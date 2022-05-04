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Странный: История Эла Янковича
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Weird: The Al Yankovic Story

Странный: История Эла Янковича, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Режиссер
Eric Appel
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэниэл Рэдклифф зажигает на сцене в первом трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича» «Надеюсь, ребята, вы готовы к этому», – произносит главный герой в начале ролика.
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4 мая 2022 09:32
Фото: Эван Рэйчел Вуд получила роль Мадонны в байопике о «Странном Эле» с Дэниэлом Рэдклиффом Актерский состав пополнился еще несколькими исполнителями.
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3 марта 2022 13:48
Дэниэл Рэдклифф впервые предстал в образе «Странного Эла» Янковича Поразительное сходство. 
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24 февраля 2022 11:25
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