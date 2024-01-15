Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2023

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2023 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 15 января 2024
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Медведь
Медведь The Bear
Tyson Bidner, Хиро Мурай, Джоэнна Кало, Josh Senior, Кристофер Сторер, Рене Губе
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Kristin Bernstein, Джон Хоффман, Кристин Ньюман, Киркер Батлер, Nick Pavonetti, Селена Гомес, Дэн Фогельман, Jess Rosenthal, Бен Смит, Matteo Borghese, Rob Turbovsky
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Брендан Хант, Билл Лоуренс, Matt Lipsey, Джейсон Судейкис, Andrew Warren, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Chuck Hayward, Joe Kelly, Бретт Голдстин, Kip Kroeger, Liza Katzer, Leann Bowen, Jamie Lee, Jane Becker, Phoebe Walsh
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Neena Beber, Sal Carino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино, Dipika Guha, Jen Kirkman, Matthew Shapiro, Isaac Oliver, Nick Thomason
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Тим Бертон, Gail Berman, Jonathan Glickman, Альфред Гоф, Tommy Harper, Kevin Lafferty, Майлз Миллар, David Minkowski, Steve Stark, Кайла Элперт, Todd Williams, Carmen Pepelea, Карла Гонсалес Варгас, Kevin Miserocchi, Andrew Mittman
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Рэндолл Айнхорн, Scott Sites, Josh Greene, Брайан Рубенштейн, Patrick Schumacker, Британи Николс, Кинта Брансон, Джордан Темпл
Барри 7.7
Барри Barry
Алек Берг, Duffy Boudreau, Билл Хейдер, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino
Суд присяжных
Суд присяжных Jury Duty
Рубен Флейшер, Ли Айзенберг, Todd Schulman, Робин Адамс, Andrew Weinberg, David Bernad, Джин Ступницки, Джейк Шиманьски, Matt McIntyre, Тэннер Бин, Коуди Хеллер, Катрина Мэтьюсон, Nicholas Hatton, Alexis Sampietro
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Наследники 7.0
Наследники Succession
Уилл Феррелл, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
Победитель
Все номинанты
Андор 8.5
Андор Andor
Kathleen Kennedy, Тони Гилрой, Kate Hazell, Диего Луна, David Meanti, Тоби Хэйнс, Sanne Wohlenberg, Michelle Rejwan
Шершни
Шершни Yellowjackets
Jeffrey W. Byrd, Kathy Gilroy, Карин Кусама, Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Барт Никерсон, Tayah Geist, Элизабет Энн Фанг, Сара Л. Томсон, Drew Comins, Амени Роща, Julia Bicknell
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Mark Kamine, Heather Persons, Майк Уайт, John M. Valerio, David Bernad
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Джесика Хоббс, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Richard Sharkey, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Мигель Сапочник, Ron Schmidt, Грег Яйтанс, Karen Wacker, Vince Gerardis, David Hancock, Sara Hess, Райан Кондал, Jocelyn Diaz
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Майкл Моррис, Jenn Carroll, Gordon Smith
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Rose Lam, Jacqueline Lesko, Крэйг Мэйзин, Грег Спенс, Carter Swan, Carolyn Strauss, Asad Qizilbash, Evan Wells, Нил Дракманн, Cecil O'Connor
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Все номинанты
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Терапия
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники
Победитель
Все номинанты
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Старик
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Наследники
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Одни из нас
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Победитель
Все номинанты
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Уэнсдэй
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Покерфейс
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Сара Снук
Сара Снук
Наследники
Победитель
Все номинанты
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Одни из нас
Мелани Лински
Мелани Лински
Шершни
Шэрон Хорган
Шэрон Хорган
Bad Sisters
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
Кери Рассел
Кери Рассел
Дипломатка
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Стивен Ян
Стивен Ян
Грызня
Победитель
Все номинанты
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Добро пожаловать в Чиппендейлс
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Джордж и Тэмми
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Черная птица
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Странный Эл
Эван Питерс
Эван Питерс
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Али Вонг
Али Вонг
Грызня
Победитель
Все номинанты
Доминик Фишбэк
Доминик Фишбэк
Рой
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джордж и Тэмми
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Прекрасные мелочи
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Флейшман в беде
Райли Кио
Райли Кио
Дейзи Джонс и The Six
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Медведь
Победитель
Все номинанты
Фил Данстер
Фил Данстер
Тед Лассо
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс
Начальная школа Эбботт
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Суд присяжных
Энтони Кэрриган
Энтони Кэрриган
Барри
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Тед Лассо
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Наследники
Победитель
Все номинанты
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Белый лотос
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Наследники
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Белый лотос
Николас Браун
Николас Браун
Наследники
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Белый лотос
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Белый лотос
Алан Рак
Алан Рак
Наследники
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
Победитель
Все номинанты
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо
Джанелл Джеймс
Начальная школа Эбботт
Джессика Уильямс
Джессика Уильямс
Терапия
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Тед Лассо
Sheryl Lee Ralph
Начальная школа Эбботт
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Белый лотос
Победитель
Все номинанты
Мэган Фэйхи
Мэган Фэйхи
Белый лотос
Обри Плаза
Обри Плаза
Белый лотос
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Корона
Дж. Смит-Камерон
Дж. Смит-Камерон
Наследники
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн
Лучше звоните Солу
Сабрина Импаччииаторе
Сабрина Импаччииаторе
Белый лотос
Симона Табаско
Симона Табаско
Белый лотос
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Ник Офферман
Ник Офферман
Одни из нас For "Long, Long Time"
Победитель
Все номинанты
Ламар Джонсон
Ламар Джонсон
Одни из нас For "Endure and Survive"
Keivonn Woodard
Одни из нас For "Endure and Survive"
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Наследники For "Church and State"
Ариан Моайед
Ариан Моайед
Наследники For "Honeymoon States"
Мюррэй Бартлетт
Мюррэй Бартлетт
Одни из нас For "Long, Long Time"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Сторм Рейд
Сторм Рейд
Одни из нас For "Left Behind"
Победитель
Все номинанты
Анна Торв
Анна Торв
Одни из нас For "Infected"
Мелани Лински
Мелани Лински
Одни из нас For "Endure And Survive"
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Наследники For "Honeymoon States"
Черри Джонс
Черри Джонс
Наследники For "The Munsters"
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Наследники For "Church And State"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Тед Лассо For "International Break"
Победитель
Все номинанты
Оливер Платт
Оливер Платт
Медведь For "Dogs"
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Медведь For "Braciole"
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Saturday Night Live For "Host: Pedro Pascal"
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Убийства в одном здании For "Here's Looking At You..."
