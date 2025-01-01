|Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
|2025
|Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
|2024
|Primetime Emmy Awards 2023
|2023
|15 января 2024
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Primetime Emmy Awards 2022
|2022
|12 сентября 2022
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Кенан Томпсон
|Primetime Emmy Awards 2021
|2021
|19 сентября 2021
Седрик-развлекатель
|Primetime Emmy Awards 2020
|2020
|20 сентября 2020
Джимми Киммел
|Primetime Emmy Awards 2019
|2019
|22 сентября 2019
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Primetime Emmy Awards 2018
|2018
|17 сентября 2018
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Michael Che, Colin Jost
|Primetime Emmy Awards 2017
|2017
|17 сентября 2017
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Stephen Colbert
|Primetime Emmy Awards 2016
|2016
|18 сентября 2016
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Джимми Киммел
|Primetime Emmy Awards 2015
|2015
|20 сентября 2015
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Энди Сэмберг
|Primetime Emmy Awards 2014
|2014
|25 августа 2014
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Seth Meyers
|Primetime Emmy Awards 2013
|2013
|22 сентября 2013
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Нил Патрик Харрис
|Primetime Emmy Awards 2012
|2012
|23 сентября 2012
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Джимми Киммел
|Primetime Emmy Awards 2011
|2011
|18 сентября 2011
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Jane Lynch
|Primetime Emmy Awards 2010
|2010
|29 августа 2010
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Jimmy Fallon
|Primetime Emmy Awards 2009
|2009
|20 сентября 2009
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Нил Патрик Харрис
|Primetime Emmy Awards 2008
|2008
|21 сентября 2008
|Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Tom Bergeron, Heidi Klum, Howie Mandel, Jeff Probst, Ryan Seacrest
|Primetime Emmy Awards 2007
|2007
|16 сентября 2007
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Ryan Seacrest
|Primetime Emmy Awards 2006
|2006
|27 августа 2006
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Conan O'Brien
|Primetime Emmy Awards 2005
|2005
|18 сентября 2005
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Ellen DeGeneres
|Primetime Emmy Awards 2004
|2004
|19 сентября 2004
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Garry Shandling
|Primetime Emmy Awards 2003
|2003
|21 сентября 2003
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Primetime Emmy Awards 2002
|2002
|22 сентября 2002
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Конан О’Брайен
|Primetime Emmy Awards 2001
|2001
|4 ноября 2001
|Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Эллен ДеДженерес
|Primetime Emmy Awards 2000
|2000
|10 сентября 2000
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Garry Shandling
|Primetime Emmy Awards 1999
|1999
|12 сентября 1999
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Jenna Elfman, David Hyde Pierce
|Primetime Emmy Awards 1998
|1998
|13 сентября 1998
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Primetime Emmy Awards 1997
|1997
|14 сентября 1997
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Bryant Gumbel
|Primetime Emmy Awards 1996
|1996
|8 сентября 1996
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Michael J. Fox, Paul Reiser, Oprah Winfrey
|Primetime Emmy Awards 1995
|1995
|10 сентября 1995
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Jason Alexander, Cybill Shepherd
|Primetime Emmy Awards 1994
|1994
|11 сентября 1994
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Ellen DeGeneres, Patricia Richardson
|Primetime Emmy Awards 1993
|1993
|19 сентября 1993
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Angela Lansbury
|Primetime Emmy Awards 1992
|1992
|30 августа 1992
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Tim Allen, Kirstie Alley, Dennis Miller
|Primetime Emmy Awards 1991
|1991
|25 августа 1991
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Dennis Miller, Jamie Lee Curtis, Jerry Seinfeld
|Primetime Emmy Awards 1990
|1990
|16 сентября 1990
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Candice Bergen, Jay Leno, Jane Pauley
|Primetime Emmy Awards 1989
|1989
|17 сентября 1989
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
John Larroquette
