Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1956

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1956 году

Место проведения США
Дата проведения 17 марта 1956
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Победитель
Все номинанты
Caesar's Hour Caesar's Hour
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
The George Gobel Show The George Gobel Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Action or Adventure Series
The Magical World of Disney Disneyland
Победитель
Все номинанты
Gunsmoke Gunsmoke
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
The Lineup The Lineup
Dragnet Dragnet
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor - Continuing Performance
Фил Силверс
The Phil Silvers Show Some book sources list the show's original program title: "You'll Never Get Rich".
Победитель
Все номинанты
Роберт Каммингс
The Bob Cummings Show
Robert Young
Father Knows Best
Джеки Глисон
The Honeymooners
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor - Single Performance
Ллойд Нолан
Ford Star Jubilee For playing "Capt. Queeg". For episode "The Caine Mutiny Court-Martial"
Победитель
Все номинанты
Бэрри Салливан
Ford Star Jubilee For playing "Defense Attorney Greenwald". For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Producers' Showcase For playing "Cyrano". For episode "Cyrano de Bergerac".
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Kraft Theatre For playing "President". For episode "Patterns".
Ральф Беллами
Ральф Беллами
The United States Steel Hour For playing "Father". For episode "The Fearful Decision".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor in a Supporting Role
Арт Карни
Арт Карни
The Honeymooners
Победитель
Все номинанты
Карл Райнер
Карл Райнер
Caesar's Hour For playing various roles.
Сирил Ричард
Producers' Showcase For episode "Peter Pan".
Эд Бегли
Эд Бегли
Kraft Theatre For episode "Patterns".
Уильям Фроули
Я люблю Люси
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress - Continuing Performance
Люсиль Болл
Я люблю Люси
Победитель
Все номинанты
Грейси Аллен
The George Burns and Gracie Allen Show
Энн Сотерн
Private Secretary
Ив Арден
Our Miss Brooks
Джин Хэйген
The Danny Thomas Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress - Single Performance
Mary Martin
Producers' Showcase For playing "Peter". For episode "Peter Pan".
Победитель
Все номинанты
Джули Харрис
The United States Steel Hour For playing "Shevawn". For episode "A Wind from the South".
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Producers' Showcase For playing "Wife". For episode "The Fourposter".
Ева Мари Сэйнт
Producers' Showcase For playing "Emily". For episode "Our Town".
Лоретта Янг
The Loretta Young Show For playing "Sadie". For episode "Christmas Stopover".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress in a Supporting Role
Nanette Fabray
Caesar's Hour For playing various roles.
Победитель
Все номинанты
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show For episode "Schultzy's Dream World".
Джин Хэйген
The Danny Thomas Show
Audrey Meadows
The Honeymooners
Телма Риттер
Goodyear Playhouse For episode "The Catered Affair".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction - Film Series
You Are There You Are There
William Ferrari
Победитель
Все номинанты
The Adventures of Robin Hood The Adventures of Robin Hood
Peter Proud
Medic Medic
Ernst Fegté
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Serge Krizman
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Duncan Cramer
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction - Live Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Otis Riggs Jr.
Победитель
Playwrights '56 Playwrights '56
Otis Riggs Jr.
Победитель
Producers' Showcase Producers' Showcase
Otis Riggs Jr.
Победитель
Playwrights '56 Playwrights '56
Otis Riggs Jr.
Победитель
Все номинанты
Climax! Climax!
James Dowell Vance
Lux Video Theatre Lux Video Theatre
William Craig Smith
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Carl Kent
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Jan Scott
The Good Fairy The Good Fairy
Jan Scott
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Audience Participation Series
The $64, 000 Question The $64,000 Question
Победитель
Все номинанты
People Are Funny People Are Funny
What's My Line? What's My Line?
You Bet Your Life You Bet Your Life
I've Got a Secret I've Got a Secret
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Camerawork - Live Show
Studio One Studio One
T. Miller
Победитель
Все номинанты
Climax! Climax!
