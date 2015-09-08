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Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Постер телешоу Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
10 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Вечернее шоу со Стивеном Колбертом

Вечернее шоу со Стивеном Колбертом (2015 - …)

The Late Show with Stephen Colbert
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность телешоу 1401 час 0 минут
О чем телешоу

"Позднее шоу со Стивеном Колбером" - это культовое телевизионное ток-шоу на телеканале CBS, которое получило многомиллионную аудиторию по всему миру. Шоу является способом выразить точку зрения своего ведущего, комика и политического аналитика Стивена Колбера, на главные темы мировой жизни и политики.

 

Основным преимуществом этого шоу является тонкий юмор, который Колбер использует в критике различных факторов современной политической ситуации в мире.

 

В шоу не только затрагиваются политические вопросы, но и исполняются различные музыкальные номера, проводятся многогранние интервью, а также делаются всевозможные исследования.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Колбер Host
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2023-го сезона телешоу «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом»
Brian Cox, Keri Russell
Сезон 2023 Серия 46
10 апреля 2023
Jennifer Garner, Rep. Katie Porter
Сезон 2023 Серия 47
11 апреля 2023
Steven Yeun, Joan Baez
Сезон 2023 Серия 48
12 апреля 2023
Nicolas Cage, Christine and the Queens
Сезон 2023 Серия 49
13 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 62 эпизода
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 204 эпизода
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 198 эпизодов
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 204 эпизода
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 188 эпизодов
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 165 эпизодов
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 170 эпизодов
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2022, 161 эпизод
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2023, 49 эпизодов
Кадры из телешоу
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