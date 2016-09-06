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Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Постер к сериалу Атланта
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Атланта
Атланта (2016 - …) Atlanta 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Продолжительность 15 часов 30 минут
О чем сериал

«Атланта» — американский комедийный сериал, лауреат многочисленных премий. Выходит с 2015 года на телеканале FX. В центре сюжета — группа афроамериканцев, проживающих в городе Атланта. Каждый из них по-своему пытается пробиться в жизни и заработать себе на хлеб. Главный герой по имени Эрн становится музыкальный менеджером своего кузена, который занимается рэпом. Все комические ситуации, происходящие с ними, как правило, связаны с попытками персонажей «влиться» в мир шоу-бизнеса. Создателем сериала является актер Дональд Гловер, также исполнивший в нем одну из главных ролей.

Атланта - трейлер третьего сезона
Атланта
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дональд Гловер
Дональд Гловер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дональд Гловер
Дональд Гловер Earnest ‘Earn' Marks
Джейн Адамс
Джейн Адамс Janice Green
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд Darius
Зази Битц
Зази Битц Van
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри Alfred Miles
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Атланта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Атланта - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 11 эпизодов
 
Атланта - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Атланта - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Дональд Гловер и творческая команда «Атланты» подверглись расовым нападкам во время съемок в Лондоне
Дональд Гловер и творческая команда «Атланты» подверглись расовым нападкам во время съемок в Лондоне
Сериал Дональда Гловера «Атланта» завершится четвертым сезоном
Сериал Дональда Гловера «Атланта» завершится четвертым сезоном
Главные герои «Атланты» рекламируют чистящее средство в необычном трейлере третьего сезона
Главные герои «Атланты» рекламируют чистящее средство в необычном трейлере третьего сезона
Кадры из сериала
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