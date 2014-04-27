Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Постер телешоу События прошедшей недели с Джоном Оливером
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
9 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
Киноафиша Сериалы События прошедшей недели с Джоном Оливером

События прошедшей недели с Джоном Оливером (2014 - …)

Last Week Tonight with John Oliver 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность телешоу 139 часов 0 минут
О чем телешоу

 

"События прошедшей недели с Джоном Оливером" - это популярное ток-шоу на американском телеканале HBO, которое затрагивает самые актуальные политические, социальные и экономические проблемы в США и в мире.

 

Шоу "События прошедшей недели с Джоном Оливером" является не только отличным развлечением, но и важным информационным ресурсом для тех, кто следит за политической ситуацией в мире и желает более глубоко понимать происходящее. В ходе программы рассматриваются самые актуальные новости за прошедшую неделю, особое внимание уделяется критическому анализу действий политических лидеров, проблемам общества и культуры, а также затрагиваются вопросы свободы слова и демократии.

 

Одна из привлекательных черт этого шоу заключается в том, что оно не идет на поводу у политической корректности и не стоит на защите определенного лагеря. Оно смело и независимо высказывает свое мнение по любым вопросам, беспристрастно и непредвзято анализируя актуальные события, и поэтому оно пользуется высокой популярностью среди различных слоев американского населения.

События прошедшей недели с Джоном Оливером - трейлер
События прошедшей недели с Джоном Оливером
трейлер
В ролях
В ролях
Джон Оливер
Джон Оливер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 10-го сезона телешоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
April 9, 2023
Сезон 10 Серия 7
9 апреля 2023
April 16, 2023
Сезон 10 Серия 8
16 апреля 2023
April 23, 2023
Сезон 10 Серия 9
23 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 24 эпизода
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 35 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2021, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2022, 30 эпизодов
События прошедшей недели с Джоном Оливером - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2023, 9 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши