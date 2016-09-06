«Атланта» — американский комедийный сериал, лауреат многочисленных премий. Выходит с 2015 года на телеканале FX. В центре сюжета — группа афроамериканцев, проживающих в городе Атланта. Каждый из них по-своему пытается пробиться в жизни и заработать себе на хлеб. Главный герой по имени Эрн становится музыкальный менеджером своего кузена, который занимается рэпом. Все комические ситуации, происходящие с ними, как правило, связаны с попытками персонажей «влиться» в мир шоу-бизнеса. Создателем сериала является актер Дональд Гловер, также исполнивший в нем одну из главных ролей.