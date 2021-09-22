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Постер к сериалу Звездные войны: Видение
Постер к сериалу Звездные войны: Видение
Постер к сериалу Звездные войны: Видение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Видение
Звездные войны: Видение (2021 - …) Star Wars: Visions
Год выпуска 2021
Страна США/Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Звездные войны: Видение» — японо-американский мультипликационный сериал, снятый в стиле аниме. Данное шоу является сайдовым проектом вселенной «Звездных войн» и состоит из девяти не связанных друг с другом историй, созданием которых занимались разные анимационные студии. Так, действие серии, получившей название «Лоп и Очо», происходит во времена Галактической империи, где-то между эпизодами «Месть ситхов» и «Новая надежда». События «Старшего» относятся к периоду «Скрытой угрозы», а «Девятый джедай» и вовсе охватывает события после «Восхода».

Звездные войны: Видение - трейлер
Звездные войны: Видение
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Элисон Бри
Элисон Бри
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Шелби Янг
Шелби Янг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездные войны: Видение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Звездные войны: Видение - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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