Люк Кирби
Люк Кирби
Удивительная миссис Мейзел For "Four Minutes"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джудит Лайт
Джудит Лайт
Покерфейс For "Time Of The Monkey"
Победитель
Все номинанты
Кинта Брансон
Saturday Night Live For "Host: Quinta Brunson"
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Тед Лассо For "So Long, Farewel"
Бекки Энн Бэйкер
Бекки Энн Бэйкер
Тед Лассо For "Mom City"
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Начальная школа Эбботт For "Mom"
Сара Нилс
Тед Лассо For "Smells Like Mean Spirit"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Richard Raynis, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley, Christine Nangle For "Treehouse Of Horror XXXIII"
Победитель
Все номинанты
Первобытный
Первобытный Primal
For "Shadow of Fate"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
For "The Plight Before Christmas"
Энтергалактик
Энтергалактик Entergalactic
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
For "Night Family"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Майя Рудольф For "Asexual Healing"
Победитель
Все номинанты
Всемирная история: Часть 2
Всемирная история: Часть 2 History of the World: Part II
Мэл Брукс For "VIII"
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн For "A Bottle Episode"
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Королева Шарлотта: История Бриджертонов Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Джули Эндрюс For "Honeymoon Bliss"
Crank Yankers Crank Yankers
Ванда Сайкс For "Wanda Sykes, JB Smoove & Adam Carolla"
Тука и Берти 4.4
Тука и Берти Tuca & Bertie
Али Вонг For "Fledging Day"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Max Martin, Эд Ширан, Foy Vance For "A Beautiful Game" (So Long, Farewell)
Победитель
Все номинанты
Странный Эл 7.0
Странный Эл Weird: The Al Yankovic Story
«Странный Эл» Янкович For "Now You Know"
Смотреть трейлер
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For "Your Personal Trash Man Can" (Susan)
Джинни и Джорджия
Джинни и Джорджия Ginny & Georgia
Lili Haydn, Ben Bromfield For "Marriage Is A Dungeon" (Hark! Darkness Descends!)
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Tom Howe, Jamie Hartman, Sam Ryder For "Fought & Lost" (Mom City)
Секс в другом городе: Поколение Q 8.4
Секс в другом городе: Поколение Q The L Word: Generation Q
Allyson Newman, Heather McIntosh, Taura Stinson For "All About Me" (Questions for the Universe)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Дэнни Элфман
Победитель
Все номинанты
Мисс Марвел
Мисс Марвел Ms. Marvel
Laura Karpman
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power
Howard Shore
Андор 8.5
Андор Andor
Nicholas Britell
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Holly Amber Church
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс 8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс STILL: A Michael J. Fox Movie
John Powell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Памела: История любви 7.2
Памела: История любви Pamela: A Love Story
Blake Neely
Смотреть трейлер
Доисторическая планета
Доисторическая планета Prehistoric Planet
Ханс Циммер, Anze Rozman, Kara Talve For "Badlands"
Eva Longoria: Searching for Mexico Eva Longoria: Searching for Mexico
Tony Morales For "Veracruz"
Свет и магия
Свет и магия Light & Magic
James Newton Howard For "Gang of Outsiders "
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Gabe Hilfer For "Bull Elephants"
Победитель
Все номинанты
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Frankie Pine For "Track 8: Looks Like We Made It"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Robin Urdang For "Four Minutes"
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Криста Миллер, Tony Von Pervieux For "So Long, Farewell"
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Nora Felder For "Chapter Nine: The Piggyback"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Наследники 7.0
Наследники Succession
Марк Майлод For "Connor's Wedding"
Победитель
Все номинанты
Наследники 7.0
Наследники Succession
Лорин Скафария For "Living+"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Андрий Парекх For "America Decides"
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Питер Хор For "Long, Long Time"
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Майк Уайт For "Arrivederci"
Андор 8.5
Андор Andor
Бенжамин Карон For "Rix Road"
Bad Sisters Bad Sisters
Дирбла Уолш For "The Prick"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Медведь
Медведь The Bear
Кристофер Сторер For "Review"
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Деклан Лауни For "So Long, Farewell"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Эми Шерман-Палладино For "Four Minutes"
The Ms. Pat Show The Ms. Pat Show
Мэри Лу Белли For "Don't Touch My Hair"
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Тим Бертон For "Wednesday's Child Is Full of Woe"
Барри 7.7
Барри Barry
Билл Хейдер For "Wow"
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
The Territory The Territory
Даррен Аронофски, Сигрид Дайекьер, Lizzie Gillett, Alex Pritz, Will N. Miller, Gabriel Uchida, Txai Suruí
Победитель
Все номинанты
Last Flight Home Last Flight Home
Онди Тимонер, David Turner
The Accused: Damned or Devoted? The Accused: Damned or Devoted?
