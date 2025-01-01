Меню
Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения Ведущий
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 2025  
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 2024  
Primetime Emmy Awards 2023 2023 15 января 2024 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Primetime Emmy Awards 2022 2022 12 сентября 2022 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Кенан Томпсон
Primetime Emmy Awards 2021 2021 19 сентября 2021 Седрик-развлекатель
Primetime Emmy Awards 2020 2020 20 сентября 2020 Джимми Киммел
Primetime Emmy Awards 2019 2019 22 сентября 2019 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Primetime Emmy Awards 2018 2018 17 сентября 2018 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Michael Che, Colin Jost
Primetime Emmy Awards 2017 2017 17 сентября 2017 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Stephen Colbert
Primetime Emmy Awards 2016 2016 18 сентября 2016 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Джимми Киммел
Primetime Emmy Awards 2015 2015 20 сентября 2015 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Энди Сэмберг
Primetime Emmy Awards 2014 2014 25 августа 2014 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Seth Meyers
Primetime Emmy Awards 2013 2013 22 сентября 2013 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Нил Патрик Харрис
Primetime Emmy Awards 2012 2012 23 сентября 2012 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Джимми Киммел
Primetime Emmy Awards 2011 2011 18 сентября 2011 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Jane Lynch
Primetime Emmy Awards 2010 2010 29 августа 2010 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Jimmy Fallon
Primetime Emmy Awards 2009 2009 20 сентября 2009 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Нил Патрик Харрис
Primetime Emmy Awards 2008 2008 21 сентября 2008 Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США Tom Bergeron, Heidi Klum, Howie Mandel, Jeff Probst, Ryan Seacrest
Primetime Emmy Awards 2007 2007 16 сентября 2007 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Ryan Seacrest
Primetime Emmy Awards 2006 2006 27 августа 2006 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Conan O'Brien
Primetime Emmy Awards 2005 2005 18 сентября 2005 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Ellen DeGeneres
Primetime Emmy Awards 2004 2004 19 сентября 2004 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Garry Shandling
Primetime Emmy Awards 2003 2003 21 сентября 2003 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Primetime Emmy Awards 2002 2002 22 сентября 2002 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Конан О’Брайен
Primetime Emmy Awards 2001 2001 4 ноября 2001 Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США Эллен ДеДженерес
Primetime Emmy Awards 2000 2000 10 сентября 2000 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Garry Shandling
Primetime Emmy Awards 1999 1999 12 сентября 1999 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Jenna Elfman, David Hyde Pierce
Primetime Emmy Awards 1998 1998 13 сентября 1998 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Primetime Emmy Awards 1997 1997 14 сентября 1997 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Bryant Gumbel
Primetime Emmy Awards 1996 1996 8 сентября 1996 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Michael J. Fox, Paul Reiser, Oprah Winfrey
Primetime Emmy Awards 1995 1995 10 сентября 1995 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Jason Alexander, Cybill Shepherd
Primetime Emmy Awards 1994 1994 11 сентября 1994 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Ellen DeGeneres, Patricia Richardson
Primetime Emmy Awards 1993 1993 19 сентября 1993 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Angela Lansbury
Primetime Emmy Awards 1992 1992 30 августа 1992 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Tim Allen, Kirstie Alley, Dennis Miller
Primetime Emmy Awards 1991 1991 25 августа 1991 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Dennis Miller, Jamie Lee Curtis, Jerry Seinfeld
Primetime Emmy Awards 1990 1990 16 сентября 1990 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Candice Bergen, Jay Leno, Jane Pauley
Primetime Emmy Awards 1989 1989 17 сентября 1989 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США John Larroquette
Primetime Emmy Awards 1988 1988 28 августа 1988 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США John Forsythe
Primetime Emmy Awards 1987 1987 20 сентября 1987 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Bruce Willis
Primetime Emmy Awards 1986 1986 21 сентября 1986 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США David Letterman, Shelley Long
Primetime Emmy Awards 1985 1985 22 сентября 1985 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США John Forsythe
Primetime Emmy Awards 1984 1984 23 сентября 1984 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Tom Selleck
Primetime Emmy Awards 1983 1983 25 сентября 1983 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Eddie Murphy, Joan Rivers
Primetime Emmy Awards 1982 1982 19 сентября 1982 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США John Forsythe, Marlo Thomas
Primetime Emmy Awards 1981 1981 13 сентября 1981 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Ed Asner, Shirley MacLaine
Primetime Emmy Awards 1980 1980 7 сентября 1980 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Steve Allen, Dick Clark
Primetime Emmy Awards 1979 1979 9 сентября 1979 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Cheryl Ladd, Henry Winkler
Primetime Emmy Awards 1978 1978 17 сентября 1978 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Alan Alda
Primetime Emmy Awards 1977 1977 11 сентября 1977 Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США Robert Blake, Angie Dickinson
Primetime Emmy Awards 1976 1976 17 мая 1976 Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США John Denver, Mary Tyler Moore
Primetime Emmy Awards 1975 1975 19 мая 1975 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США  
Primetime Emmy Awards 1974 1974 28 мая 1974 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1973 1973 20 мая 1973 Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1972 1972 14 мая 1972 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1971 1971 9 мая 1971 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1970 1970 7 июня 1970 David Frost, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1969 1969 8 июня 1969 Bill Cosby, Merv Griffin
Primetime Emmy Awards 1968 1968 19 мая 1968 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Frank Sinatra, Dick Van Dyke
Primetime Emmy Awards 1967 1967 4 июня 1967 Joey Bishop, Hugh Downs
Primetime Emmy Awards 1966 1966 22 мая 1966 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Bill Cosby, Danny Kaye
Primetime Emmy Awards 1965 1965 12 сентября 1965 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Sammy Davis Jr., Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1964 1964 25 мая 1964 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Joey Bishop, E.G. Marshall
Primetime Emmy Awards 1963 1963 26 мая 1963 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Annette Funicello, Don Knotts
Primetime Emmy Awards 1962 1962 22 мая 1962 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Bob Newhart
Primetime Emmy Awards 1961 1961 16 мая 1961 Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США Joey Bishop, Dick Powell
Primetime Emmy Awards 1960 1960 20 июня 1960 Fred Astaire
Primetime Emmy Awards 1959 1959 6 мая 1959 Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США Raymond Burr
Primetime Emmy Awards 1958 1958 15 апреля 1958 Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США Phil Silvers, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1957 1957 16 марта 1957 Desi Arnaz
Primetime Emmy Awards 1956 1956 17 марта 1956 Art Linkletter, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1955 1955 7 марта 1955 Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США Steve Allen, Dave Garroway
Primetime Emmy Awards 1954 1954 11 февраля 1954 Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США Ed Sullivan
Primetime Emmy Awards 1953 1953 5 февраля 1953 Art Linkletter
Primetime Emmy Awards 1952 1952 18 февраля 1952 Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США Lucille Ball, Desi Arnaz
Primetime Emmy Awards 1951 1951 23 января 1951 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Earl Warren
Primetime Emmy Awards 1950 1950 27 января 1950 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Bill Welsh
Primetime Emmy Awards 1949 1949 25 января 1949 Hollywood Athletic Club, Голливуд, Калифорния, США Walter O'Keefe
