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Дэниел Рэдклифф

Daniel Radcliffe
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe
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Дата рождения
23 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Личные связи
Руперт Гринт
Руперт Гринт
коллеги по фильмам Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
коллеги по фильмам Том Фелтон
Том Фелтон
коллеги по фильмам
Биография Дэниела Рэдклиффа

Дэниел Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне в семье менеджера по подбору актеров Марсии Джанин Грэшем Джейкобсон и Алана Рэдклиффа, литературного агента. Будучи детьми, оба родителя Дэниела снимались в фильмах. У Рэдклиффа есть еврейские, польские и даже русские корни. Мальчик с детства начал интересоваться актерским мастерством, и уже в возрасте пяти лет он стал участвовать в школьных театральных постановках. Первую свою роль он сыграл в 1999 году в телефильме «Дэвид Коперфильд» канала BBC. Мать Дэниела также тесно работала с этим телеканалом, что, вероятно, послужило неплохим толчком для старта актерской карьеры сына. В двухсерийном фильме мальчик сыграл юного Дэвида Коперфильда, знаменитого фокусника.

Дэниел Рэдклифф - Гарри Поттер

Но настоящая мировая слава пришла к нему годом позже, когда Дэниел прошел кастинг на роль Гарри Поттера для фильма «Гарри Поттер и философский камень». Ходят слухи, что агент по поиску актеров уже отчаялся найти подходящего мальчика, когда в один вечер пришел в гости к своему другу и поразился, насколько его сын подходит на эту роль. Кандидатуру Дэниела одобрила сама Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере. Стоит отметить, что писательница лично принимала участие в отборе кандидатов на основные роли. Режиссером фильма, который вышел в прокат в 2001 году, стал Крис Коламбус.  Дэниел Рэдклифф в одно утро проснулся настоящей мировой звездой. Из-за насмешек одноклассников ему даже пришлось бросить школу, но он об этом никогда не жалел.

Вслед за выходом первого фильма о Гарри Поттере, начались съемки второго. Успех каждого последующего фильма франшизы становился все больше, а число поклонников актера росло с каждым днем. Последний, восьмой фильм под названием «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» вышел в 2011, бюджет его составил порядка 125 млн, а гонорары Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон возросли до семизначных цифр. Дэниел вошел в число самых молодых миллионеров Великобритании и сразу же попал в топ-5 самых богатых актеров страны.

Сам Рэдклифф не раз заявлял, что его не интересуют деньги, и он занимается актерской профессией не из-за них. После выхода последней части франшизы о Гарри Поттере, Дэниел стал злоупотреблять алкоголем, но, как признался позже, сумел побороть эту пагубную привычку.

Роли Дэниела Рэдклиффа

В 2012 году он снялся в фильме «Женщина в черном» и сериале «Записки юного врача», снятого по повести М. Булгакова. Актер не раз заявлял, что Булгаков является его любимым писателем, а Россия – одной из любимых стран. Свой 21 день рождения Дэниел отметил в одном из баров Санкт-Петербурга. Необычной ролью стал для него образ Алана Гинзберга в фильме «Убей своих любимых». В нем Рэдклифф сыграл известного писателя и гея Алана Гинзберга. Критики оценили работу Дэниела довольно высоко.

Дэниел Рэдклифф в Эвкусе

Помимо ролей в кино, Дэниел Рэдклифф также участвует в театральных постановках. Громкой и скандальной постановкой, где он появился полностью обнаженным, стал спектакль «Эвкус», поставленный на Бродвее. Вместе с Дэниелом в этой постановке сыграл актер Ричард Гриффитс, сыгравший дядю Вернона в «Гарри Поттере».

Личная жизнь Дэниела Рэдклиффа

Личная жизнь актера обходится без скандалов. Дэниел тщательно оберегает подробности своих романов и не любит рассказывать о них прессе. Однако из фотографий папарацци можно сделать выводы, что в разные периоды своей жизни он встречался с актрисой Лорой О’Тул, Олив Аньяк и Розанной Кокер. Последние две девушки имеют отношение к съемкам фильмов о Гарри Поттере, и с ними Дэниел встретился на съемочной площадке.

Хобби Дэниела Рэдклиффа

Рэдклифф является большим поклонником панк-рока и музыки в стиле рэп. Он с удовольствием исполняет любимые песни в караоке, а его версия песни Alphabet Aerobics группы Blackalicious, которую актер исполнил на шоу Джимми Киммела, стала настоящей сенсацией на Youtube.

Награды и премии Дэниела Рэдклиффа

2012 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель:Лучший актерский состав («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)
Номинация:Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II») и Лучшая драка («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)

2011 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация:Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I») и Лучший поцелуй («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»)

2010 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучшая мужская роль («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

2008 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация:Лучший поцелуй («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

2006 год
- Премия канала «MTV»     
Номинации:Лучший герой («Гарри Поттер и Кубок огня») и Лучшая экранная команда («Гарри Поттер и Кубок огня»)

- Премия Сатурн     
Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Кубок огня»)

2005 год
- Премия Сатурн    
Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и узник Азкабана»)

2003 год
- Премия Сатурн    
Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и Тайная комната»)

2002 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация:Прорыв года («Гарри Поттер и философский камень»)

- Премия Сатурн     
Номинация:Лучший молодой актер/актриса («Гарри Поттер и философский камень»)

Интересные факты о Дэниеле Рэдклиффе
  • Любит песни в стиле рэп и сам неплохо их исполняет;
  • Рэдклифф убежденный атеист;
  • Он любит Россию и несколько раз бывал в Санкт-Петербурге;
  • Любимый писатель - Михаил Булгаков;
  • Пишет стихи и публикует их под псевдонимом Джейкоб Джершон.
Фильмография Дэниела Рэдклиффа
Странный: История Эла Янковича
комедия, документальный, музыка 2022, США
0.0
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
документальный, семейный 2022, Великобритания / США
8.0
Затерянный город
Затерянный город
боевик, мелодрама, комедия 2022, США
7.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Побег из Претории
Побег из Претории
триллер 2019, Великобритания / Австралия
7.0
Пушки Акимбо
Пушки Акимбо
боевик, комедия 2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.0
Молодые американцы
комедия 2018, США
0.0
Опасное задание
Опасное задание
боевик, триллер, драма, криминал 2018, США
4.0
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Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером 23 июля британскому актеру Дэниэлу Рэдклиффу исполняется 33 года.
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23 июля 2022 07:00
Ошеломили признанием: 11 популярных актеров, которые не получили роль своей мечты Робин Уильямс мог появиться в «Гарри Поттере», а Дэниел Рэдклифф – в «Человеке-пауке».
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17 июля 2022 19:00
Дэниэл Рэдклифф зажигает на сцене в первом трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича» «Надеюсь, ребята, вы готовы к этому», – произносит главный герой в начале ролика.
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4 мая 2022 09:32
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