Julia Bicknell
Белый лотосThe White Lotus
Mark Kamine, Heather Persons, Майк Уайт, John M. Valerio, David Bernad
8.7
КоронаThe Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Джесика Хоббс, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
6.0
Дом драконаHouse of the Dragon
Richard Sharkey, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Мигель Сапочник, Ron Schmidt, Грег Яйтанс, Karen Wacker, Vince Gerardis, David Hancock, Sara Hess, Райан Кондал, Jocelyn Diaz
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Майкл Моррис, Jenn Carroll, Gordon Smith
8.0
Одни из насThe Last of Us
Rose Lam, Jacqueline Lesko, Крэйг Мэйзин, Грег Спенс, Carter Swan, Carolyn Strauss, Asad Qizilbash, Evan Wells, Нил Дракманн, Cecil O'Connor
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Richard Raynis, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley, Christine Nangle For "Treehouse Of Horror XXXIII"
Alastair McKevitt, Craig Hastings, Jason Bulley, Leighton Cox For "Do or Die"
Победитель
Все номинанты
Life Below ZeroLife Below Zero
Jason Hubbell, Ben Mullin, Simeon Houtman, Zach Vincent, Danny Day For "The Pursuit"
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, Bryan Miller, Shane Moore, David Reichert, Todd Stanley, Nathan Garofalos, Charlie Beck For "Call of a New Generation"
Последний геройSurvivor
Scott Duncan, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Jeff Phillips, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, George A. Andrews, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Daniel Powell, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen
Удивительная гонкаThe Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Josh Bartel, Danny Long, Kathryn Barrows, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Rob Howsam
Alexander H. Gayner, Inman Young, Джейк Шрейер, Matthew Medlin, Ravi Nandan, Сонни Ли, Carrie Kemper, Стивен Ян, Али Вонг, Jes Anderson, Savey Cathey, Alice Ju, Алекс Расселл, Alli Reich
Победитель
Все номинанты
Флейшман в бедеFleishman is in Trouble
Синди Чупак, Джонатан Дэйтон, Katie DiMento, Валери Фэрис, Сюзанна Грант, Diana Schmidt, Anne M. Uemura, Sarah Timberman, Carl Beverly, Тэффи Бродессер-Акнер
Монстры: История Лайла и Эрика МенендесMonsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Иэн Бреннан, Lou Eyrich, Mathew Hart, Ричард Дженкинс, Regis Kimble, Дэвид Макмиллан, Райан Мерфи, Scott Robertson, Эван Питерс, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Sara Stelwagen, Todd Kubrak, Janet Mock, Tanase Popa, Райлли Смит
Риз Уизерспун, Сьюзэн Койн, Lauren Levy Neustadter, Michael Nelson, Stacy Traub, Джеймс Понсольдт, Шармен де Грат, Brad Mendelsohn, Зинга Стюарт, Michael H. Weber, Scott Neustadter, Will Graham, Дженни Клейн, Элизабет Кои, Judalina Neira, Харрис Даноу, Taylor Jenkins Reid, Amanda Kay Price, Ashley Strumwasser, Josie Craven
Malinda Zehner Guerra, Stephanie Filo, Taylor Joy Mason For "My Love Language Is Words of Defamation"
Победитель
Все номинанты
Carol Burnett: 90 Years of Laughter + LoveCarol Burnett: 90 Years of Laughter + Love
Michael Polito, Timothy Schultz
Saturday Night Live
Ryan Spears, Christopher Salerno For "HBO Mario Kart Trailer"
Всемирная история: Часть 2History of the World: Part II
Angel Gamboa Bryant, George Mandl, Daniel Flesher, Stephanie Filo For "III"
The Daily ShowThe Daily Show
Einar Westerlund, Eric Davies, Mark Paone, Ryan Middleton, Thomas Favilla, Storm Choi, Catherine Trasborg, Lauren Beckett Jackson, Erin Shannon, Nikolai Johnson For "Jordan Klepper Shows Trump Supporters January 6th Hearing Clips"