Mohammed Ali Naqvi
Aftershock Aftershock
Tonya Lewis Lee, Paula Eiselt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Тим Робинсон
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Победитель
Все номинанты
Кевин Харт
Кевин Харт
Крепкий Харт
Бен Шварц
Бен Шварц
Крепкий Харт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Jasmine Guy
Chronicles of Jessica Wu
Победитель
Все номинанты
Пола Пелл
Пола Пелл
Крепкий Харт
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Крепкий Харт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Медведь
Медведь The Bear
Jeanie Bacharach, Mickie Paskal, Jennifer Rudnicke, Alexis Jade Links
Победитель
Все номинанты
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Wendy O'Brien, Chris Gehrt
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Theo Park
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield, Destiny Lilly
Суд присяжных
Суд присяжных Jury Duty
Susie Farris
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Barbara Giordani, Meredith Tucker, Francesco Vedovati
Победитель
Все номинанты
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Jennifer Page, Victoria Thomas, Corrine Clark
Bad Sisters Bad Sisters
Nina Gold, Lucy Amos
Корона 8.7
Корона The Crown
Robert Sterne
Наследники 7.0
Наследники Succession
Avy Kaufman
Шершни
Шершни Yellowjackets
Corinne Clark, Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Jennifer Page
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Грызня
Грызня Beef
Claire Koonce, Charlene Lee
Победитель
Все номинанты
Странный Эл 7.0
Странный Эл Weird: The Al Yankovic Story
Wendy O'Brien
Смотреть трейлер
Флейшман в беде
Флейшман в беде Fleishman is in Trouble
Laura Rosenthal, Jodi Angstreich
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Justine Arteta, Kim Davis-Wagner
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Eric Dawson, Carol Kritzer, Robert J. Ulrich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Предатели
Предатели The Traitors
Erin Tomasello, Moira Taylor Paris, Jazzy Collins, Holly Osifat
Победитель
Все номинанты
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr., Sena Rich, Erin-Lee Skilton
Слепая любовь
Слепая любовь Love Is Blind
Donna A. Driscoll, Stephanie Lewis, Claire Loeb
Queer Eye Queer Eye
Jessica Jorgensen, Keya Mason, Quinn Fegan, Lauren Levine
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen, Michelle Redwine, Adam Cook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Слепые пятна
Слепые пятна Blindspotting
Jon Boogz Routines: The History/San Quentin Blues
Победитель
Все номинанты
Шмигадун!
Шмигадун! Schmigadoon!
Christopher Gattelli Routines: Bells and Whistles/Good Enough to Eat/Bustin' Out
Бриолин: восхождение «Леди в розовом»
Бриолин: восхождение «Леди в розовом» Grease: Rise of the Pink Ladies
Louise Hradsky, Jeff Mortensen Routines: Pulling Strings/Hit Me Again/High Rollin'
Бриолин: восхождение «Леди в розовом»
Бриолин: восхождение «Леди в розовом» Grease: Rise of the Pink Ladies
Jamal Sims Routines: New Cool/Hand Jive/The Boom
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Marguerite Pomerhn Derricks Routines: Trash Man/Dream Kitchen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough Routine: Higher
Победитель
Все номинанты
Encanto at the Hollywood Bowl Encanto at the Hollywood Bowl
Jamal Sims Routines: Family Madrigal
Beauty and the Beast: A 30th Celebration Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Phillip Chbeeb, Makenzie Dustman Routine: Rose Petal Suite Pt. I
Savage x Fenty Show Vol. 4 Savage x Fenty Show Vol. 4
Паррис Гобель Routines: Chameleon
Beauty and the Beast: A 30th Celebration Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Jamal Sims, Phillip Chbeeb, Makenzie Dustman Routine: Be Our Guest
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Черная птица
Черная птица Black Bird
Natalie Kingston For "Hand to Mouth"
Победитель
Все номинанты
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Anastas N. Michos For "The Autopsy"
Бостонский душитель 6.4
Бостонский душитель Boston Strangler
Ben Kutchins
Смотреть трейлер
Связанные насмерть
Связанные насмерть Dead Ringers
Джоди Ли Лайпс For "One"
Джордж и Тэмми
Джордж и Тэмми George & Tammy
Igor Martinovic For "Stand by Your Man"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
100-футовая волна
100-футовая волна 100 Foot Wave
Крис Смит, Michael Corker, Alexandre Lesbats, Vincent Kardasik, Laurent Pujol, Michael Darrigade, Antoine Chicoye, Joao Vidinha For "Chapter VI - Force Majeure"
Победитель
Все номинанты
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Andrew Muggleton For "Calabria"
The Territory The Territory
Alex Pritz, Tangãi Uru-eu-wau-wau
The 1619 Project The 1619 Project
Jerry Henry For "Justice"
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс 8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс STILL: A Michael J. Fox Movie
C. Kim Miles, Clair Popkin, Julia Liu
Смотреть трейлер
Тайны слонов
Тайны слонов Secrets of the Elephants
Robert Poole, Toby Strong, James Boon For "Desert"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем» Welcome to Wrexham
Alastair McKevitt, Craig Hastings, Jason Bulley, Leighton Cox For "Do or Die"
Победитель
Все номинанты
Life Below Zero Life Below Zero
Jason Hubbell, Ben Mullin, Simeon Houtman, Zach Vincent, Danny Day For "The Pursuit"
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Dave Arnold, Bryan Miller, Shane Moore, David Reichert, Todd Stanley, Nathan Garofalos, Charlie Beck For "Call of a New Generation"
Последний герой
Последний герой Survivor
Scott Duncan, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Jeff Phillips, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, George A. Andrews, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Daniel Powell, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Josh Bartel, Danny Long, Kathryn Barrows, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Rob Howsam
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Christian Sprenger For "Andrew Wyeth. Alfred's World"
Победитель
Все номинанты
Как я встретила вашего папу
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father
Gary Baum For "Daddy"
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Дин Канди For "Chapter 20: The Foundling"
Шмигадун!