A.J. Cunningham
The Linkletter Show House Party
Leslie Vaught
Lux Video Theatre Lux Video Theatre
Joe Strauss
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Children's Series
Lassie Lassie
Победитель
Все номинанты
Ding Dong School Ding Dong School
The Mickey Mouse Club The Mickey Mouse Club
The Pinky Lee Show The Pinky Lee Show
The Howdy Doody Show Puppet Playhouse
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Choreographer
Your Hit Parade Your Hit Parade
Tony Charmoli For episode "Show Biz".
Победитель
Все номинанты
Max Liebman Spectaculars Max Liebman Spectaculars
Rod Alexander
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
June Taylor
Shower of Stars Shower of Stars
James Starbuck "Max Liebman Spectaculars" (NBC): episode not listed. "Shower of Stars" (CBS) for episode: Ethel Merman's Show Stoppers.
Max Liebman Spectaculars Max Liebman Spectaculars
James Starbuck "Max Liebman Spectaculars" (NBC): episode not listed. "Shower of Stars" (CBS) for episode: Ethel Merman's Show Stoppers.
Producers' Showcase Producers' Showcase
Джером Роббинс For episode "Peter Pan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Cinematography for Television
Medic Medic
William A. Sickner For episode "Black Friday".
Победитель
Все номинанты
Dragnet Dragnet
Edward Colman
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
George E. Diskant For episode "The Collar".
Private Secretary Private Secretary
Robert Pittack
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "I Remember the Rani".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedian
Фил Силверс
Победитель
Все номинанты
Сид Сизар
George Gobel
Арт Карни
Арт Карни
Джек Бенни
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedienne
Nanette Fabray
Победитель
Все номинанты
Ив Арден
Энн Сотерн
Грейси Аллен
Люсиль Болл
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedy Writing
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Arnold M. Auerbach, Barry E. Blitzer, Vin Bogert, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Harvey Orkin, Arnie Rosen, Terry Ryan, Tony Webster For episode "You'll Never Get Rich".
Победитель
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Arnold M. Auerbach, Barry E. Blitzer, Vin Bogert, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Harvey Orkin, Arnie Rosen, Terry Ryan, Tony Webster For episode "You'll Never Get Rich".
Победитель
Все номинанты
The George Gobel Show The George Gobel Show
Everett Greenbaum, Hal Kanter, Harry Winkler
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Bob Carroll Jr., Madelyn Davis, Jess Oppenheimer, Bob Schiller, Bob Weiskopf For episode "L.A. At Last".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Bob Carroll Jr., Madelyn Davis, Jess Oppenheimer, Bob Schiller, Bob Weiskopf For episode "L.A. At Last".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
The George Gobel Show The George Gobel Show
Everett Greenbaum, Hal Kanter, Harry Winkler
Caesar's Hour Caesar's Hour
Мэл Брукс, Selma Diamond, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Mel Tolkin
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Commercial Campaign
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Contributing to Daytime Programming
Matinee Theatre Matinee Theater
Победитель
Все номинанты
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Home Home
Арлин Фрэнсис
Today Today
The Bob Crosby Show The Bob Crosby Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Director - Film Series
Nat Hiken
The Phil Silvers Show Some book sources list the show's original program title: "You'll Never Get Rich".
Победитель
Все номинанты
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock Presents For episode "The Case of Mr. Pelham".
Rod Amateau
The Bob Cummings Show For episode "Return of the Wolf".
Bernard Girard
You Are There For episode "Grant & Lee at Appomatox".
Шелдон Леонард
The Danny Thomas Show
Джек Уэбб
Dragnet
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Director - Live Series
Франклин Дж. Шаффнер
Ford Star Jubilee For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Победитель
Все номинанты
Делберт Манн
Producers' Showcase For episode "Our Town".
Джон Франкенхаймер
Climax! For episode "Portrait in Celluloid".
Clark Jones
Producers' Showcase For episode "Peter Pan".
Alex Segal
The United States Steel Hour For episode "No Time for Sergeants".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Documentary Program
Omnibus Omnibus
Победитель
Все номинанты
Wide Wide World Wide Wide World
Meet the Press Meet the Press
Person to Person Person to Person
See It Now See It Now
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Победитель
Все номинанты
Climax! Climax!
