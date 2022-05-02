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Бен Шварц
Бен Шварц
Ben Schwartz
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Бен Шварц
Ben Schwartz
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Дата рождения
15 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Бена Шварца
Родился 15 сентября 1981 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Шварца
Ренфилд
комедия, ужасы
2023, США
0.0
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.0
Суперпитомцы
комедия, анимация
2022, США
0.0
Эволюция Черепашек-ниндзя
семейный
2022, США
0.0
Флора и Улисс
приключения, комедия, семейный
2021, США
6.0
Лига монстров
анимация, комедия, семейный
2021, США
6.0
Мьюзик
мюзикл, драма
2021, США
5.0
Стендапер по жизни
комедия, драма
2019, США
6.0
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