Шмигадун! Schmigadoon!
Jon Joffin For "Something Real"
Барри 7.7
Барри Barry
Carl Herse For "Tricky Legacies"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Chris Teague For "I Know Who Did It"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For "Four Minutes"
Победитель
Все номинанты
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Catherine Goldschmidt For "The Lord Of The Tides"
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
David Lanzenberg For "Woe What A Night"
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman For "Mou Mou"
Андор 8.5
Андор Andor
Damián García For "Rix Road"
Старик
Старик The Old Man
Sean Porter For "I"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Apple: The Greatest Apple: The Greatest
Победитель
Все номинанты
Dove: Cost of Beauty Dove: Cost of Beauty
Apple AirPods: Quiet the Noise Apple AirPods: Quiet the Noise
Squarespace: The Singularity Squarespace: The Singularity
Forever: The Farmer's Dog Forever: The Farmer's Dog
Call Me with Timothée Chalamet Call Me with Timothée Chalamet
Apple: R.I.P. Leon Apple: R.I.P. Leon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Грызня
Грызня Beef
Mark Anthony Summers, Helen Huang, Y.J. Hwang, Austin Wittick For "The Birds Don't Sing, They Screech in Pain "
Победитель
Все номинанты
Рой
Рой Swarm
Dominique Dawson, Brittny Chapman, Mashal Khan For "Honey"
Наблюдатель
Наблюдатель The Watcher
Lou Eyrich, Catherine Crabtree, Rudy Mance, Zakiya Dennis For "Welcome, Friends"
Dolly Parton's Mountain Magic Christmas Dolly Parton's Mountain Magic Christmas
Steve Summers, Provi Fulp Ramphal, Jose Luis Ramos Jr.
Флейшман в беде
Флейшман в беде Fleishman is in Trouble
Anne Newton-Harding, Leah Katznelson, Deirdre Wegner, Katie Novello, Angel Peart For "Me-Time"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Colleen Atwood, Adina Bucur, Mark Sutherland, Claudia Littlefield, Bobby Soutar For "Wednesday's Child Is Full Of Woe"
Победитель
Все номинанты
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Brian Sprouse, Alex Bovaird, Margherita Zanobetti For "That's Amore"
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Michelle Carr, Cynthia Ann Summers, Kelsey Chobotar, Rebecca Toon For "Endure And Survive"
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Marylin Fitoussi, Marie Frémont, Daniella Telle, Herehau Ragonneau For "What's It All About..."
Наследники 7.0
Наследники Succession
Michelle Matland, Mark Agnes, Jonathan Schwartz For "Church And State"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Kathleen Gerlach, Dana Covarrubias, Abby Geoghegan For "Framed"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Italo Di Pinto, Miia Kovero, Elena Gregorini For "Abductions"
Победитель
Все номинанты
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Frédéric Souquet, Carole Nicolas, Mike Desir, Julien Parizet, Miharu Oshima, Jessie Durimel For "Coo D'état"
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Moira Frazier, Christina Joseph, Dustin Osborne For "Festival"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Kerrie Smith, Betsy Reyes, Fabian Gonzalez, Tonia Ciccone For "I Know Who Did It"
Долина соблазна
Долина соблазна P-Valley
Arlene Martin, Latoya Kelley, Kasi York, Jason Yancey, LeVura Geuka For "Snow"
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Nicola Pope, Nicola Springall, Sophie Roberts, Nicky Austin For "So Long, Farewell"
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale, Courtney Ullrich For "Long, Long Time"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Tara McDonald, Freda Ellis, Bianca Boeroiu, Nirvana Jalalvand, Tamara Meade For Woe What a Night (2022)
Победитель
Все номинанты
Американские истории ужасов
Американские истории ужасов American Horror Stories
Michael Johnston, Ron Pipes, Heather Cummings, Gage Munster, Natasha Marcelina For Bloody Mary (2022)
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Rebecca Hickey, Federica Emidi, Francesca Antonetti, Rosa Saba For That's Amore (2022)
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Corinne Maillard, Aurélie Payen, Joséphine Bouchereau, Sarah Damen, Ivana Carboni For What's It All About... (2022)
Звездный путь: Пикар 8.3
Звездный путь: Пикар Star Trek: Picard
Silvina Knight, Tanya Cookingham, Peter De Oliveira, Allyson Carey, Kim Ayers, Hanny Eisen For Võx (2023)
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Connie Parker, Joanna Mireau For Long, Long Time (2023)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Beauty and the Beast: A 30th Celebration Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Победитель
We're Here We're Here
For episode 3 "St. George, Utah"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс 8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс STILL: A Michael J. Fox Movie
Дэвис Гуггенхайм
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Соединенные Штаты и Холокост
Соединенные Штаты и Холокост The U.S. and the Holocaust
