"События прошедшей недели с Джоном Оливером" - это популярное ток-шоу на американском телеканале HBO, которое затрагивает самые актуальные политические, социальные и экономические проблемы в США и в мире.

Шоу "События прошедшей недели с Джоном Оливером" является не только отличным развлечением, но и важным информационным ресурсом для тех, кто следит за политической ситуацией в мире и желает более глубоко понимать происходящее. В ходе программы рассматриваются самые актуальные новости за прошедшую неделю, особое внимание уделяется критическому анализу действий политических лидеров, проблемам общества и культуры, а также затрагиваются вопросы свободы слова и демократии.

Одна из привлекательных черт этого шоу заключается в том, что оно не идет на поводу у политической корректности и не стоит на защите определенного лагеря. Оно смело и независимо высказывает свое мнение по любым вопросам, беспристрастно и непредвзято анализируя актуальные события, и поэтому оно пользуется высокой популярностью среди различных слоев американского населения.