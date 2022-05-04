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Странный: История Эла Янковича
Weird: The Al Yankovic Story
Странный: История Эла Янковича, 2022
2022 / США
Трейлер
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Жанр:
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Год выпуска
2022
Режиссер
Eric Appel
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Эван Рэйчел Вуд
Джулианна Николсон
Рэйн Уилсон
Тоби Хасс
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Дэниэл Рэдклифф зажигает на сцене в первом трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»
«Надеюсь, ребята, вы готовы к этому», – произносит главный герой в начале ролика.
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4 мая 2022 09:32
Фото: Эван Рэйчел Вуд получила роль Мадонны в байопике о «Странном Эле» с Дэниэлом Рэдклиффом
Актерский состав пополнился еще несколькими исполнителями.
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3 марта 2022 13:48
Дэниэл Рэдклифф впервые предстал в образе «Странного Эла» Янковича
Поразительное сходство.
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24 февраля 2022 11:25
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