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Studio One Studio One
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Editing of a Television Film
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Breakdown".
Победитель
Все номинанты
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Samuel E. Beetley For episode "The Collar".
Navy Log Navy Log
Jason H. Bernie For episode "Operation Three-In-One".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Stanley Frazen, Guy Scarpitta For episode "Miss Coffee Break".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Stanley Frazen, Guy Scarpitta For episode "Miss Coffee Break".
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Daniel A. Nathan For episode "Little Guy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Female Singer
Дина Шор
Победитель
Все номинанты
Rosemary Clooney
Пегги Ли
Gisele MacKenzie
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Прайм-таймовая «Эмми» / Best MC or Program Host - Male or Female
Perry Como
Победитель
Все номинанты
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Dave Garroway
John Daly
Alistair Cooke
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Male Singer
Perry Como
Победитель
Все номинанты
Эдди Фишер
Хэрри Белафонте
Гордон МакРей
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Music Series
Your Hit Parade Your Hit Parade
Победитель
Все номинанты
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Coke Time Coke Time
The Voice of Firestone The Voice of Firestone
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical Contribution
Producers' Showcase Producers' Showcase
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "Love and Marriage". For episode "Our Town".
Победитель
Все номинанты
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Ноэл Коуард, Mary Martin For the song "Camarata". For episode "Together with Music".
Producers' Showcase Producers' Showcase
Nelson Riddle For episode "Our Town".
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Ноэл Коуард, Mary Martin For the song "Camarata". For episode "Together with Music".
Producers' Showcase Producers' Showcase
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the score. For episode "Our Town".
Wide Wide World Wide Wide World
David Broekman For the series' scoring.
Прайм-таймовая «Эмми» / Best News Commentator or Reporter
Edward R. Murrow
Победитель
Все номинанты
John Cameron Swayze
Clete Roberts
John Daly
Douglas Edwards
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Original Teleplay Writing
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Род Серлинг For episode "Patterns".
Победитель
Все номинанты
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Пэдди Чаефски For episode "The Catered Affair".
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Cyril Hume, Richard Maibaum For episode "The Fearful Decision" broadcast 10 May 1955.
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
David Davidson For episode "Thunder Over Washington".
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
David Davidson For episode "Thunder Over Washington".
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Robert Alan Aurthur For episode "A Man Is Ten Feet Tall".
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Cyril Hume, Richard Maibaum For episode "The Fearful Decision" broadcast 10 May 1955.
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Producer - Film Series
The Magical World of Disney Disneyland
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Nat Hiken For episode "You'll Never Get Rich".
Medic Medic
Frank La Tourette
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Paul Henning
You Are There You Are There
James Fonda
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Producer - Live Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Fred Coe
Победитель
Все номинанты
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Wide Wide World Wide Wide World
Barry Wood
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Herbert Brodkin
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Herbert Brodkin
The George Gobel Show The George Gobel Show
Hal Kanter
Climax! Climax!
Martin Manulis
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Program of the Year
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "Peter Pan".
Победитель
Все номинанты
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
For episode "No Time for Sergeants".
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "The Sleeping Beauty".
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
For episode "Peter Pan Meets Rusty Williams".
Wide Wide World Wide Wide World
For episode "The American West".
The Magical World of Disney Disneyland
For episode "Davy Crockett and River Pirates".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Specialty Act - Single or Group
Марсель Марсо
Победитель
Все номинанты
Виктор Борге
Сэмми Дэвис мл.
Хэрри Белафонте
Доналд О'
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Television Adaptation
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Paul Gregory, Франклин Дж. Шаффнер For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Победитель
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Paul Gregory, Франклин Дж. Шаффнер For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Победитель
Все номинанты
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
David Dortort For episode "The Ox-Bow Incident".
Producers' Showcase Producers' Showcase
David Shaw For episode "Our Town".
Climax! Climax!
Род Серлинг For episode "The Champion".
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
John Monks Jr. For episode "Miracle on 34th Street".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Variety Series
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Победитель
Все номинанты
Shower of Stars Shower of Stars
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Governors Award
Dwight D. Eisenhower
For his use and encouragement of television.
Победитель