Sarah Botstein, Кен Бёрнс, Линн Новик For "Episode 3: The Homeless, Tempest-tossed (1942 - )"
The Territory The Territory
Alex Pritz
Pretty Baby: Brooke Shields Pretty Baby: Brooke Shields
Лана Уилсон
Дэвид Боуи: Moonage Daydream 7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream Moonage Daydream
Бретт Морген
Judy Blume Forever Judy Blume Forever
Davina Pardo, Leah Wolchok
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Грызня
Грызня Beef
Сонни Ли For "Figures Of Light"
Победитель
Все номинанты
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Пэрис Барклай For "Silenced"
Грызня
Грызня Beef
Джейк Шрейер For "The Great Fabricator"
Флейшман в беде
Флейшман в беде Fleishman is in Trouble
Валери Фэрис For "Me-Time"
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Карл Франклин For "Bad Meat"
Добыча 7.1
Добыча Prey
Дэн Трахтенберг
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем» Welcome to Wrexham
Bryan Rowland For "Wide World Of Wales"
Победитель
Все номинанты
Queer Eye Queer Eye
Ali Moghadas For "Speedy For Life"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For "Wigloose: The Rusical!"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For "Patience, Is The New Me"
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For "London Calling"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Liz Patrick For "Co-Hosts: Steve Martin & Martin Short"
Победитель
Все номинанты
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино For "Afghanistan"
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For "20th Anniversary Special"
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "John Oliver; Broadway Cast Of The Lion King"
The Problem with Jon Stewart The Problem with Jon Stewart
Andre Allen For "Chaos, Law, And Order"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Хамиш Хэмилтон, Shawn Carter
Победитель
Все номинанты
Wanda Sykes: I'm an Entertainer Wanda Sykes: I'm an Entertainer
Линда Мендоса
Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love
Paul Miller
Chris Rock: Selective Outrage Chris Rock: Selective Outrage
Джоэл Галлен
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
The 1619 Project The 1619 Project
Опра Уинфри, Carla Gardini, Helen Verno, Роджер Росс Уильямс, Shoshana Guy, Geoff Martz, Kathleen Lingo, Jonathan Clasberry, Caitlin Roper, Nikole Hannah-Jones
Победитель
Все номинанты
100-футовая волна
100-футовая волна 100 Foot Wave
Nancy Abraham, Lisa Heller, Крис Смит, Bentley Weiner, Ryan Heller, Joe Lewis, Maria Zuckerman
Тайны слонов
Тайны слонов Secrets of the Elephants
Джеймс Кэмерон, Lucinda Axelsson, Pamela Caragol, Caroline Hawkins, Jonathan Frisby, Maria Wilhelm, Paula Kahumbu, Kimberly Butts
Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре
Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur
Нельсон Джордж, Аллен Хьюз, Jamal Joseph, Ted Skillman, Лассе Джарви, Stef Smith, Loren Gomez, James M. Jenkins, Joshua Garcia, Peter Nelson
Соединенные Штаты и Холокост
Соединенные Штаты и Холокост The U.S. and the Holocaust
Sarah Botstein, Кен Бёрнс, Линн Новик, Mike Welt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс 8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс STILL: A Michael J. Fox Movie
Дэвис Гуггенхайм, Jonathan King, Annetta Marion, Nicole Stott, Nelle Fortenberry, Will Cohen, Laurene Powell-Jobs
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Памела: История любви 7.2
Памела: История любви Pamela: A Love Story
Josh Braun, Райан Уайт, Brandon Thomas Lee, Julia Nottingham, Jessica Hargrave
Смотреть трейлер
Being Mary Tyler Moore Being Mary Tyler Moore
Debra Martin Chase, Ben Selkow, James Adolphus, Лина Уэйте, Laura Gardner, Andrew C. Coles, Rishi Rajani
Judy Blume Forever Judy Blume Forever
Sara Bernstein, Davina Pardo, Justin Wilkes, Marcella Steingart, Leah Wolchok, Meredith Kaulfers
My Transparent Life My Transparent Life
Serena Dc, Evan Jenkins
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Emerging Media Program
Ради всего человечества 6.7
Ради всего человечества For All Mankind
For "Season 3 Experience"
Победитель
Все номинанты
Gorillaz: Song Machine Gorillaz: Song Machine
You Destroy. We Create. You Destroy. We Create.
The Notorious B.I.G. Sky's the Limit: A VR Concert Experience The Notorious B.I.G. Sky's the Limit: A VR Concert Experience
Alex Coletti, Elliot Osagie
MLK: Now Is the Time MLK: Now Is the Time
Limbert Fabian, Amy Seidenwurm, Ian Orefice, Sulivan Parker, Matthew O'Rourke
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Jany Temime, Paul Yeowell, Katherine Burchill, Joanna Lynch, Rachel George For "The Heirs of the Dragon"
Победитель
Все номинанты
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Laura Montgomery, Barbara Cardoso, Judy Laukkanen For "The Wedding"
Оби-Ван Кеноби
Оби-Ван Кеноби Obi-Wan Kenobi
Lynda Foote, Suttirat Anne Larlarb, Stacia Lang For "Part I"
Фокус-покус 2 6.2
Фокус-покус 2 Hocus Pocus 2
Elizabeth Shelton, Gala Autumn, Salvador Pérez Jr.
