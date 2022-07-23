Дэниел Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне в семье менеджера по подбору актеров Марсии Джанин Грэшем Джейкобсон и Алана Рэдклиффа, литературного агента. Будучи детьми, оба родителя Дэниела снимались в фильмах. У Рэдклиффа есть еврейские, польские и даже русские корни. Мальчик с детства начал интересоваться актерским мастерством, и уже в возрасте пяти лет он стал участвовать в школьных театральных постановках. Первую свою роль он сыграл в 1999 году в телефильме «Дэвид Коперфильд» канала BBC. Мать Дэниела также тесно работала с этим телеканалом, что, вероятно, послужило неплохим толчком для старта актерской карьеры сына. В двухсерийном фильме мальчик сыграл юного Дэвида Коперфильда, знаменитого фокусника.

Дэниел Рэдклифф - Гарри Поттер

Но настоящая мировая слава пришла к нему годом позже, когда Дэниел прошел кастинг на роль Гарри Поттера для фильма «Гарри Поттер и философский камень». Ходят слухи, что агент по поиску актеров уже отчаялся найти подходящего мальчика, когда в один вечер пришел в гости к своему другу и поразился, насколько его сын подходит на эту роль. Кандидатуру Дэниела одобрила сама Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере. Стоит отметить, что писательница лично принимала участие в отборе кандидатов на основные роли. Режиссером фильма, который вышел в прокат в 2001 году, стал Крис Коламбус. Дэниел Рэдклифф в одно утро проснулся настоящей мировой звездой. Из-за насмешек одноклассников ему даже пришлось бросить школу, но он об этом никогда не жалел.

Вслед за выходом первого фильма о Гарри Поттере, начались съемки второго. Успех каждого последующего фильма франшизы становился все больше, а число поклонников актера росло с каждым днем. Последний, восьмой фильм под названием «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» вышел в 2011, бюджет его составил порядка 125 млн, а гонорары Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон возросли до семизначных цифр. Дэниел вошел в число самых молодых миллионеров Великобритании и сразу же попал в топ-5 самых богатых актеров страны.

Сам Рэдклифф не раз заявлял, что его не интересуют деньги, и он занимается актерской профессией не из-за них. После выхода последней части франшизы о Гарри Поттере, Дэниел стал злоупотреблять алкоголем, но, как признался позже, сумел побороть эту пагубную привычку.

Роли Дэниела Рэдклиффа

В 2012 году он снялся в фильме «Женщина в черном» и сериале «Записки юного врача», снятого по повести М. Булгакова. Актер не раз заявлял, что Булгаков является его любимым писателем, а Россия – одной из любимых стран. Свой 21 день рождения Дэниел отметил в одном из баров Санкт-Петербурга. Необычной ролью стал для него образ Алана Гинзберга в фильме «Убей своих любимых». В нем Рэдклифф сыграл известного писателя и гея Алана Гинзберга. Критики оценили работу Дэниела довольно высоко.

Дэниел Рэдклифф в Эвкусе

Помимо ролей в кино, Дэниел Рэдклифф также участвует в театральных постановках. Громкой и скандальной постановкой, где он появился полностью обнаженным, стал спектакль «Эвкус», поставленный на Бродвее. Вместе с Дэниелом в этой постановке сыграл актер Ричард Гриффитс, сыгравший дядю Вернона в «Гарри Поттере».

Личная жизнь Дэниела Рэдклиффа

Личная жизнь актера обходится без скандалов. Дэниел тщательно оберегает подробности своих романов и не любит рассказывать о них прессе. Однако из фотографий папарацци можно сделать выводы, что в разные периоды своей жизни он встречался с актрисой Лорой О’Тул, Олив Аньяк и Розанной Кокер. Последние две девушки имеют отношение к съемкам фильмов о Гарри Поттере, и с ними Дэниел встретился на съемочной площадке.

Хобби Дэниела Рэдклиффа

Рэдклифф является большим поклонником панк-рока и музыки в стиле рэп. Он с удовольствием исполняет любимые песни в караоке, а его версия песни Alphabet Aerobics группы Blackalicious, которую актер исполнил на шоу Джимми Киммела, стала настоящей сенсацией на Youtube.

Награды и премии Дэниела Рэдклиффа

2012 год

- Премия канала «MTV»

Победитель:Лучший актерский состав («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)

Номинация:Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II») и Лучшая драка («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)

2011 год

- Премия канала «MTV»

Номинация:Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I») и Лучший поцелуй («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»)

2010 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

2008 год

- Премия канала «MTV»

Номинация:Лучший поцелуй («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

2006 год

- Премия канала «MTV»

Номинации:Лучший герой («Гарри Поттер и Кубок огня») и Лучшая экранная команда («Гарри Поттер и Кубок огня»)



- Премия Сатурн

Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Кубок огня»)

2005 год

- Премия Сатурн

Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и узник Азкабана»)

2003 год

- Премия Сатурн

Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Тайная комната»)

2002 год

- Премия канала «MTV»

Номинация:Прорыв года («Гарри Поттер и философский камень»)



- Премия Сатурн

Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и философский камень»)