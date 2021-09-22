«Звездные войны: Видение» — японо-американский мультипликационный сериал, снятый в стиле аниме. Данное шоу является сайдовым проектом вселенной «Звездных войн» и состоит из девяти не связанных друг с другом историй, созданием которых занимались разные анимационные студии. Так, действие серии, получившей название «Лоп и Очо», происходит во времена Галактической империи, где-то между эпизодами «Месть ситхов» и «Новая надежда». События «Старшего» относятся к периоду «Скрытой угрозы», а «Девятый джедай» и вовсе охватывает события после «Восхода».