Смотреть трейлер
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power
Jenny Rushton, Jaindra Watson, Pip Lingard, Libby Dempster, Kate Hawley, Lucy McLay For "A Shadow of the Past"
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Shawna Trpcic, Julie-Marie Robar, Julie Yang Silver, Elissa Alcala For "Chapter 22: Guns for Hire"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Game Show
Jeopardy! Jeopardy!
Победитель
Все номинанты
That's My Jam That's My Jam
Family Feud Family Feud
The Price is Right The New Price Is Right
Wheel of Fortune Wheel of Fortune
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
We're Here We're Here
For episode 3 "St. George, Utah"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Game Show
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Password
Победитель
Все номинанты
Ken Jennings
Jeopardy!
Pat Sajak
Wheel of Fortune
Майем Биалик
Майем Биалик
Jeopardy!
Стив Харви
Family Feud
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Победитель
Все номинанты
Николь Байер
Николь Байер
Nailed It!
Эми Полер
Эми Полер
Baking It
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Baking It
Karamo Brown
Queer Eye
Энтони Поровски
Queer Eye
Джонатан Ван Несс
Джонатан Ван Несс
Queer Eye
Tan France
Queer Eye
Bobby Berk
Queer Eye
Padma Lakshmi
Top Chef
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Shauna Minoprio
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Robin O'Sullivan
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Nadya Mahdi
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Fiona Cleary
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Francesco Ficarra
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Jon Adler
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Katie Isaacson
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Все номинанты
Justin Wilkes
Мой следующий гость в представлении не нуждается
John Skidmore
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Mary Barclay
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Razan Ghalayini
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Tom Keaney
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Michael Steed
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Tommy Alter
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Padma Lakshmi
Вкус нации с Падмой Лакшми
Rachel Tung
Вкус нации с Падмой Лакшми
David Shadrack Smith
Вкус нации с Падмой Лакшми
Lauren Budabin
Вкус нации с Падмой Лакшми
Matthew Alvarez
Вкус нации с Падмой Лакшми
Опра Уинфри
Опра Уинфри
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Jesse Collins
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Michelle Obama
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Tonia Davis
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Tanisha Whitfield
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Dionne Harmon
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Ethan Lewis
The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey
Morgan Fallon
United Shades of America
Lyle Gamm
United Shades of America
Lydia Tenaglia
United Shades of America
Dwayne Kennedy
United Shades of America
Christopher Collins
United Shades of America
Andrew Ford
United Shades of America
Sandra Zweig
United Shades of America
Уолтер Камау Белл
United Shades of America
Amy Entelis
United Shades of America
Crystal Isaac
United Shades of America
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Звездные войны: Видения
Звездные войны: Видения Star Wars: Visions
Best Production Design, for the episode "Screecher’s Reach"
Победитель
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Best Character Animation, for the episode “Lisa the Boy Scout”
Победитель
More Than I Want to Remember More Than I Want to Remember
Best Color
Победитель
Энтергалактик
Энтергалактик Entergalactic
Best Character Design
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Luke Chantrell, Noah Mitz, Matt McAdam, Michael Berger, Matt Benson, Patrick Brazil, Andrew Law For "Semi Finals"
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Luke Chantrell, Ed Moore, Tom Sutherland, Bobby L. Grey, Scott Chmielewski, James Coldicott, Nate Files, Hunter Selby For "Top 20"
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Kevin Faust, Noah Mitz, Ryan Tanker, Matt Benson, Will Gossett, Scott Chmielewski, Patrick Brazil, Jay Koch For "Episode 1717"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Terrance Ho, Ron Wirsgalla, Daniel K. Boland, Andrew Munie, Jeffrey Shood, Erin Anderson For "Live Finale, Part 2"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Chris Gray, Patrick Boozer, Jeff Behm For "Starry Starry Night"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Allen Branton, Darren Langer, Chuck Reilly, Kevin Lawson, Felix Peralta, Bianca Moncada, Alex Flores, Guy Jones
Победитель
Все номинанты
The 75th Annual Tony Awards The 75th Annual Tony Awards
Richard Beck, Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ka-Lai Wong, J.M. Hurley, Noah Mitz, Jason Rudolph, Tyler Ericson
The Weeknd: Live at SoFi Stadium The Weeknd: Live at SoFi Stadium
Kille Knobel, Mark Butts, Loren Barton, Jason Baeri, Joe Bay
The 65th Annual Grammy Awards The 65th Annual Grammy Awards
Andy O'Reilly, Bryan Klunder, Matthew Cotter, Terrance Ho, Noah Mitz, Patrick Boozer, Madigan Stehly, Ryan Tanker, Will Gossett, Erin Anderson, Guy Jones
Encanto at the Hollywood Bowl Encanto at the Hollywood Bowl
