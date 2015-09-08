"Позднее шоу со Стивеном Колбером" - это культовое телевизионное ток-шоу на телеканале CBS, которое получило многомиллионную аудиторию по всему миру. Шоу является способом выразить точку зрения своего ведущего, комика и политического аналитика Стивена Колбера, на главные темы мировой жизни и политики.

Основным преимуществом этого шоу является тонкий юмор, который Колбер использует в критике различных факторов современной политической ситуации в мире.

В шоу не только затрагиваются политические вопросы, но и исполняются различные музыкальные номера, проводятся многогранние интервью, а также делаются всевозможные исследования.