|Primetime Emmy Awards 1988
|1988
|28 августа 1988
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
John Forsythe
|Primetime Emmy Awards 1987
|1987
|20 сентября 1987
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Bruce Willis
|Primetime Emmy Awards 1986
|1986
|21 сентября 1986
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
David Letterman, Shelley Long
|Primetime Emmy Awards 1985
|1985
|22 сентября 1985
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
John Forsythe
|Primetime Emmy Awards 1984
|1984
|23 сентября 1984
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Tom Selleck
|Primetime Emmy Awards 1983
|1983
|25 сентября 1983
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Eddie Murphy, Joan Rivers
|Primetime Emmy Awards 1982
|1982
|19 сентября 1982
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
John Forsythe, Marlo Thomas
|Primetime Emmy Awards 1981
|1981
|13 сентября 1981
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Ed Asner, Shirley MacLaine
|Primetime Emmy Awards 1980
|1980
|7 сентября 1980
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Steve Allen, Dick Clark
|Primetime Emmy Awards 1979
|1979
|9 сентября 1979
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Cheryl Ladd, Henry Winkler
|Primetime Emmy Awards 1978
|1978
|17 сентября 1978
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Alan Alda
|Primetime Emmy Awards 1977
|1977
|11 сентября 1977
|Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Robert Blake, Angie Dickinson
|Primetime Emmy Awards 1976
|1976
|17 мая 1976
|Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
John Denver, Mary Tyler Moore
|Primetime Emmy Awards 1975
|1975
|19 мая 1975
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
|Primetime Emmy Awards 1974
|1974
|28 мая 1974
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1973
|1973
|20 мая 1973
|Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1972
|1972
|14 мая 1972
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1971
|1971
|9 мая 1971
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1970
|1970
|7 июня 1970
David Frost, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1969
|1969
|8 июня 1969
Bill Cosby, Merv Griffin
|Primetime Emmy Awards 1968
|1968
|19 мая 1968
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Frank Sinatra, Dick Van Dyke
|Primetime Emmy Awards 1967
|1967
|4 июня 1967
Joey Bishop, Hugh Downs
|Primetime Emmy Awards 1966
|1966
|22 мая 1966
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Bill Cosby, Danny Kaye
|Primetime Emmy Awards 1965
|1965
|12 сентября 1965
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Sammy Davis Jr., Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1964
|1964
|25 мая 1964
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Joey Bishop, E.G. Marshall
|Primetime Emmy Awards 1963
|1963
|26 мая 1963
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Annette Funicello, Don Knotts
|Primetime Emmy Awards 1962
|1962
|22 мая 1962
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Bob Newhart
|Primetime Emmy Awards 1961
|1961
|16 мая 1961
|Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США
Joey Bishop, Dick Powell
|Primetime Emmy Awards 1960
|1960
|20 июня 1960
Fred Astaire
|Primetime Emmy Awards 1959
|1959
|6 мая 1959
|Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США
Raymond Burr
|Primetime Emmy Awards 1958
|1958
|15 апреля 1958
|Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Phil Silvers, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1957
|1957
|16 марта 1957
Desi Arnaz
|Primetime Emmy Awards 1956
|1956
|17 марта 1956
Art Linkletter, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1955
|1955
|7 марта 1955
|Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США
Steve Allen, Dave Garroway
|Primetime Emmy Awards 1954
|1954
|11 февраля 1954
|Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Ed Sullivan
|Primetime Emmy Awards 1953
|1953
|5 февраля 1953
Art Linkletter
|Primetime Emmy Awards 1952
|1952
|18 февраля 1952
|Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Lucille Ball, Desi Arnaz
|Primetime Emmy Awards 1951
|1951
|23 января 1951
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Earl Warren
|Primetime Emmy Awards 1950
|1950
|27 января 1950
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Bill Welsh
|Primetime Emmy Awards 1949
|1949
|25 января 1949
|Hollywood Athletic Club, Голливуд, Калифорния, США
Walter O'Keefe