Alex Gurdon, Chris Hill, Ed Moore, Harry Forster, Bobby L. Grey, Darien Koop, James Coldicott
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited or Anthology Series
Грызня
Грызня Beef
Alexander H. Gayner, Inman Young, Джейк Шрейер, Matthew Medlin, Ravi Nandan, Сонни Ли, Carrie Kemper, Стивен Ян, Али Вонг, Jes Anderson, Savey Cathey, Alice Ju, Алекс Расселл, Alli Reich
Победитель
Все номинанты
Флейшман в беде
Флейшман в беде Fleishman is in Trouble
Синди Чупак, Джонатан Дэйтон, Katie DiMento, Валери Фэрис, Сюзанна Грант, Diana Schmidt, Anne M. Uemura, Sarah Timberman, Carl Beverly, Тэффи Бродессер-Акнер
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Иэн Бреннан, Lou Eyrich, Mathew Hart, Ричард Дженкинс, Regis Kimble, Дэвид Макмиллан, Райан Мерфи, Scott Robertson, Эван Питерс, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Sara Stelwagen, Todd Kubrak, Janet Mock, Tanase Popa, Райлли Смит
Оби-Ван Кеноби
Оби-Ван Кеноби Obi-Wan Kenobi
Юэн МакГрегор, Kathleen Kennedy, Katterli Frauenfelder, Thomas Hayslip, Дебора Чоу, Джоби Хэролд, Michelle Rejwan
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Риз Уизерспун, Сьюзэн Койн, Lauren Levy Neustadter, Michael Nelson, Stacy Traub, Джеймс Понсольдт, Шармен де Грат, Brad Mendelsohn, Зинга Стюарт, Michael H. Weber, Scott Neustadter, Will Graham, Дженни Клейн, Элизабет Кои, Judalina Neira, Харрис Даноу, Taylor Jenkins Reid, Amanda Kay Price, Ashley Strumwasser, Josie Craven
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Nadia Tzuo, Andy Hall, Min Shi, Gryun Kim, Jun Kim, Xiaolin (Mike) Zeng
Победитель
Все номинанты
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power
Anthony Vitagliano, Fernando Domínguez, Mark Bashore, Katrina Crawford
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Mark Bashore, Cian McKenna, Katrina Crawford, Lezio Lopes
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Lee Nelson, Aaron Becker, James Ramirez, Joseph Ahn, Eric Keller, Hsien Lun Su
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Mike Schaeffer, Chet Hirsch, David Rowley, Akshay Tiwari
Здравствуй, будущее!
Здравствуй, будущее! Hello Tomorrow!
Lindsey Mayer-Beug, Ronnie Koff, Christoph Gabathuler, Lexi Gunvaldson, Juan Monasterio, Fernando Lazzarini
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Beauty and the Beast: A 30th Celebration Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Motion Design
Мисс Марвел
Мисс Марвел Ms. Marvel
David Lochhead, Philip J. Robinson, Ian Spendloff, Daniella Marsh, David Stumpf, Matthew Thomas
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Странный Эл 7.0
Странный Эл Weird: The Al Yankovic Story
Zach Robinson, Leo Birenberg
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мисс Марвел
Мисс Марвел Ms. Marvel
Laura Karpman For "Time and Again"
Фокус-покус 2 6.2
Фокус-покус 2 Hocus Pocus 2
John Debney
Смотреть трейлер
Маленький огонек
Маленький огонек A Small Light
Ariel Marx For "What Can Be Saved"
Добыча 7.1
Добыча Prey
Sarah Schachner
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Cristobal Tapia de Veer For "In The Sandbox"
Победитель
Все номинанты
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Gustavo Santaolalla For "Long, Long Time"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Nicholas Britell For "Connor's Wedding"
Андор 8.5
Андор Andor
Nicholas Britell For "Rix Road"
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Дэнни Элфман, Chris Bacon For "Woe Is The Loneliest Number"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song
Greg Phillinganes
Победитель
Все номинанты
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Adam Blackstone, Omar Edwards
The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Adam Blackstone
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Leon Pendarvis, Lenny Pickett, Eli Brueggemann For "Host: Austin Butler"
The Oscars The Oscars
Rickey Minor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Narrator
Работа: Что мы делаем весь день
Работа: Что мы делаем весь день Working: What We Do All Day
Барак Обама For "The Middle"
Победитель
Все номинанты
Patagonia Patagonia: Life on the Edge of the World
Педро Паскаль For "Mountains"
История вселенной
История вселенной Our Universe
Морган Фриман For "Chasing Starlight"
Империя шимпанзе
Империя шимпанзе Chimp Empire
Махершала Али For "Reckoning"
Good Night Oppy Good Night Oppy
Анджела Бассетт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Derek Sullivan, Denise Wingate For "Track 8: Looks Like We Made It"
Победитель
Все номинанты
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Heather Crepp, Luis Sequeira, Ann Steel For "Dreams in the Witch House"
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Suzy Freeman, Monica Chamberlain, Rudy Mance, Desmond Evan Smith For "Please Don't Go"
Добро пожаловать в Чиппендейлс
Добро пожаловать в Чиппендейлс Welcome to Chippendales
Julie Heath, Peggy Schnitzer, Derek Bulger For "Leeches"
Джордж и Тэмми
Джордж и Тэмми George & Tammy
Mitchell Travers, Aileen Abercrombie, Laurel Rose, Susan Russell, Charles Carter, Mitchel Wolf For "We're Gonna Hold On"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Series
Великая 6.9
Великая The Great
Sharon Long, Anna Lau, Barbara Kuznar, Claire Tremlett For "Choose Your Weapon"
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Amy Roberts, Christof Roche-Gordon, Sidonie Roberts For "Mou Mou"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Donna Zakowska, Ben Philipp, Amanda Seymour, Claire Aquila, Marie Seifts, Katie Hartsoe For "Susan"
Перри Мейсон 7.8
Перри Мейсон Perry Mason
Catherine Adair, Nanrose Buchman, David Matwijkow For "Chapter Ten"
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Королева Шарлотта: История Бриджертонов Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Lyn Paolo, Laura Frecon, Alex Locke, Jovana Gospavic For "Crown Jewels"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Королева Шарлотта: История Бриджертонов Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Nic Collins, Giorgio Galliero For "Crown Jewels"
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Cate Hall, Emilie Yong-Mills For "Mou Mou"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Valerie Gladstone-Appel, Kimberley Spiteri, Diana Sikes, Emily Rosko, KeLeen J. Snowgren, Matthew Armentrou For "A House Full of Extremely Lame Horses"
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Maggie Hayes-Jackson, Shay Sanford-Fong, Michael Ward, Havanna Pratt For "Lionel"
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Maria Sandoval, Sallie Nicole Hotch, Ashleigh Childers For "Chapter 19: The Convert"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Joseph A. Campayno, Michael Laudati, Claus Lulla, Patricia Regan, Roberto Baez, Tomasina Smith For "Susan"
Победитель
Все номинанты
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Gigi Williams, Michelle Audrina Kim For "Bad Meat"
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Amy L. Forsythe, Erin Keith, Devin Shayla Morales, Nataleigh Verrengia, Benji Dove, Rocco Gaglioti Jr., Jan Rooney, Lisa Poe For "Chapter Nine: The Piggyback"
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Alex Perrone, Cristina Waltz, Ana Gabriela Quinonez, Crystal Gomez For "Chapter 22: Guns for Hire"
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Amanda Knight, Hannah Eccleston, Natalie Wickens, Heather McMullen, Harriet Thompson, Kashiya Hinds, Bonny Monger For "We Light the Way"
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Kim Perrodin, Rebecca Wachtel, R.J. McCasland, Sherri Simmons, Darla Edin For "Track 10: Rock ‘N’ Roll Suicide"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Дамы шутят по-черному
Дамы шутят по-черному A Black Lady Sketch Show
Malinda Zehner Guerra, Stephanie Filo, Taylor Joy Mason For "My Love Language Is Words of Defamation"
Победитель
Все номинанты
Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love
Michael Polito, Timothy Schultz
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Ryan Spears, Christopher Salerno For "HBO Mario Kart Trailer"
Всемирная история: Часть 2
Всемирная история: Часть 2 History of the World: Part II
Angel Gamboa Bryant, George Mandl, Daniel Flesher, Stephanie Filo For "III"
The Daily Show The Daily Show
Einar Westerlund, Eric Davies, Mark Paone, Ryan Middleton, Thomas Favilla, Storm Choi, Catherine Trasborg, Lauren Beckett Jackson, Erin Shannon, Nikolai Johnson For "Jordan Klepper Shows Trump Supporters January 6th Hearing Clips"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Тимоти А. Гуд, Emily Mendez For "Endure and Survive"
Победитель
Все номинанты
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Skip Macdonald For "Saul Gone"
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
John M. Valerio For "Arrivederci"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Jane Rizzo For "America Decides"
Наследники 7.0
Наследники Succession
William Henry For "Connor's Wedding"
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Heather Persons For "Abductions"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Ken Eluto For "With Open Eyes"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Грызня
Грызня Beef
Laura Zempel, Nat Fuller For "Figures of Light"
Победитель
Все номинанты
Странный Эл 7.0
Странный Эл Weird: The Al Yankovic Story
Jamie Kennedy
Смотреть трейлер
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Stephanie Filo For "The Good Boy Box"
Мисс Марвел
Мисс Марвел Ms. Marvel
Sabrina Plisco, Nona Khodai For "Generation Why"
Оби-Ван Кеноби
Оби-Ван Кеноби Obi-Wan Kenobi
Kelley Dixon, Josh Earl For "Part VI"
Добыча 7.1
Добыча Prey
Angela M. Catanzaro, Claudia Castello
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
Night Court Night Court
Kirk Benson, Chris Poulos For "Pilot"
Победитель
Все номинанты
Как я встретила вашего папу
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father
Russell Griffin For "Daddy"
Зовите меня Кэт
Зовите меня Кэт Call Me Kat
Pam Marshall For "Call Me Consciously Uncoupled"
Мы – Апшоу
Мы – Апшоу The Upshaws
Angel Gamboa Bryant For "Off Beat"
Мы – Апшоу
Мы – Апшоу The Upshaws
Russell Griffin, Angel Gamboa Bryant For "Duct Up"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс 8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс STILL: A Michael J. Fox Movie
Michael Harte
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Liz Roe For "Calabria"
The 1619 Project The 1619 Project
Adriana Pacheco, Ephraim Kirkwood, Jesse Allain-Marcus For "Justice"
100-футовая волна
100-футовая волна 100 Foot Wave
Quin O'Brien, Alex Keipper, Alex Bayer For "Chapter III - Jaws"
Дэвид Боуи: Moonage Daydream 7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream Moonage Daydream
Бретт Морген
Pretty Baby: Brooke Shields Pretty Baby: Brooke Shields
David Teague, Sara Newens, Anne Yao
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Медведь
Медведь The Bear
Joanna Naugle For "System"
Победитель